Torsti tietää

Hei vain, hyvät lukijat, tässä Torsti! Viimeksi oli puhetta siitä, voiko Jussi Mäntysen Hirvi-veistos olla pystytetty Eläinmuseon eteen Helsingissä vasta vuonna 1972, niin kuin virallisissa lähteissä mainitaan. Useampikin lukija lähetti viestin, että heillä on muistikuvia veistoksesta jo 1960-luvulta.

”Tulin syksyllä 1965 Helsinkiin opiskelemaan. Asuin aluksi Rautatienkadun ja Arkadiankadun kulmassa olevassa rakennuksessa, viistoittain vastapäätä Eläinmuseota. Siinä museon oven vieressä se iso hirvi seisoi, maalaispojan ihmetyksen kohteena”, Kari Jussila kirjoitti.

Tiedoksi, että tätä asiaa pyritään vielä selvittämään lomien jälkeen.

Kaverini oli perämies, viimeksi Nesteen kaasulaivoilla. Kysyin häneltä kerran seuraavaa: Kun laiva lähtee hakemaan öljyä tai nestemäistä polttoainetta vaikka Saudi-Arabiasta, sen tankit ovat tyhjät. Miksi tankkeihin ei voisi puhaltaa vaikka jotain suojakelmua, tankata alus juomakelpoisella vedellä ja myydä vesi kohdemaassa. Saudeissa taas suojamuovi imettäisiin pois ja tilalle lastattaisiin polttoainetta. Ystäväni ei oikein ottanut kysymystäni vakavasti. Onnistuisiko edellä kuvattu teknisesti, ja olisiko siinä toisaalta kaupallisesti järkeä?

– Markku Sivonen

Toisin kuin voisi kuvitella, Saudi-Arabiassa vesi on edullista. Hinta johtuu valtion tukiaisista: suuri osa maan juomakelpoisesta vedestä valmistetaan merivedestä, ja hallinto tukee sen matkaa kuluttajille. On siis mahdollista, että juomaveden kuljettaminen ei olisi taloudellisesti kannattavaa.

Kuvitellaan kuitenkin, että maan hallinto kiinnostuisi laadukkaasta suomalaisesta juomavedestä.

Laivat kuljettavat joka tapauksessa merivettä. Nesteen merikuljetuksista vastaava Paavo Kojonen kertoo, että esimerkiksi 100 000 tonnia lastia kantava laiva kuljettaa tyhjänä noin 40 000 tonnia painolastivettä. Sitä ei kuljeteta lastitankeissa, vaan sille on omat tankit, pumput ja putket aluksen kaksoisrungossa.

”Näin varmistetaan, ettei vesi­alueita saastuteta mahdollisilla lastijäämillä, joita lastitankeissa voi olla lastin purkamisen jälkeen”, Kojonen kertoo.

Miksei sitten kuljeteta juomavettä? Syitä on muitakin kuin taloudelliset seikat. Kun aluksen lasti puretaan, vesimäärä on pumpattava painolastitankkeihin 12–18 tunnissa.

”Tuollaisia määriä juomavettä ei ainakaan tällä hetkellä ole saatavissa kymmeniä tuhansia kuutioita muutamissa tunneissa.”

Lisäksi juomavedellä on korkeat laatuvaatimukset eikä painolastitankkeja ole suunniteltu siihen käyttöön.

Jonkinlaisen suojakalvon käyttöä taas haittaa säiliölaivan tankkien suuruus. Yksittäinen säiliö voi olla tilavuudeltaan noin 10 000 kuutiometriä.

”Noin ison muovikalvon valmistaminen ja asentaminen on teknisesti haastavan kuuloinen projekti.”

Oletetaan, että henkilö haaksirikkoutuu ja joutuu odottelemaan pelastusta päiviä tai viikkoja. Juomavettä on vain rajallinen määrä ja liian vähän. Henkilö on juonut reilusti juuri ennen haaksirikkoa, ja ajan kuluessa hänelle tulee pissahätä. Kannattaako ulos tullut virtsa säästää ja juoda? Onko virtsan juomisesta haittaa, ja onko siitä sama hyöty kuin puhtaan veden juonnista? Pitääkö se juoda heti vai myöhemmin? Voiko virtsan käsitellä alkeellisissa olosuhteissa jotenkin, jotta sen juominen olisi kannattavampaa?

– Markus

Niin, kukapa meistä ei joskus valvoisi tätä asiaa pohtien!

Vastaus on ikävä kyllä kieltävä: virtsaa ei kannata juoda, ei edes haaksirikkoutuneena autiolla saarella.

Intuitio ohjaisi helposti toiseen suuntaan. Tiedämmehän, että virtsasta 95 prosenttia on vettä. Mutta myös merivedestä osapuilleen sama osuus on vettä, ja myös sen juominen on vahingollista. Itse asiassa, suolaisuuden vuoksi sekä virtsan että meriveden juominen vain pahentaa kehon kuivumista.

Tietyissä piireissä – kutsutaan niitä vaikkapa joogipiireiksi – virtsan juomista harrastetaan joskus ”terveyssyistä”. Tämä ei ole kovin fiksua.

Mitään tieteen tuntemia terveysvaikutuksia virtsalla ei ole. Munuaiset tekevät hyvästä syystä töitä päästäkseen eroon virtsan mukana huuhtoutuvista kuona-aineista. Mitä pidempään nestehukka vaivaa, sitä enemmän virtsassa on kuona-aineita. Sellaista sekoitusta ei kannata syöttää keholleen etenkään tilanteessa, jossa se on muutenkin kovilla, kuten haaksirikkoutuneena. Virtsa myös toimii bakteerien kasvualustana, joten varsinkaan sitä ei kannata alkaa säilöä.

Aina välillä näkee kuitenkin uutisia, joissa kerrotaan ihmisestä, joka on selvinnyt vaikeissa olosuhteissa juomalla virtsaansa. Lehdistön ei kannattaisi julkaista sellaisia. Ihminen on hyvinkin voinut juoda virtsaa ja hän on myös selvinnyt, mutta se ei tarkoita, että asioiden välillä olisi syy-seuraussuhde.

