Suomessa presidenttikin sanoo odottavansa omaa rokotevuoroaan.

Uutisissa ympäri maailman on kerrottu koronarokotteen ensimmäisistä saajista. On nähty kuvia rokotettavista vanhuksista ja hoitajista, ilonkyyneliä ja onnitteluja.

Mutta mitä kertoo yhteiskunnasta se, kenelle rokotetta annetaan ensimmäisten joukossa?

Yhdysvalloissa entiset presidentit Barack­ Obama, Bill Clinton ja George W. Bush ilmoittivat olevansa valmiit ottamaan rokotteen heti, kun se on saatavilla ja kiireellisemmät ryhmät on rokotettu. He tahtovat näyttää mallia ja vahvistaa luottamusta rokotteen turvallisuuteen.

Ei ihme: Pew-tutkimuslaitoksen joulukuussa julkaiseman kyselyn mukaan 39 prosenttia yhdysvaltalaisista ei ole aikeissa ottaa koronarokotetta.

Tuleva presidentti Joe Biden sai ensimmäisen rokoteannoksensa joulun alla. Hän vakuutteli sen turvallisuutta ja kertoi vaimonsakin saaneen jo annoksen. 78-vuo­tias Biden kuuluu ikänsä puolesta riskiryhmään.

Rokottaminen on herättänyt myös syytöksiä poliittisesta opportunismista ja etuilusta rokotejonossa.

Senaattori Marco Rubio, 49, osallistui ensin Donald Trumpin kampanjatilaisuuksiin, joissa kasvomaskeja käyttivät vain harvat, mutta otti sitten rokotteen etujoukoissa, koska se on kongressin jäsenille mahdollista. Myös 31-vuotiasta edustajainhuoneen jäsentä Alexandria Ocasio-Cortezia haukuttiin etuilusta, kun hän otti rokotteen.

Lainsäätäjien rokottamista perustellaan päätöksenteon turvaamisella.

Venäjä alkoi antaa kansalaisilleen venäläistä Sputnik V -rokotetta ennen kuin rokotekokeiden laajoja vaiheita ehdittiin saada päätökseen.

Presidentti Vladimir Putin, 68, sanoi äskettäin, että hän aikoo ottaa Sputnik V:n.

Putin on aiemmin kertonut, että hänen tyttärensä osallistui rokotteen kliinisiin kokeisiin. Tytär voi kuulemma hyvin. Putin on sanonut pitävänsä rokotetta turvallisena.

Venäläiset ovat kysyneet sosiaalisessa mediassa, miksi Putin ei ole jo ottanut rokotetta, jos se kerran on turvallista. Odottaisiko Venäjän presidentti tosiaan vain sitä, että hänen ikäryhmänsä vuoro tulee kohdalle?

Luulisi, että Putinkin haluaisi valaa kansalaisiin luottamusta. Levada-tutkimuslaitoksen kyselyssä 58 prosenttia venäläisistä sanoi, että ei ottaisi Sputnik V -rokotetta, vaikka se olisi ilmainen.

Historia on opettanut venäläiset epäilemään virallista tietoa. Voi olla, että osa ei usko Putinin saaneen Sputnik V:tä, vaikka tämä ottaisi piikin kameroiden edessä.

Venäjä on yrittänyt hankkia rokotteelleen uskottavuutta jakamalla sitä ulkomaille, kuten Etelä-Amerikkaan.

Kaikille rokote ei sielläkään kelpaa. Brasilian presidentti Jair Bolsonaro on sanonut, ettei aio ottaa koronarokotetta. Lausunto näyttää sopivan hänen tautia vähättelevään linjaansa. Bolsonaron on uutisoitu sairastaneen taudin jo aiemmin. Hänellä pitäisi olla vasta-aineita, ainakin toistaiseksi.

Rokotteen vähättely voi tuntua sekopäiseltä, kun ottaa huomioon, millaista tuhoa tauti on Brasiliassa tehnyt. Bolsonaro varoitti myös, että rokotefirmat eivät ole vastuussa sivuvaikutuksista. ”Jos muutut krokotiiliksi, se on oma ongelmasi”, hän totesi.

Bolsonaron strategiassa hän itse ei joudu vastuuseen pandemian torjunnan tai rokotteen jakelun ongelmista. Hän jättää ne muiden harteille.

Kiina on kaupannut rokotettaan ulkomaille, muun muassa rikkaisiin arabimaihin, vaikka se ei ole julkaissut normaalin tieteellisen käytännön mukaisia tietoja rokotteen turvallisuudesta tai tehokkuudesta. Kiinan vaikutusvallalle olisi suuri voitto, jos se onnistuisi pullauttamaan maailmalle toimivan rokotteen. Onhan viruksen kerrottu lähteneen liikkeelle juuri Kiinasta.

Mutta Kiinan johtajien rokotuksista ei ole toistaiseksi uutisoitu mitään.

Entä sitten Suomi?

Suomalaiseen tyyliin ei sopinut se, että rokote olisi annettu ensimmäisenä vain yhdelle ihmiselle. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin mediatilaisuudessa rokote annettiin yhtä aikaa useille työntekijöille. Näin kenenkään ei tarvinnut erottua liikaa joukosta.

Täällä poliittiset johtajat ottavat rokotteen mutta eivät ennen omaa vuoroaan. Kun presidentti Sauli Niinistöltä kysyttiin rokotteesta, hän sanoi ottavansa sen sitten kun hänen vuoronsa tulee. Uutisissa korostettiin, että Niinistö saa rokotteen ennen pääministeriä vain ikänsä vuoksi, hän kun on jo 72-vuotias.

Pahintahan olisi, jos päättäjät etuilisivat rokotejonossa.