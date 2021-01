Aa, bee, cee, kissa kävelee, tika­puita pitkin tai­vaaseen.

Eipä tulisi heti ajatel­leeksi, että tämän alakoulu­laisten lorun taustalla on yksi ihmis­kunnan suurista inno­vaatioista. Aakkos­tamisen voisi hyvin lisätä samaan listaan muiden keskeis­ten keksintöjen kanssa: kirjoitus­taidon, tulenteon, pyörän, rokotusten ja transistorin.

Näin toteaa brittiläinen sosiaalihistorioitsija Judith Flanders tuoreessa kirjassaan A Place for Everything (Paikka kaikelle). Kirjassa kerrotaan aakkostamisen historiasta.

Aakkostaminen tarkoittaa asioiden listaamista alkukirjaimen mukaiseen järjestykseen. Tällä yksinkertaisella idealla on ollut valtaisa merkitys.

Historioitsija Yuval Noel Harari kirjoittaa Sapiens-kirjassaan, että ihmiskunnan kehityksen salaisuus on ihmisten kyky kertoa tarinoita.

Kirjoitustaidon avulla tarinoita voitiin tallentaa myös tuleville sukupolville. Kirjoittaminen luo tarinoille siis eräänlaisen keinotekoisen muistin. Aakkostaminen auttaa siinä, että sieltä muistista löytää haluamansa.

Aakkostamisessa on kyse siis tiedonhallinnasta.

Ennen kuin aakkostaminen alkoi yleistyä 1200-luvulla, asioita­ saatettiin listata maantieteellisesti, kronologisesti, kategorioittain tai hierarkisesti.

Vuonna 1086 Englannin kuningas Vilhelm Valloittaja julkaisi kirjan nimeltä Domesday Book (Tuomiopäivän kirja), johon oli listattu Englannin ja Walesin maa-alueiden tiedot.

Ensimmäisenä mainittiin kuninkaan suorat maaomistukset, sitten hänen vasalliensa omistukset siinä järjestyksessä, mikä oli heidän asemansa suhteessa kuninkaaseen. Seuraava kriteeri oli alueen maantieteellinen sijainti, sitten uudelleen maanomistajan asema ja lopulta maan arvo.

Listaus oli niin monimutkainen, että kirjasta saivat selkoa oikeastaan vain ne, jotka tunsivat asioiden hierarkian jo entuudestaan. Tähän liittyykin aakkostamisen hienous. Se on demokraattista, koska kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus hyödyntää sitä – riittää että tuntee aakkosjärjestyksen.

Se on myös arvovapaata. Aaltonen esimerkiksi ei ole listan kärjessä varallisuutensa vuoksi tai sen vuoksi, että on kuninkaan kaveri, vaan siksi että Aaltosen sukunimi sattuu alkamaan a-kirjaimella.

Aakkostus on kaikkialla. Kirjaston hyllyssä Edgar Rice Burroughsin Tarzan-kirjat ovat ennen J. K. Rawlingsin Harry Pottereita. Kaupan maustehyllyssä chili on yksi ensimmäisistä, kaneli jossain keskivaiheilla ja sahrami yleensä alimmaisella hyllyrivillä.

Aakkosjärjestyksen ottaa niin itsestäänselvänä, että jos joku lista ei olekaan aakkostettu, herää kysymys, mihin sen järjestys oikein perustuu.

Olen ihmetellyt pitkään hallituksen ministerilistaa.

Valtioneuvoston virallisten nettisivujen ministerilistan ensimmäisenä on pääministeri Sanna Marin (sd) – mikä ei ole yllätys, sillä pääministeri johtaa hallitusta. Yllätys ei ole sekään, että toisena on kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk), joka johtaa toiseksi suurinta hallituspuoluetta ja on lisäksi pääministerin sijainen.

Kolmantena listalla on eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd). Miksi ihmeessä?

Ministerit eivät ole listalla aakkosjärjestyksessä. Eikä lista perustu myöskään ministeriöiden nimien aakkostukseen. Eikä ministerisalkkujen poliittiseen painoarvoon.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) on listan neljäs, vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo kahdeksas ja valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) kymmenes.

Valtioneuvoston kansliasta kerrotaan, että nettisivujen listan järjestys pohjaa lakiin valtioneuvostosta.

Lain ensimmäisessä pykälässä luetellaan valtioneuvoston ministeriöt. Ensimmäisenä on valtioneuvoston kanslia – mikä selittää Tuppuraisen paikan listan kolmosena. Osa hänen salkkunsa tehtävistä sijaitsee hallinnollisesti kansliassa.

Sen jälkeen tulevat 11 ministeriötä: ulkoministeriö, oikeusministeriö, sisäministeriö, puolustusministeriö, valtiovarainministeriö...

Ministeriöt on kirjattu lakiin tässä järjestyksessä historiallisista syistä. Alkuperäinen ministeriölistaus on peräisin 1800-luvun alkupuolelta. Sitä on sittemmin täydennetty, mutta järjestystä ei ole sen kummemmin muutettu. Saarikon paikka kakkosena on puolestaan poikkeus tästä säännöstä.

Valtioneuvoston nettisivujen ministerilistaus onkin monimutkaisuudessaan kuin Vilhelm Valloittajan Domesday Book.

Vuoden 1988 kesäolympialaisissa Soulissa nähtiin jotain historiallista, kun avajaisissa ensimmäisinä stadionille marssivat olympialaisten alkuperämaan Kreikan perässä Ghanan ja Gabonin joukkueet.

Ga-äänne tulee korealaisessa äännejärjestelmässä ensimmäisenä.

Vielä 1964 Tokiossa Kansainvälinen olympiakomitea oli määrännyt käytettäväksi latinalaisia aakkosia. Vuonna 1988 komitea vihdoin taipui siihen, että iso osa maailman maista käyttää aakkosten sijaan kirjainmerkkejä. Hyvin maat ovat silti pärjänneet.

Aakkostettu lista ei itse asiassa kerro mitään muuta kuin asioiden järjestyksen. Se ei selitä mitään, se ei lisää ymmärrystä. Maustehyllyn järjestys ei kerro sitä, että sahramia ei kannata ripotella joulupuuroon.

Kahdeksan vuosisadan valtakauden jälkeen aakkostuksen merkitys onkin vähenemässä.

Internetin ja hakukoneiden myötä asioita ei enää entiseen tapaan tarvitse hakea aakkosjärjestyksen perusteella. Sen sijaan tieto on järjestetty sisällön, kontekstin ja suosion perusteella. Googlella Domesday Bookistakin voisi saada tolkkua.

ABC:n sijaan kissaa johdattaa taivaaseen algoritmi.