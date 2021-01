Tuulikki Orelma tietää elämästä, itsenäisyydestä, poikkeustiloista, Suomesta ja amerikkalaisista miljonääreistä ihmeellisen paljon.

Kun Tuulikki Orelma syntyi, Suomi oli vähän vaille viisivuotias. Tänä vuonna Suomi täyttää 104 ja Tuulikki Orelma 99 vuotta.

Orelman mielestä kumpikaan ei ole vuosien saatossa niin kauheasti muuttunut. Ei, vaikka hänen syntyessään 1920-luvun alussa suomalaisia oli vain hieman yli kolme miljoonaa ja valtaosa heistä asui vielä maaseudulla. Elintaso oli kuitenkin nousussa etenkin kaupungeissa, ja Helsingin väkiluku oli kasvanut yli 220 000:een.

Sisällissodasta toipuvassa Suomessa vallitsi kieltolaki. Sitä kuitenkin rikottiin usein, ja henkirikoksia tehtiin paljon, ainakin viisi kertaa enemmän kuin nykyään. Jopa lapsia tapettiin, eri syistä.

Voisi kuvitella, että lapsuus Helsingin Sörnäisissä olisi tuolloin ollut turvaton, mutta Tuulikki Orelma muistaa toisin.

Ja Orelman muisti, se onkin aika erityinen.

Hellin Tuulikki Kataja syntyi Boijen sairaalassa Bulevardin ja Fredrikinkadun kulmassa lokakuussa 1922.

”Äiti antoi etu­nimeni Hellin. Minä inhosin sitä ja otin myö­hemmin käyttöön toisen nimeni Tuulikin.”

Hellin Tuulikki Orelma syntyi Helsingissä lokakuussa 1922. Kuvassa hän on noin kaksivuotias.­

”Isä oli tankki­auton kuljettajana Nobel Standardilla, josta tuli myö­hemmin Esso. Me asuimme Nobel Standardin omistamassa talossa Vilhon­vuorenkatu kuudessa. Siinä oli iso piha, kivi­jalan päällä puu­kerros ja pienet kodit 15 perheelle. Meillä ja Forsbergeilla oli yhteinen rappu, ja meistä tuli Forsbergin Jaakon kanssa kuin vakka ja kansi.

Elämä oli aika vilkasta, naapureiden kanssa vietettiin joulutkin yhdessä. Äidin suku kävi meillä paljon, ja me kävimme usein Keravalla äidin vanhempien luona. Tilat olivat pienet, mutta sopu antoi sijaa, ja äiti tykkäsi tarjota ruokaa. Hän oli myös taitava ompelija ja teki kaikki meidän vaatteet.

Vuonna 1929 menimme kerran koulusta Jaakon luokse. Siellä oli ruoka-aika, ja vaikka ensin sanoin, että en syö, söimme sitten kuitenkin lihapullia ja perunoita samalta lautaselta. Illalla Jaakolle puhkesi tulirokko. Naapuriin kutsuttiin lääkäri, ja Jaakko vietiin tulirokkosairaalaan Auroraan, jossa hän joutui olemaan eristyksessä seitsemän viikkoa.

Kaikki olivat ihan varmoja, että minä menisin samaa tietä, mutta en mennyt!”

Sellaista oli 1920-luvulla.

Pienen maan pääkaupungissa luettiin uutisia maailmalta: Josif Stalin oli vastikään nimitetty Neuvostoliiton kommunistisen puolueen pääsihteeriksi, BBC aloitti radiolähetykset Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Egyptin Kuninkaiden laaksosta löydettiin Tutankhamonin hauta, ja Italian pääministeriä Benito Mussolinia kannattavat fasistit marssivat Roomaan.

Oppivelvollisuudesta säädettiin Suomessa lailla 1921, ja sen jälkeen kaikki kävivät ainakin kuusi vuotta kansakoulua. Vuonna 1929 kaupungeissa kiellettiin lasten työnteko, kun taas maalla moni lapsi teki vielä pitkään töitä koulunkäynnin ohessa.

Tuulikki Kataja asui Helsingissä työväen kaupunginosassa, mutta hän sai jatkaa koulunkäyntiä. Oppi maistui. Pääskylänkadun ”pienestä hirsirakenteisesta alakoulusta” hän jatkoi Eläintarhan kansakouluun ja sieltä Tyttönorssiin Runeberginkadulle.

Tyttönorssi vuonna 1934. Tuulikki Orelman luokka on ympäröinyt luokanvalvojansa Elsa Hahlin.­

Kulkutaudit olivat kohtalokkaita monelle koulutoverille.

”Oppikouluaikana ystäväni, jonka kanssa kävelin kouluun, sairastui tuberkuloosiin. Hänen isänsä oli kuollut tautiin jo aiemmin, äidilläkin se oli, ja sitten sairastuivat vanhimmat tyttäret. Äiti vain makasi sängyssä, vaikka perheessä oli kolme lasta. Kiertävä dia­konissa sanoi äidilleni, että minua pitää kieltää käymästä siellä. Kävin kuitenkin, koska se oli kiva perhe, pelkkiä naisia.

Toinen ystäväni, isännöitsijän tytär, sai puolestaan polion. Siitä oli sellaisia seurauksia, että hän ei mennyt minnekään opiskelemaan ja ontui loppuelämänsä.”

”Tämmöistä kaikkea oli silloin. Niin että nyt kun on tämä korona, ajattelen, että se tulee jos tulee.”

Viime helmikuusta saakka Tuulikki Orelma on noudattanut viranomaisten suosituksia olla tapaamatta montakaan ihmistä. Syksyllä hän tosin juhli 98-vuotispäiväänsä, pienesti vain, kotitalonsa kattoterassilla.

Joulukuun varhain pimenevässä iltapäivässä istumme Tuulikki Orelman olohuoneessa Bulevardilla, emäntä itse lempi­nojatuolissaan, joka hankittiin vuonna 1959. Ympärillä on runsaasti tauluja, koriste-esineitä, pöytävalaisimia ja makeis­astioita.

Tuulikki Orelma on ekonomi ja entinen Museoviraston kamreeri.

Katajan perheen esikoiselle kehittyi jo lapsena niin oivallinen numeropää, että kymmenvuotiaana hän tarkisti isovanhempiensa vuokralaisten talonkirjoja.

” ”Tuli ilmahälytys, ja me hölmöt menimme sillan alle suojaan.”

17-vuotiaana oli totuteltava siihen, että asuu sotaa käyvässä maassa. Pommituksista tulee päällimmäisenä mieleen matematiikan opettaja.

”Kaupunki oli pimeä, pommituksia oli usein, ja lukiota käytiin vain välillä, silloin kun voitiin. 1939 Helsingin pommitusten ensimmäisenä päivänä matematiikan­opettajani, vararehtori Brita Hallonblad jäi Albertinkadun ja Abrahaminkulmassa kotitalonsa hissitasanteelle, kun kaikki sortui ympäriltä. Hänelle ei onneksi käynyt kuinkaan, mutta melkein koko muu talo pommitettiin hajalle, ja ihmisiä kuoli.”

”Toisella lukioluokalla 1941 sain ehdot ruotsissa ja saksassa. Meitä oli viisi tyttöä, jotka lähdimme juhannuksen jälkeen Vääksyyn opettajan kesähuvilalle niitä ehtoja suorittamaan. Kun olimme palaamassa sieltä laivalla Lahteen, tuli ilmahälytys ja me hölmöt menimme sillan alle suojaan. Onneksi ei käynyt kuinkaan.

Muut jatkoivat siitä junalla Helsinkiin, mutta minä menin bussilla Orimattilaan äitini ystävän maatilalle nauttiakseni vähän kesästä.

Jatkosotaa ei ollut ihan vielä julistettu, mutta venäläisiä pommikoneita tuli jo rajan yli. Loikoilimme siellä maatilan pihalla, kun yhtäkkiä näimme ilmataistelun, jossa suomalaiset hävittäjät ajoivat takaa venäläisiä koneita. Kaksi konetta putosi, toinen ihan tulimerenä.

Lähdimme heti polkupyörillä katsomaan, mihin ne putosivat, ja löysimme toisen savuavana kasana metsästä. Seuraavana päivänä ei enää päästykään yhtä lähelle, alue oli eristetty.

Pääsin ylioppilaaksi 1942, ja jostain syystä rehtori antoi meille lakit jo 21. päivä toukokuuta. Kävimme sitten kävelyllä niitä lakkeja esittelemässä, kun tuli ilmahälytys ja jouduimme jonnekin pommisuojaan.”

1940-luku alkoi loputtoman tuntuisena poikkeusaikana. Sodan vuoksi ylioppilaskevättä ei seurannut suuri vapauden huuma tai huoleton rilluttelu. Jokaisen oli ryhdyttävä joko opiskelemaan tai mentävä töihin.

Tuulikki Kataja meni toimistotöihin Kansaneläkelaitokseen.

”Aloin sitten opiskella matematiikkaa yliopistossa, mutta se meni kyllä yli hilseen. En meinannut millään kehdata sanoa vanhemmille, että en mene sinne enää. Seuraavan kesän olin pankissa kesäapulaisena ja pääsin vakituiseksi Töölön konttoriin Museokadun ja Runebergin­kadun kulmaan.

Sota-aikana yrityksiä velvoitettiin luovuttamaan työntekijöitä valtion tehtäviin, ja 1943 minäkin olin Helsinginkadun työväentalolla viikon tai kaksi järjestämässä diaarioita.

1944 keväällä liityin lottiin ja kesäkuun kuudes sain litteran Viipuriin, jossa oli täysi kaaos. Linjat Kannaksella olivat murtuneet, ja minua kommenneltiin sinne ja tänne. Lopulta päädyin muonituslotaksi.

Ensimmäisessä palveluspaikassaan Chicagossa Tuulikki Orelmalla oli erikseen aamupäiväpuku, jossa hän muun muassa sijasi vuoteita, ja iltapäiväpuku, joka päällään hän auttoi illallistarjoilussa. Enon vaimon ottamat värikuvat vuodelta 1947 ovat muuttuneet ajan myötä keltaisiksi.­

Alkuun kaikki meni hyvin, mutta sitten alkoivat pommitukset. Yksi pommi putosi ihan viereen ja teki valtavan kuopan, ja toinen putosi niin lähelle keittiöparakkia, että meiltä kaatui seinä. Kyyristelin tiilistä muuratun puulieden vieressä. Siinä oli soppaa kiehumassa, ja lieden vieressä ollut kello löytyi pommituksen jälkeen kattilasta.

Meidät vietiin koululle nukkumaan. Siellä oli toinen ikäiseni helsinkiläistyttö, Inga Forssell, jonka kanssa päästiin ensin vierekkäisiin peteihin; mutta sitten tulikin hälytys ja me jouduimme semmoiseen kuoppaan yöksi. Koirat ulvoivat ja ihmiset itkivät ja huusivat, ja me kietouduimme Ingan kanssa toistemme ympärille ja yritimme vain olla hiljaa. Pommituksia jatkui koko yön.

Hirveän yön jälkeen kukaan ei osannut sanoa, mitä meidän pitäisi tehdä. Lähdimme sitten kahdestaan Ingan kanssa katsomaan, oliko keittiö vielä siinä kunnossa, että siellä voisi laittaa ruokaa. Siihen ajoi kuorma-autolla joku joukko-osasto, josta sanottiin, että ei täällä kukaan tule syömään, tulkaa mukaan vaan. Sitten ajoimme jonnekin suon reunaan – ja pelasimme korttia!

Siinä näköetäisyydellä oli juna, jonka lastina oli pommeja, ja suon laidasta näimme, miten ne räjähtivät pommituslentojen aikana yksi toisensa perään ja tekivät sellaisen valtavan mustan pilven. Lähemmäs osuvat pommit upposivat suohon, joten meillä ei ollut oikeastaan hätää. Pelkäsin kyllä, mutta nuorena on sellaista, että heti kun se pelon hetki on ohi, ajatellaan taas muuta.

Illalla meidät siirrettiin toiselle puolelle Viipuria, ja seuraavana aamuna, 20. kesäkuuta, venäläiset olivat niin lähellä, että tykkien jylinä kuului jo. Me pääsimme Ingan kanssa kuorma-autoon, mutta monet miehet joutuivat marssimaan. Juhannusaattona, matkalla Miehikkälään, pysähdyimme Talissa ostamaan sokeria, kun siellä myytiin kauppaa tyhjäksi. Miehet lahtasivat sian, joten kai me jotain ruokaakin saimme.

Siinä meni kesäloma, sitten palasin pankkiin töihin.”

Syksyllä tuli välirauha, ja kun Neuvostoliitolle luovutettavaa Porkkalaa tyhjennettiin, Tuulikki Kataja oli siellä nostamassa perunoita ja kantamassa vihannes- ja viljasäkkejä purjealukseen.

”Seuraavana vuonna hain Kauppakor­keaan ja pääsin. Opetuksen piti alkaa syyskuussa, mutta pikemminkin marraskuun alussa pääsimme aloittamaan.”

”Meitä naisia otettiin 30 ja miehiä 70. Monet miehet, jotka olivat hakeneet ja päässeet, eivät pystyneet sodan vuoksi aloittamaan opintojaan aikaisemmin, ja joka päivä luennoille ilmestyi uusia miehiä. 1944 aloittaneella kurssilla oli lopulta 140 opiskelijaa.

Meidän kurssilta tuli monta pariskuntaa. Minäkin tapasin siellä Pekan.”

Pekka oli Pekka Orelma, josta tuli myöhemmin Tuulikki Katajan puoliso 54 vuodeksi, miehen kuolemaan saakka.

Mikäli jokin vuosiluku, nimi tai osoite ei välittömästi tule mieleen, Tuulikki Orelma kommentoi hiukan kärsimättömänä: ”Ai jukra, kun ei muista!”

Mutta sitten hän muistaa. Hän muistaa markalleen kuukausipalkkansa Finnairia edeltäneessä Aerossa, jossa hän toimi hetken aikaa ulkomaankirjeenvaihtajana, siis käänsi ja kirjoitti sanelusta englanninkielisiä liikekirjeitä.

1940-luvun puolivälissä harva suomalainen osasi englantia. Tuulikki Orelma oli kuitenkin opiskellut sitä kuusi vuotta kolmantena vieraana kielenään Tyttönorssissa ja sen jälkeen vielä kaksi vuotta kirjeenvaihtoenglantia Kauppakorkeakoulussa. Kielenopetus oli ulkoa pänttäämistä ja sanat kummallisia.

”Blackboardista” aloitettiin, Orelma muistaa.

Hänellä oli eno Amerikassa. Aarne oli muuttanut sinne 1923, asui suomalaisen vaimonsa kanssa Chicagossa ja lähetteli sieltä kirjeitä ja paketteja siskonsa perheelle. Syksyllä 1946 eno vaimoineen matkusti kolmeksi kuukaudeksi Suomeen. Pariskunnalla ei ollut omia lapsia, ja he tulivat tänne adoptoidakseen kaksi orpoa Honkajoelta.

”Lähe sinäkin, eno sanoi minulle. Minä vastasin, että ei tule kuuloonkaan.

Seurustelin silloin Pekan kanssa, ja olimme molemmat töissä. Sitten Pekka kuitenkin kertoi, että hänet lähetetään vuodeksi Saltsjökvarniin.”

Saltsjökvarn oli suuri mylly Tukholman lähellä. Pekka Orelma teki elämäntyönsä myllyteollisuudessa, hänestä tuli myöhemmin Vaasan Myllyn johtaja.

”Minä sanoin, että vai niin, minä lähden sitten Amerikkaan. Ja niinpä lähdinkin.

” ”Minulle myönnettiin kymmenen kruunua ja kolme dollaria, niillä piti pärjätä.”

Ei ollut ihan helppoa päästä matkustamaan Suomesta. Enon perheellä oli laivamatka tilattuna uudenvuodenaatoksi, ja minun piti mennä siinä samalla, mutta en ehtinyt saada passia, vaikka lokakuussa sitä jo anoin. Oli kerättävä suosituksia ja perusteltava, miksi lähtee. Työministeriön kautta piti hakea vapautusta, koska olin työvelvollinen.

Suomessa ei ollut lähettilästä, joten viisumia anottiin asiainhoitajalta. Hänellä oli lupa myöntää viisumi ainoastaan New Yorkiin asti, ja perillä piti hakea varsinaista viisumia Chicagoon. Helsingissä tämä asiainhoitaja kysyi, olenko kuulunut johonkin puolueeseen. Sanoin, että en. Ettekö edes lottiin, hän kysyi. Vastasin, että lottiin kyllä kuuluin. Koska erositte, hän tivasi. En eronnut, minä vastasin, vaan järjestön toiminta lakkautettiin. Älkää olko näsäviisas, hän kiivastui. Ette saa lähtölupaa ollenkaan!

Sain kumminkin luvan, mutta ennen lähtöä piti vielä anoa Suomen Pankista valuuttaa: dollareita ja Ruotsin kruunuja. Minulle myönnettiin kymmenen kruunua ja kolme dollaria, niillä piti pärjätä.

Äiti saattoi minut Hyvinkäälle junaan. Juna kiersi Porkkalan, joka oli luovutettu Neuvostoliitolle sotilastukikohdaksi. Junalla menin Turkuun ja sieltä laivalla Tukholmaan, jossa olin muutaman päivän poikaystäväni järjestämässä majoituksessa vanhemman rouvan luona. Tukholmasta matkustin junalla Göteborgiin, josta piti helmikuun 28. päivänä lähteä ruotsalainen Gripsholm. Lähtö kuitenkin myöhästyi, koska Göteborgin satama-allas jäätyi, ja meidän piti odottaa Suomesta jäänmurtajaa. Lähdimmekin sitten vasta maaliskuun 1. päivänä.

Matka kesti kymmenen päivää. Kun jäiden jälkeen tultiin avomerelle, alkoi ihan hirveä merenkäynti ja melkein kaikki matkustajat voivat pahoin. Enoni oli ostanut minulle paikan turistiluokkaan laivan pohjakerrokseen, jossa meitä oli neljä samassa hytissä. Kaikki muut olivat sairaita. Pietarsaarelainen ruotsia puhunut rouva ja hänen pieni poikansa joutuivat loppumatkaksi laivan sairaalaosastolle.

Minä lähdin syömään, mutta ennen kuin ehdin ruokasaliin, aloin voida huonosti. Juoksin vessaan ja annoin ylen, mutta sen jälkeen söin ihan hyvällä halulla melkein tyhjässä ruokasalissa.

” ”Kun laiva saapui New Yorkiin ja näin sen kaupungin valomeren, minulta pääsi itku.”

Laivalla matkusti viisi muutakin nuorta suomalaista, ja me vietimme iltapäivät pelaamalla kortilla sikaa. Pohjakerroksen turistiluokassa matkusti poika, jolla oli mukana kirja Tuhat sanaa englantia. Hän ei osannut kieltä ollenkaan. Hän oli päässyt opiskelemaan metsätieteelliseen tiedekuntaan mutta tukeutui minuun sitten kaikissa asioissa­, joissa tarvittiin kielen taitajaa.

Kun laiva saapui New Yorkiin ja näin sen kaupungin valomeren, minulta pääsi itku. Se oli niin uskomaton näky ja ero Suomeen oli niin valtava, ettei sitä meinannut tajuta. Meillähän oli vielä silloin lähinnä sorateitä ja pulaa vähän kaikesta.

Sain maahantuloviranomaiselta viisumin koko vuodeksi, vaikka passinikaan ei ollut voimassa niin pitkään. Kymmenen päivää Amerikassa oltuani tosin ajattelin, että hullu olin, kun sinne lähdin. Siellä oli kamala talvi, hirveän kylmä ja tuulinen, mutta onneksi lyhyt.”

Tuulikki Katajan eno oli suutari, samoin kuin hänen isänsä ja neljä veljeään. Eno piti suutariliikettä Lincoln Streetillä Suomi-talossa. Tuulikki muutti enon perheeseen Waveland Avenuelle auttaakseen lapsia koulussa. Juuri Suomesta tulleina he tarvitsivatkin apua monessa, mutta Orelmaa se alkoi nopeasti turhauttaa.

”Ne lapset eivät osanneet oikein mitään, ja minä ajattelin, että olen sentään aikuinen nainen enkä rupea tässä koko aikaa olemaan. Kysyin enoni vaimolta, mihin voisin hakea ilman työlupaa, ja hän sanoi, että piian paikkoihin vain. Minä sanoin että­ selvä, mutta haluan sitten piiaksi jollekin miljonäärille.”

Palveluskuntaa välittävän toimiston kautta Orelma pääsi perheeseen, joka piti kymmentä ihmistä töissä. Kaksikerroksinen kerrostalohuoneisto sijaitsi hienostoalueella, pilvenpiirtäjässä Michigan Avenuella aivan Michiganjärven rannassa. Miss Kataja istui usein ruokasalissa katsellen ihmisvilinää ja liikennettä kaukana talon alapuolella kulkevalla kadulla.

”Rouva oli rikasta sukua, ja hän lähinnä vain ratsasti. Minä olin butlerin eli hovimestarin apulainen, parlormaid. Vastuulleni kuuluivat muun muassa poikien huoneet ja niiden valtavan isot kylpyhuoneet. Kerran kävin läpi vanhemman pojan pyynnöstä hänen kravattinsa, joita oli 120, ja lähetin likaiset pesulaan.

Minulla oli erikseen aamupäiväpuku, jossa tein työtä, ja iltapäiväasu, jossa tarjoilin. Perheellä oli ruotsalainen kokki, joka tilasi minulle banaaneja, joita en ollut saanut pitkään aikaan. Suomeenhan ei tuotu sota-aikana tai sen jälkeen paljon mitään hedelmiä.

Se oli melkein satumaailma myös siinä mielessä, että en ollut voinut kuvitellakaan joidenkin ihmisten elävän sellaisessa, melkein minuutilleen järjestetyssä aikataulussa. Vaikka perheessä ei käynyt paljonkaan vieraita, rouva pukeutui aina illalliselle pitkään pukuun, silloinkin kun he olivat miehensä kanssa kahden.

Joka ilta otettiin pöytähopeat kassaholvista – se oli kokonainen huone – ja katettiin ruokasaliin. Ja joka ilta hovimestari mittasi pöytäkynttilöiden paikat mittanauhalla. ’Must be sure’, hän sanoi.

He söivät puoli kahdeksan, rouva sanoi, että kaikki muut syövät myöhemmin, ja minulla oli vapaata sen jälkeen, kun olin korjannut pöydän.

Joka toinen torstai-iltapäivä ja joka toinen sunnuntai oli vapaata myös. Kävin silloin yleensä enon luona. Kerran kävin polttamassa itseni auringossa, ja vain kerran tai kaksi kävin elokuvissa. Jokusen kerran käväisin Suomi-haalissa, jossa oli aina jotakin ohjelmaa.

Vuosi kului, mutta Tuulikki Orelma ei halunnut palata Suomeen. Hän ilmoitti poikaystävälleen Pekalle jäävänsä vielä toiseksi vuodeksi tienaamaan. Pekka Orelma ei tästä ilahtunut, mutta Atlantin takana tyttöystävä vaihtoi perheestä toiseen ja vielä kolmanteenkin. Viimeisen palveluspaikan iäkäs emäntä, omaa sukua McGormack, oli Chicago Tribunen suuromistaja.

”Rouva Blaine oli hirmuisen rikas ja aika konstikas. Hänelle pedattiin joka yöksi kaksi isoa makuuhuonetta. Kun hän ei saanut unta, hän vaihtoi makuuhuoneesta toiseen. Rouva meni aina myöhään nukkumaan, soitti pientä kelloa, ja sitten hänen papukaijansa häkin päälle laitettiin silkkinen peite. Vasta sitten me saimme käydä levolle.

Menin taloon töihin joulukuun alussa, ja kun juhannuksen jälkeen lähdin Suomeen, rouva ei ollut vielä avannut saa­miaan joululahjoja. Hänen toisen kylpyhuoneensa amme oli täynnä sanomalehtileikkeitä – pääasiassa hänestä itsestään.

Vuonna 1947 Tuulikki Orelma matkusti enonsa luokse Chicagoon ja jäi sinne puoleksitoista vuodeksi töihin.­

Palasin Suomeen heinäkuussa 1948 samalla Gripsholm-laivalla, jolla olin Amerikkaan mennytkin. Isä ja Pekka olivat Turussa autolla vastassa. Pekan kanssa käytiin sen jälkeen Kalastajatorpalla syömässä, vaikka hän oli saanut hiljattain tietää, että hänellä on vatsahaava. Melkein kaikilla sodasta palanneilla oli jotain. Pekka otettiin heti sitä viikonloppua seuraavana maanantaina sairaalaan, ja kun hän kolmen viikon päästä pääsi pois, me menimme kihloihin.

Olihan se jännää käydä omin päin Amerikassa. Sain paljon rahaa ja paljon kokemusta.”

Tuulikki ja Pekka Orelma menivät naimisiin 1949 ja saivat kaksi lasta, Leenan ja Arton. Miehen työn vuoksi perhe muutti 12 vuodeksi Ouluun, jossa lapset menivät kouluun ja Tuulikki Orelma oli vuoroin kotiäiti, vuoroin edustusrouva.

Kaupungissa vietettiin vilkasta seuraelämää, jonka ohessa Orelma piti kirjanpitotaitojaan vireessä vapaaehtoistyöllä.

Hän vastasi Suomen Punaisen Ristin Oulun-osaston kirjanpidosta ja muistaa yhä pennilleen yhdistyksen jäsenmaksut ja sen, mihin rahat käytettiin (50 penniä lehteen, 50 penniä osastolle ja 50 penniä nais­yhdistykselle).

1967 perhe palasi Helsinkiin. Se talvi oli arkistotietojen mukaan syksystä alkaen erityisen kylmä, ja kaduilla asuneista yli tuhannesta kodittomasta kymmenet paleltuivat kuoliaiksi. Orelmakin muistaa tuulen ja sateet ja pitkältä tuntuneen työmatkan Hietalahdenrannasta Nervanderinkadulle.

Mutta hänellä oli työmatka!

”Kun poikani oli jo lähempänä kahtakymmentä ja minä edelleen raahasin niitä kauppakasseja, sanoin, että minä en ole enää teidän piikanne, tässähän kädetkin jo venyy. Tyttäreni meni naimisiin elokuussa 1974, ja seuraavalla viikolla minä menin työvoimatoimistoon.”

Siellä oli töissä nuori vahtimestari, joka opasti hänet oikean ilmoitustaulun eteen. Taululta löytyi kaksi avointa työpaikkaa, joista toinen oli lääkärikongressia järjestävän sihteerin toimi ja toinen kirjanpitäjän sijaisuus Museovirastossa. Viimeksi mainittu työ vaikutti mukavalta, ja tämän tuntemuksen seurauksena kotiäidistä ja edustusrouvasta tuli virkanainen.

Orelma oli Museovirastossa töissä 11 vuotta: ensin kirjanpitäjän sijaisena, sitten osastosihteerinä ja lopulta kamreerina.

Vapaa-aikanaan hän kävi mielellään teatterissa, ja Suomalaisen teatterikerhon jäsenenä hän söi kuukausittaisten kokousten yhteydessä aina päivällisen Suomalaisella Klubilla.

Naisekonomit-yhdistyksen jäsenet tapasivat kerran kuussa. Kuvassa on yhdistyksen naisia juhlimassa noin vuonna 1970. Tuulikki Orelma hihattomassa leningissä oikealla.­

Naisekonomien kanssa kokoonnuttiin silloin tällöin KY:n kerhohuoneistoon, ja toisen naisporukan kanssa käytiin keväisin syömässä parsaa ravintola Omenapuussa Makkaratalossa. Nykyään Orelma on Gastronomisen seuran kunniajäsen.

Tuulikki Orelma haluaa tarjota lasin viiniä. Siemailemme haastattelun lomassa viileää Viña Solia, joka muistuttaa häntä talvista Teneriffalla.

Kun Orelma 35 vuotta sitten jäi eläkkeelle, hän osti miehensä kanssa pienen kak­sion Teneriffalta, Playa de las Americasista. Kahdennentoista kerroksen asuntoon näkyi, miten aurinko nousi ja laski mereen.

Italia, Mallorca, Espanjan Aurinkorannikko. Amerikka, Kiina, Karibia. Eläkkeellä oli vihdoinkin aikaa matkustaa – yhdessä.

Kun aviomies oli aikoinaan käynyt työmatkoilla, perhe saattoi olla kuukausia ilman yhteydenpitoa. Kirjeet kulkivat, mutta soittaminen oli ”hirveän kallista” ja lennätintä käytettiin vain hätätilanteissa.

”Nykyään on hienoa, kun maailma on niin avoin”, Tuulikki Orelma sanoo. ”Toisaalta maailma tuntuu olevan vähän sekaisin tällä hetkellä.”

Tuulikki Orelma kertoo, että maailman ja Suomen asiat ovat alkaneet vähitellen muuttua hänelle kaukaisiksi. Nykypäivän asiat, nimittäin.

”Olen elänyt kaikkien Suomen presidenttien aikana, Ståhlbergistä lähtien.

Koskas se Relander tulikaan… 17, 23, 29… Joo. Svinhufvud oli 37:ään, eikös, ja sitten tuli Kallio. Hänhän sitten kuoli siellä asemalla, ja sitten tuli Ryti ja sen jälkeen Mannerheim. Ja sitten tuli Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen!”

”Olihan se sentään onni, että kun Suomen delegaatio silloin 1918 kävi vaikka kuinka monet kerrat Pietarissa, että ne saivat meille kuitenkin tällaisen Suomen! Ettei jouduttu Viron tai Latvian ja Liettuan tielle. Vaikka olikin Tammisaaren leirit ja muut kauheudet.”

Orelma äänestää kaikissa vaaleissa. Siitä, kun hän saavutti äänestysiän, vaalit on Suomessa pidetty yhteensä 59 kertaa, ja vain Amerikassa ollessaan hän ei äänestänyt.

”Keväällä on sitten seuraavat.”

Kuntavaalit, tosiaan.

”Kuuntelen kyllä uutisia, mutta kun tietää, että elinaikaa ei ole paljon jäljellä, tuntuu, etteivät ne enää koske minua.”

Pekka Orelma on haudattu Hietaniemen veteraanilehtoon, ja siellä on paikka varattuna myös Tuulikille.

”Minulla on ollut hyvä elämä, pitkä ja… monimutkainen. Tai sanotaanko että värikäs. Kaikesta on selvitty ajan kanssa. Ja aina se on siitä paremmaksi tullut.”