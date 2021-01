Naisen kylkiluu

Olen kiitollinen myös siitä, että Yhdysvalloissa vaihtuu presidentti. Valkoinen talo saa neljän vuoden tauon jälkeen koira-asukkaita, kirjoittaa kolumnissaan Annamari Sipilä.

Yksi päättyneen vuoden parhaista päätök­sistäni oli lopettaa kaikki turhan­päiväinen jutustelu. Syynä oli se, että en jaksanut enää pohjustaa lievin­täkin mieli­piteellistä ilmausta vastuuvapaus­lausekkeella (nuoriso sanoisi disclaimerillä). Pandemia­vuonna pieninkin pyyntö, huomautus tai arvostelu on pitänyt aloittaa anteeksi pyydellen: ”Minullahan ei tässä tietenkään ole mitään oikeaa valitettavaa, ja saan olla todella kiitollinen, kun olen pysynyt terveenä ja ruokaakin on riittänyt, ja monilla on paljon huonommin, sen kyllä hyvin tiedän, mutta...”

Tämä nyt ehkä olisi vielä mennyt, mutta sen lisäksi nykyään on varminta ladella myös etuoikeutuksen vastuuvapauslauseke: ”Tiedän hyvin, että olen tämän maailman etuoikeutettu, ja etuoikeutettuna minun pitäisi olla hiljaa ja antaa muiden puhua ja oppia heiltä ja olla kiitollinen, mutta...”

Jos nämä pajattaa putkeen ennen varsinaista asiaa, ei muista enää, mitä oli alun perin sanomassa. On helpompi pysyä hiljaa.

Koska pohjimmiltani olen hyvin kiitollinen ihminen – eikä vuoden lopuksi ole mitään aitoa valitettavaa, kun ruokaakin on riittänyt – olen käynyt läpi vuoden 2020 kiitollisuuden aiheita.

Aluksi haluaisin kiittää pandemiavuotta siitä, että se todisti introverttiuden ylivertaisuuden. Normaaliaikoina ekstrovertit jyräävät. Koronakriisissä introvertit ovat sankareita. He linnoittautuvat koteihinsa ja katkaisevat yhteydet ulkomaailmaan. Ekstroverttien sen sijaan pitää päästä koko ajan liikkeelle, discoon, baariin ja rinteeseen. Jos ekstrovertteja ei olisi, virus olisi tukahtunut jo heti alkuunsa.

Olen kiitollinen siitä, että pandemia osoitti, keitä ammattilaisia maailma oikeasti tarvitsee. Samalla tuli todistettua, että jos et ymmärrä titteliä tai ammattinimikettä, ei kyseiselle työllekään ole aitoa tarvetta.

Olen kiitollinen siitä, että en ole voinut lentää koko vuonna, vaan olen istunut kotona syömässä englantilaista lanttua. Nyt on ilmastotalkoot hoidettu vähäksi aikaa. En kuuntele yhtään saarnaa keneltäkään, joka on ulkomaanmatkaillut pandemiavuonna.

Olen kiitollinen siitäkin, että en päässyt käymään Suomessa kertaakaan. Pakkoero on osoittanut, kuinka paljon Suomea rakastan. Ilman isänmaata ja äidinkieltä meillä ei ole mitään.

Koronakaranteeni ei ole kulunut vain omaan napaan tuijotellen. Myös maailmalta löytyy paljon kiitollisuudenaiheita.

Olen kiitollinen siitä, että brexit toteutuu viimein myös käytännössä. Nyt on brexiteerien vastuulla osoittaa, kuinka asiat hoidetaan. Enää ei voi syyttää Brysseliä.

Olen kiitollinen siitä, että Yhdysvalloissa vaihtuu presidentti. Valkoinen talo saa neljän vuoden tauon jälkeen koira-asukkaita. Koirankarvojen määrä korreloi suoraan hallinnon laatuun.

Olen kiitollinen siitäkin, että EU sopi lähes läpihuutojuttuna mittavasta elvytyspaketista. Se opetti, että koskaan ei voi olla liian kyyninen. Oli ollut naiivia luulla, että yhdessä sovituilla säännöillä on oikeasti väliä. Nyt tiedämme paremmin.

Olen kiitollinen kirjoista (paitsi ruskealle uusiopaperille painetuista, se latistaa lukunautinnon). Olen kiitollinen nuorisosta (näin kuuluu sanoa, jotta ei kuulostaisi vanhalta ja tiukkapipoiselta).

Olen kiitollinen pohjoismaisesta yhteistyöstä, lähipientareen villikukista ja pölyttäjistä, rokotteista sekä siitä että ministeri Katri Kulmuni erosi (se todisti, että naisille ja miehille on yhä eri säännöt). Olen kiitollinen ihmisten hyväntahtoisuudesta (ja sen puuttuessa hyvistä tavoista). Olen kiitoksen velkaa myös heille, jotka jaksavat edistää sananvapautta sen aidossa merkityksessä.

Eniten olen kiitollinen siitä, että edessä on uusi vuosi. Kiitos.