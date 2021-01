Ihmisiä neuvotaan nukkumaan hyvin, mutta auttavatko ohjeet heitä, jolta uni karkaa?

Nuku hyvin, neuvoo brittitoimittaja uudenvuoden jutussaan, jonka tarkoitus on neuvoa koronavuoden masentamia ihmisiä kohti virkeämpää kevättä.

Jutussa on kuusi tieteellisiin tutkimuksiin perustuvaa ohjetta parempaan elämään. Joukossa on fiksujakin ohjeita: ole ystävällinen ja auttavainen, opettele joku uusi taito. Ok, tämä sopii.

Mutta Nuku hyvin! Mikä ohje se on olevinaan? Kuka sellaista neuvoa tarvitsee? Eivät ne, jotka jo nukkuvat mai­niosti. Eivätkä varsinkaan ne, jotka kärsivät unettomuudesta. Ei heitä tarvitse käskeä nukkumaan. He nukkuisivat, jos pystyisivät.

Yksi viime vuoden kiinnostavimmista suomalaisista podcasteista on Helsingin yli­opiston julkaisema Utelias mieli. Siinä tutkijat kertovat vuorotellen oman tutkimusalansa kiinnostavimmista asioista.

Unitutkija Anu-Katriina Pesonen puhuu omassa jaksossaan uudenlaisesta unikulttuurista, siitä, miten unesta on viime vuosina tullut mittaamisen kohde, suoritus muiden joukossa.

Urheilijoita valmennetaan nukkumaan syvemmin, lehdissä annetaan vinkkejä unettomille, yritykset myyvät sormuksia ja rannekkeita, jotka kertovat aamulla, oletko nukkunut tarpeeksi hyvin vai et.

Eräs konsulttiyritys on järjestänyt nukkumisen SM-kilpailuja, joissa kruunataan ”Suomen voitokkaimmat palautujat”. Voittajille luvataan tuotepalkintoja ja laajaa medianäkyvyyttä.

Mutta auttavatko jatkuvat saarnat sitä, jolta uni karkaa aamuöisin? Pitääkö unestakin kilpailla? Haluaako joku laajaa näkyvyyttä nukkumiselleen? Kaipaako kukaan lehtijuttua, jossa neuvotaan – sadatta kertaa – viilentämään makuuhuone ja rauhoittamaan se unta varten, välttämään rankkaa liikuntaa iltaisin ja jättämään kännykkä toiseen huoneeseen?

Unesta opitaan koko ajan enemmän, mutta neuvot pysyvät silti samoina vuodesta toiseen. Mutta kenelle ja millaiseen elämään ne on tarkoitettu?

Suomessa on yli miljoona yksin asuvaa, ja heistä monella on käytössään vain yksi huone. Siellä kokataan, syödään, nukutaan, flirttaillaan, tehdään töitä, katsotaan leffoja ja treenataan. Kännykkä on lähellä päivällä ja yöllä, koska ei ole paikkaa, jonne sen voisi jättää. Eikä ole toista huonetta, jossa voisi oleilla mukavasti lämpimässä sillä aikaa kun makuuhuone tuulettuu.

Eräässä marraskuisessa lehtijutussa neuvottiin, että kannattaa ulkoilla joka päivä valoisaan aikaan, mieluiten aamupäivällä. Sopii varmaan Espanjassa asuville eläkeläisille. Pohjoisen päivätyöläisille neuvo on hankalahko.

Yksi yleinen neuvo kehottaa menemään unille aina samaan aikaan. Eivätkö näiden neuvojen kirjoittajat juhli koskaan? Eivät joulua, eivät juhannusta? Häitä, läksiäisiä, syntymäpäiviä, keikkoja, leffailtoja?

Entä jos unesta puhuttaisiin toisin. Luotaisiin sallivampaa unikulttuuria. Luotettaisiin siihen, että useimmat ihmiset aavistavat itse, mikä heitä auttaa. Kokeilevat ja löytävät omat keinonsa.

Kysyin somessa, mitä ihmiset oikeasti tekevät, kun uni ei tule. Lista oli pitkä, ilahduttava ja huomattavasti luovempi kuin vinkkijuttujen keinovalikoima.

Tällaisia konsteja ihmisillä on käytössä: Siunaan mielessäni kärsiviä olentoja, toistan lyhyttä sanaa, ajattelen pekonin tuoksua, makaan piikkimatolla, lasken latinaksi, syön estrogeenia, pelaan tietokoneella, pohdin maailmanloppua ja omaa paskuuttani, käyn (pimeässä) vessassa vaikkei olisi hätä. Kuvittelen jokiuoman ja sinne veneitä, asetan valvottavan ajatuksen veneeseen ja annan virran viedä.

Yksikään keino ei toimi kaikilla, eikä toisilla tunnu toimivan mikään. Niillä, joiden uniongelmat olivat jatkuneet pitkään, oli hyvin samankaltaisia ajatuksia. He turvautuvat lääkkeisiin ja uniklinikoihin tai hyväksyvät huonounisuutensa ja valvovat suosiolla. Lohduttautuvat sillä, että parin huonon yön jälkeen kolmas on usein parempi.

Ne, joiden työ ja aikataulut sallivat, lähtevät liikkeelle, tekevät ehkä työtäkin. Eivät pakota itseään muiden rytmiin.

Yhdestä kommentista lähes kaikki vaikeasta unettomuudesta kärsivät olivat samaa mieltä. Se kuului näin: ”Toivoisin, että­ hyvää tarkoittavat ihmiset lakkaisivat tuputtamasta ’syö banaani ja juo lämmintä maitoa’ -neuvojaan. Ne on kuultu ja kokeiltu kymmeniä kertoja, ja niiden arvo on nolla. Sen sijaan voisi kysyä, voisiko jotenkin olla avuksi niissä pulmissa, jotka pitävät valveilla.”