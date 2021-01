Trump ja Putin muistuttavat toisiaan, mutta on heillä yksi merkittävä ero

Trumpin ja Putinin toiminnan setviminen pelkästään kansainvälisenä politiikkana tuottaa laihan sadon. Heidän työtään kannattaisi tarkastella rikollisuutena, kirjoittaa kolumnissaan Jari Tervo.

United Airlinesin vuoro­lento Newarkista San Francis­coon lähti normaalisti syyskuun yhdenten­ätoista 2001. Lennon aikana koneen kaappasi neljä al-Qaidan terroristia.

Matkustajat ja terroristit kamppailivat koneen hallinnasta. Se syöksyi pellolle Somerset Countyssa, Pennsylvaniassa. Kaikki koneen neljäkymmentäneljä matkustajaa ja miehistön jäsentä kuolivat. Terroristien tarkoituksena oli ohjata kone päin Yhdysvaltain kongressirakennusta Capitol-kukkulalla.

Viime keskiviikkona saman kongressirakennuksen kaappasivat muutamaksi tunniksi kotoperäiset amerikkalaiset terroristit. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli heidät sinne yllyttänyt. Sitä ennen hän kutsui heidät Washingtoniin samaksi päiväksi, jolloin kongressi vahvistaisi Joe Bidenin presidenttiyden. Ilmeinen tarkoitus oli häiritä demokraattista päätöksentekoa.

Vuoden 2001 terrori-iskujen jälkeen Yhdysvaltain silloinen presidentti George W. Bush julisti sodan terrorismille. Presidentti Trump ei tuominnut kongressia vandalisoineita terroristeja. Sen sijaan hän sanoi heille: ”Me rakastamme teitä. Olette hyvin erityisiä.” Trump kertoi rakkaudentunnustuksensa videolla. Hänellä oli ollut aikaa harkita sanojaan. Hän ei paukauttanut mielipidettään kymmenientuhansien ihmisten vaalijuhlassa tai kiihkeässä väittelyssä.

Myöhemmin Trump tuomitsi hyökkäyksen kongressirakennukseen. Näin hän menettelee aina. Hän perääntyy tyrmistyttävistä kannoistaan, mutta vain taktisesti. Kaikki tietävät hänen rakkautensa todelliset kohteet.

Trump kannattaa valkoista, amerikkalaista terroria. Hän kannattaa mitä tahansa, millä hän voisi väärentää vapaitten vaalien tuloksen. Viimeistään kulunut viikko takaa hänelle pysyvän paikan historian roskatynnyristä.

Virkaanastujaispuheessaan Trump oli esittävinään linjansa: America First. Amerikka ei kuitenkaan ollut koskaan ykkönen hänen asialistallaan. Hänen linjansa on ollut koko ajan Trump First. Hän halusi ruopata presidenttiydestään niin paljon rahaa ja julkisuutta kuin suinkin.

Trump on koko kautensa ajan rakastanut vastustajiaan murhauttavia yksinvaltiaita: esimerkiksi Pohjois-Korean Kim Jong-unia ja Saudi-Arabian Muhammad bin Salmania. He ovat Trumpin mielestä hyvin erityisiä. Erityisistä rakkain on ollut Venäjän presidentti Vladimir Putin.

Trumpin ja Putinin toiminnan setviminen pelkästään kansanvälisenä politiikkana tuottaa laihan sadon. Heidän työtään kannattaisi tarkastella rikollisuutena. Silloin heidän toimintansa vaikuttaa loogiselta. Molemmille heidän isänmaansa on unelmien rikospaikka. Varkauksista, ryöstöistä ja lahjonnasta ei koskaan rapsahda tuomiota.

Trump ei kertaakaan presidenttikaudellaan moittinut Putinia. Pikemminkin hän matki. Putin oli ovelampi kuin Trump. Edellinen kumileimautti kansalla perustuslainmuutoksen. Se takaa hänelle vallan vuoteen 2036. Putin järjesti itselleen myös syytesuojan. Trump on ollut kiinnostunut antamaan samanlaisen erolahjan itselleen.

Presidentti Donald Trump ja presidentti Vladimir Putin muistuttavat toisiaan. Molemmat ovat heittiöitä. Sanan pahimmassa mahdollisessa merkityksessä. Silti Putin poikkeaa amerikkalaisesta virkaveljestään yhdellä erittäin merkittävällä tavalla. Trumpista päästään eroon.