Tulevan varapresidentin Kamala Harrisin ensimmäinen tennarikohu oli historiallisesti katsoen odotettavissa.

Keskiviikkona 20. tammikuuta kalifornialainen senaattori Kamala Harris nimitetään Yhdysvaltain varapresidentiksi. Hän on tehtävässä ensimmäinen nainen maan 232-vuotisessa presidenttihistoriassa.

Harrisin ensimmäinen tennari- ja lenkkarikohu saatiin aikaiseksi jo ennen virkaan astumista. Se oli historiallisesti katsoen täysin väistämätöntä. Harrisin on tarkoitus esiintyä helmikuussa julkaistavan muotilehden Voguen kannessa klassisissa mustissa Conversen tennareissa. Kuva vuoti ennen aikojaan julkisuuteen.

Sosiaalinen media alkoi kiehua kahdesta syystä: 1. Tennarit eivät olleet tulevan varapresidentin arvon mukainen jalkine. 2. Tummaihoisen Harrisin iho oli väitetysti valaistuksen avulla tehty Voguen kansikuvassa näyttämään todellista vaaleammalta, mikä tulkittiin piilorasismiksi.

Ensimmäistä kohtaa ei ole syytä hätkähtää. Lenkkaridebatti on jo vuosikymmeniä ollut Yhdysvaltojen presidenttien arkea.

Jimmy Carter (toinen oikealta) radalla toukokuussa 1979.­

Lähdetäänpä kronologisesti liikkeelle. Demokraatti Jimmy Carter (virassa 1977–1981) oli tiettävästi Yhdysvaltain ensimmäinen lenkkaripresidentti. Carter suosi Adidaksen Dragonia. Tosin dramaattisimmassa juoksukuvassaan lokakuussa 1979 – kun hän oli pyörtyä kuuden mailin juoksukisassa – hän oli tehnyt lenkkarisyrjähypyn ja juoksi Nike Bermudas -kengillä.

Republikaani Ronald Reagan (1981–1989) – entinen Hollywood-lännenelokuvien näyttelijä – oli poikkeus. Hän ei ollut juoksija eikä lenkkarimies vaan ratsasti molemmilla presidenttikausillaan.

Isä-Bush lenkillä Houstonissa kesäkuussa 1990.­

Kylmän sodan loppuvuosien republikaanipresidentti George H. W. Bush (1989–1993) oli tehokas myynninedistäjä kahdelle Niken mallille: Air Max 90:lle ja Air Tech Challenge II:lle, jota konossöörien kesken kutsutaan ”Hot Lavaksi”.

Vanhempi Bush onnistui kuitenkin väistämään presidentilliset tyylisudenkuopat ja esiintyi Nikeissään tiettävästi vain urheillessaan.

Bill Clinton Utahissa maaliskuussa 1999.­

Hänen seuraajansa, demokraatti Bill Clinton (1993–2001), käänsi maan suunnan suhteessa Bushin aikakauteen ja vaihtoi myös lenkkarileiriä. Clinton käytti Asicsin malleja GT-II, New Balance 1500 sekä New Balance 997.

Virkakaudellaan Clintonilla oli sen verran kiusallisempiakin yksityiselämän kohuja, että hän päätti pidättäytyä lenkkareista pikkutakin kanssa. Sen sijaan tätä nykyä, eläköityneenä emerituspresidenttinä, hän on rentoutunut yhdistelmän kannattajaksi.

George W. Bush ja hänen koiransa Barney Valkoisen talon pihamaalla huhtikuussa 2001.­

Nuorempi Bush eli George W. Bush (2001–2009) palautti vallan Bush-dynastialle ja republikaaneille sekä Nikelle. Hän oli kriisiajan presidentti ja joutui kautensa alussa kohtaamaan syyskuun 11. päivän terrori-iskut. Poika-Bushin jaloissa hikosivat ainakin Nike Tour Challenget.

Vaikka poika-Bush oli syntynyt erääseen maailman etuoikeutetuimmista perheistä, hän oli isäänsä kansanomaisempi ja tuli tunnetuksi myös tuulipukukansan lenkkarityylistä, johon kuului toisinaan rehtejä brändittömiä halpahallitohveleita.

Barack Obama treenien jälkeen lokakuussa 2009.­

Lenkkarihomma paisui. Valta siirtyi taas demokraateille. Valkoisen talon länsisiiven ovaalinmuotoiseen virkahuoneeseen astui Barack Obama (2009–2017). Hänet opittiin tuntemaan lähes syyntakeettomana lenkkari- ja tennarimiehenä.

Under Armour -firma sai Obaman vuonna 2011 epäviralliseksi mannekiinikseen, kun tämä pelasi koripalloa vaatefirman ”presidenttitennareissa”. Niiden kärkeen oli laitettu kuva Yhdysvaltain presidentin virallisesta sinetistä.

Nike haistoi haaskan. Kannattaa muistaa, että Niken lenkkarit olivat kylmän sodan aikakauden lopulta lähtien juoksuttaneet nimenomaan republikaanipresidenttejä. Silti yhtiö kutsui Obaman päämajaansa alkuvuonna 2015. Sieltä hän palasi virkataloonsa presidentille kustomoitujen Jordan 11Lab4 -lenkkarien kanssa.

Se ei ollut sattumaa.

Nike oli lanseeraamassa kyseistä mallia. Yhtiö ei totisesti häpeillyt ruskeakielisyyden eikä kylmän ideavarkauden kanssa. Myös Niken Obama-lenkkarien kärkeen oli painettu kuva Yhdysvaltain presidentin sinetistä.

Kaikki muuttui Valkoisessa talossa tammikuussa 2017. Donald Trump vannoi virkavalansa. Hänenkin virkakauttaan on ruodittu jo paljon ja tullaan ruotimaan.

On korkea aika puhua lenkkareista.

Juuri ennen varsinaista vaalipäivää marraskuussa 2016 New Balance -urheiluvaatefirma antoi tukensa Trumpille. Kotimaassa suurelta osin valmistettujen lenkkarien slogan on Made in America, ja amerikkalaisia työpaikkoja kampanjassaan kiihkeästi puolustaneen Trumpin katsottiin ajavan yhtiön asiaa.

Syntyi kohu. New Balance hätääntyi ja korosti, että yhtiö oli tukenut jo demokraattien esivaaleissa myös Hillary Clintonin ja Bernie Sandersin kauppapoliittisia linjanvetoja.

Suuressa maailmassa on suuren maailman lenkkarit. Mutta kaukana Yhdysvaltojen valtapiireistä oli jo ennen edellä mainittuja presidenttejä yksi voimakastahtoinen valtionpäämies, jonka lenkkarityyli nousi ylitse kaikkien amerikkalaiskollegojen tyylin.

Hänen lenkkikengistään ne vasta klassikot tulikin.

Presidentti Urho Kekkosen (1956–1981) lempikenkiin kuului Karhun 1960-luvulla alun perin kehittämä Trampas-mallisto. Kekkonen oli tunnettu urheiluihminen, mutta Karhuilla oli toinenkin tehtävä.

Kun oli tarve keventää Kekkosen jyräävää imagoa, pyydettiin valokuvaaja paikalle ja Kekkonen veti jalkoihinsa vaaleat ja ilmavat Karhu Trampakset ja käytti niitä suorien housujen kanssa.