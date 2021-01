Suomen ministerit ovat tiukassa rokotetilanteessa lähettäneet Eurooppaan sähköpostin liitetiedostoja, ja saman paperilla.

Yhdysvaltain entisen ulkoministerin Henry Kissingerin väitetään kysyneen aikoinaan: ”Kenelle soitan, jos tahdon puhua Euroopalle?” Lausahduksen on tarkoitus kuvata Euroopan yhtenäisen linjan puutetta. Kissinger itse on sanonut, ettei hän muista, onko lause todella hänen mutta hyvä se on.

Vaikka Euroopalla ei olisi puhelinnumeroa, osoite sillä on. Suomen ministerit ovat viime aikoina lähettäneet sinne postia.

Kun koronarokotusten hidas tahti herätti arvostelua, hallitus tarttui toimeen. Ensin perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) ilmoitti kirjoittaneensa EU:n terveyskomissaarille kirjeen, jossa hän vaati rokotetoimitusten nopeuttamista ja tuotantokapasiteetin kasvattamista.

Pian sen jälkeen pääministeri Sanna Marin (sd) lähetti kirjeen Euroopan komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille. Marin kehotti kiirehtimään tuotantoa ja toimituksia jäsenmaihin. Valtioneuvoston kanslia kertoi asiasta tiedotteessa.

Kirjoittavatko hallituksen ministerit siis perinteisiä kirjeitä EU:lle?

Valtioneuvoston kansliasta kerrotaan, että tarkkaan ottaen pääministeri lähetti kirjeen komission puheenjohtajalle sähköpostin liitetiedostona. Se toimitetaan perille kyllä myös paperisena kirjeenä.

Julkisuudessa puhutaan silti aina kirjeistä. Kuulostaahan se paljon painavammalta ja arvokkaammalta, kuin jos uutisoitaisiin, että pääministeri lähetti komission puheenjohtajalle sähköpostin liitetiedoston.

Mutta onko kirjeenvaihto yksipuolista? Rokotekirjeisiin ei kuulemma edes odoteta suoraa vastausta. Komission puheenjohtajan toivotaan ottavan kirjeessä mainitut asiat esiin pian järjestettävässä Eurooppa-neuvoston kokouksessa.

Koko kansan rokottamisessa kestää vielä pitkään. Jos EU:n puhelinnumeroa ei ole, onneksi on sentään osoite, jonne voi tarpeen tullen kirjelmöidä. Sähköpostin liitetiedosto menee todennäköisesti ajoissa perillekin. Kirjeposti olisi ehkä perillä vasta kun pandemia on hiipumassa.