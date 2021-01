Politiikka

”Feminismimuoti” on mennyt Suomen politiikassa järjettömyyksiin, kertoi venäläinen tv-kanava ja haastatteli Kimmo Kiljusta

Venäläisen NTV-kanavan uutisissa kerrottiin, että­ Suomen ”kolmen johtavan yliopiston” mukaan taistelu naisten oikeuksista on johtanut siihen, että suomalaiset miespuoliset poliitikot tuntevat nyt olevansa syrjittyjä.

Venäläisen NTV-televisiokanavan uutisissa kerrottiin lauantaina 9. tammikuuta, että Suomen politiikassa on virinnyt konflikti: miespoliitikot valittavat joutuvansa nykyään syrjityiksi.

”Heidän mielestään feminismimuoti on mennyt järjettömyyksiin”, ohjelmassa kerrottiin. Esimerkkinä tästä on ohjelman mukaan se, että Suomen pääministeri on nainen ja viittä suurta eduskuntapuoluetta johtaa ”heikomman sukupuolen edustaja”.

Tarkennuksena voisi mainita, että juuri nyt kuuden eduskuntapuolueen johdossa on nainen. Viiden hallituspuolueen lisäksi myös kristillisten johdossa on nainen, Sari Essayah. Ja voisi myös mainita sen, että NTV:n uutisissa käytetty kuvituskuva eduskunnasta oli peräisin viime vaalikaudelta, jolloin pääministerinä ei ollut Sanna Marin vaan Juha Sipilä.

Joka tapauksessa uutisissa kerrottiin, että­ Suomen ”kolmen johtavan yliopiston” mukaan taistelu naisten oikeuksista on johtanut siihen, että suomalaiset miespuoliset poliitikot tuntevat nyt olevansa syrjittyjä. Lisävahvistukseksi ohjelmassa haastateltiin kansanedustaja Kimmo Kiljusta (sd).

”Monta kertaa, kun olen ollut ehdokkaana, äänestäjä on tullut luokseni ja sanonut, että olet periaatteessa erittäin hyvä tyyppi, mutta äänestän aina naista”, Kiljunen sanoi ohjelmassa venäjäksi.

Feminismimuodista huolimatta vantaalainen Kiljunen on kuitenkin pärjännyt ihan kelvollisesti. Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa Uudenmaan vaalipiiristä pääsi läpi Kiljusen lisäksi kuusi muuta demaria. Mainittakoon myös, että näistä seitsemästä kuusi oli miehiä.