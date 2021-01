Kysy Siskolta etiikasta, tapakulttuurista ja elämän pulmatilanteista. Ellei vastaus tyydytä, voit ehdottaa parempaa. Osoite: Usko Siskoa / Torsti tietää, HS Sunnuntai, PL 65, 00089 Sanoma. Sähköposti: hs.sisko@hs.fi tai hs.torsti@hs.fi.

Rakkaat ystävät! Viimeksi oli puhetta rokotevastaisuudesta ja siitä, että ihmisiä alettiin rokottaa isorokkoa vastaan 1800-luvun alussa. Risto Korhonen täydentää aivan oikein, että sitä ennenkin isorokkoa pyrittiin estämään rokonistutuksella eli variolaatiolla:

”Sillä hoiti Suomessakin Johan Haartman potilastaan jo 1754. Istutusmenetelmä oli laajalti käytössä erityisesti Pohjanmaalla Anders Chydeniuksen ja hänen isänsä, rovasti Jakob Chydeniuksen ansiosta”, Korhonen kirjoittaa.

Viime maaliskuussa me tietokoneen ääressä työskentelevät siirryimme etäkokoustamaan Teamsiin. Teams-kouluttajat korostavat, että aidot kohtaamiset edellyttävät näkemistä – siis kamerat päälle! Päivät pääksytysten istun kuitenkin kokouksissa, joissa kaikilla on kamerat ja mikrofonit kiinni. Kokoukset päättyvät tuloksettomina, eivätkä vaikeat asiat edisty. Miksi ihmiset pitävät kameransa kiinni? Onko jo kertynyt tutkimustietoa siitä, vaikuttaako kokousten tuloksellisuuteen se, ovatko ihmiset kokoustilanteessa näkyvissä vai eivät? Vai olenko ainoa, joka kärsii nimikirjainpalloista ruudun alareunassa?

– En viihdy komerossa

Et ole ainoa! Lukupiirissä on pitkin viime vuotta jupistu nimikirjainruuduille yksin puhumisesta. Olen itsekin sattunut ystävän luo kesken kokouksen. ”Ei hätää, mikki ja kamera ovat kiinni”, ystävä ilmoitti.

Teams-kouluttajat ovat oikeassa – videokuva helpottaa kommunikaatiota. Sen avulla voi välttää väärinkäsityksiä, osoittaa mielenkiintoa toisen puheenvuoroa kohtaan ja viestiä sanattomasti elein ja ilmein. Mikit taas pidetään usein toisten puhuessa kiinni, jottei ääni kierrä. Tämä kaikki tietysti sujuvoittaa kokoustamista ja sitä kautta tuloksellisuutta.

Vaikka videopuhelussa on hyvät puolensa, se ei välitä kaikkia tapojamme kommunikoida. Ensinnäkin kokouksista puuttuu tilan tuntu – konteksti. Se, missä tavataan tai kokoustetaan, kertoo jotain kokouksen sisällöstä. Normaalisti kokouksen alussa ja lopussa vaihdetaan kuulumisia, toisin kuin videokokouksissa. Small talk voi haaskata työaikaa mutta myös motivoida työntekijää.

Videopuhelusta puuttuvat lisäksi hajut, katsekontakti, vartalon elekieli, kättelyt ja halaukset.

Johtaja voi inhimillistää itseään näyttämällä videolla lastensa sotkeman kodin tai vastaavasti haluta piilottaa tämän puolen itsestään alaisiltaan. Videokuvan lähettäminen suoraan kotoa voi tuntua ahdistavalta. Osa työntekijöistä saattaa kokea, ettei heidän velvollisuutensa ole julkistaa yksityiselämäänsä työn piiriin. Nimikirjainruutu voi olla vastalause vapaa-ajan ja työn sekoittumiselle.

Tai ehkä kollega monisuorittaa samalla arkiaskareita. Monisuorittaminen on tutkimusten mukaan tehotonta, eli sinänsä voisi argumentoida, että kameroiden kiinni pitäminen on riski tuloksellisuu­delle.

Mistä johtuu, että voimme kyllästymättä syödä täsmälleen samanlaisen aamiaisen joka aamu, mutta jos päivälliseksi olisi jatkuvasti samaa ruokaa, se alkaisi tympiä muutamassa päivässä?

– Puuro on poikaa

Ruokatottumukset ovat melko pysyviä joka aterialla: elintarvikkeiden käyttöä sääntelevät hinta sekä ruuanlaittoon käytettävissä oleva aika, kuten myös tieto elintarvikkeiden terveysvaikutuksista. Pysyvyys ruuassa luo turvaa ja helpottaa arkea. Jos aterioiden kaikki elementit vaihtuisivat koko ajan, syntyisi lisäksi hurjasti ruokajätettä.

Ravitsemustieteiden dosentti Maijaliisa Erkkola huomauttaa, että ihminen aloittaa elämäntaipaleensa pelkällä äidinmaidolla ja on siihen aluksi varsin tyytyväinen. Äidinmaito kattaa kaiken ravinnonsaannin lapsena, mutta vielä ei ole pilleriä, jolla moinen hoituisi aikuisella.

Ruuankäytön vaihtelu kasvaa kohti aikuisikää. Vaihtelunhalu turvaa ruokavalion monipuolisuuden ja varmistaa osin ravintoaineiden riittävän saannin. Jos haluaa pysyä hengissä, on syötävä monipuolisesti!

Vaihtelunhalu on kuitenkin yksilöllistä. Siihen vaikuttavat temperamentti, sukupuoli, ikä sekä fyysinen ja sosiaalinen ruokaympäristö. Elämyshakuisen ihmisen aamiaisen sisältö todennäköisesti vaihtelee tiheämmin kuin aran. Yksin nautittu aamiainen poikkeaa siitä, mitä söisimme seurassa. Ympäristö myös määrää, mitä on tarjolla: yltäkylläisessä Helsingissä on enemmän vaihtoehtoja kuin köyhässä maaseutukylässä Keniassa.

Ihmiset eivät myöskään heti herätessään ole vaihtelunhaluisia – vaihtelulle on tilaa päivän muilla aterioilla, kun aamun nälkä, väsymys ja kiire on selätetty. Viikonloppujen aamupalat ovatkin usein runsaampia ja vaihtelevampia. Aamiaisen rutiininomaisuutta määrittää kulttuurikin: Suomen kahvi ja kaurapuuro vaihtuvat Ranskassa maitokahviin ja voisarveen.