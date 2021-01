Miksi keskiluokkaisuutta piilotellaan? Yksi syy on se, että siitä on hyötyä, kirjoittaa Annamari Sipilä kolumnissaan.

Euroopan henkistä yhdentymistä ei totisesti uhkaa edes brexit. Suomalaisella vasemmistolla ja Britannian keskiluokalla on sama ongelma: kuinka olla uskottavasti duunari.

Kansan Uutisten toimittaja Kai Hirvasnoro analysoi kuluvalla viikolla vasemmistoliiton paikallaan junnaavaa kannatusta. Äänestäjät ydinkannattajajoukon ulkopuolella eivät kuulemma enää ymmärrä, mistä puolue puhuu. Yliopistot käynyt eliitti opettaa muille, kuinka sopii elää. Puolueesta puuttuu (lainaan Hirvasnoroa, joka lainaa Timo Soinia) ”karvaperseduunari”.

Samaan aikaan Britanniassa duunariksi on jopa tunkua. Työväenluokkaisuus on muotia keskiluokan parissa, vähän niin kuin sitruuna-polentakakku, villakoirajohdannaiset koiranpennut sekä keskiruskea vakosamettikuosi. Tällä viikolla keskustelunaiheeksi nousi London School of Economicsin tuore tutkimus, jonka mukaan merkittävä osa brittiläistä keskiluokkaa peittelee omaa keskiluokkaisuuttaan ja yrittää esiintyä työväenluokkalaisena. Tämä on länsimaissa ainutlaatuista, kirjoittaa LSE:n professori Sam Friedman (The Guardian 18.1.).

Britanniassa peräti 47 prosenttia keskiluokkaisissa ammateissa toimivista asemoi itsensä työväenluokkaan. Valinta ei selity aina edes perhetaustalla. Neljännes keskiluokan edustajista ilmoittautuu työväenluokkalaisiksi, vaikka omat vanhemmatkin olivat keskiluokkaa.

Miksi keskiluokkaisuutta piilotellaan? Yksi syy on se, että siitä on hyötyä. Kun etuoikeutetusta asemasta on tullut kirosana, vain hölmö tuo esiin omia etuoikeuksiaan.

Luokkataustan itsesäätö on lähes ainoa keino häivyttää omaa etuoikeutettua asemaa, jos sattuu olemaan terve valkoinen heteromies. Biologisperustaisen naiskortin heiketessä duunaritaustan korostaminen houkuttelee naisiakin.

Kyse on myös oman elämäntarinan ja omien kykyjen esittämisestä mahdollisimman mairittelevassa valaistuksessa.

Työväenluokasta ponnistaminen tuo uraan hohtoa ja dynamiikkaa. LSE:n tutkimuksen mukaan oman yhteiskuntaluokan säätäminen alaspäin oli erityisen yleistä näyttelijöiden ja televisiossa työskentelevien keskuudessa. Esillä olevat brändäävät itseään duunareiksi.

Suomessa luokkaerot ovat tietysti pelkkä järviveteen piirretty viiva Britanniaan verrattuna. Itseruoskinta etuoikeuksista käy silti kiivaana meilläkin. Suomessakin hyvinvoivien vikkelistö mainostaa jo omia köyhyyskokemuksiaan. Innoitusta haetaan sukupuusta. Torppari-isoisoisoisä ei ole enää mitään, vaan pitää olla loinen.

Vasemmistolle arvoilmapiiri olisi mitä otollisin, jos perusduunari ei olisi pudonnut jo aikapäivää kyydistä. Hirvasnoro peräänkuuluttaakin nyt vasemmistoliittoon autoilevaa ja kaljaa juovaa miespoliittista asiantuntijaa, jolla olisi ollut edes joskus kädet rasvassa (eikä nyt puhuta käsivoiteesta).

Suomen vasemmistoeliitin hengenheimolaiset löytyvät Britannian työväenpuolueen Momentum-liikkeestä. Momentum syntyi labourin edellisen johtajan Jeremy Corbynin ympärille. Massoja Momentum ei koskaan vakuuttanut. Labour-eliitin luennoidessa ilmastosta, sukupuolten tasa-arvosta ja vähemmistöjen oikeuksista entiset labourin äänestäjät menivät ja äänestivät Boris Johnsonin konservatiivit valtaan. Tämä pakotti brittivasemmiston itsetutkiskeluun: kumpi on tärkeämpää, olla oikeassa vai olla vallassa?

Valtaa janoavien pitää ymmärtää ajan henkeä. Duunarius on muotia, mutta mielialat konservatiiviset. Konservatiivisuutta ei pidä ymmärtää poliittisena liikkeenä, vaan kerrankin ihan sananmukaisesti: iso osa äänestäjistä tahtoo säilyttää, ei uudistaa.