#metoo-liikkeen vanavedessä vaaditaan nyt oikeuksia synnyttäjille. Puhutaan synnytys­väkivallasta. Se tarkoittaa, että äidin yli voidaan kävellä, vaikka on kyse hänen kehostaan. Millainen muisto kipututkijalle jää synnytyksestä?

Tilaajille

Hieronta, jumppapallo, taskussa TNS-laite – kipututkija Riikka Holopainen ja lääkäri Markku Strandman lievittävät supistuk sista aiheutuvia kipuja kotona monin tavoin. Kasvot on pidet tävä rentoina.­

Lapsen syntymän laskettuun aikaan on tasan kuukausi. On marraskuun kuudes päivä. Istumme Riikka Holopaisen ja Markku Strandmanin keittiön pöydän ääressä Lappeenrannassa ja puhumme kaikesta, mikä liittyy synnyttämiseen. Jännittääkö, millaista on valmennuksessa, onko jo kipuja?