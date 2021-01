Kysy mitä vain – Torsti ja hänen tikkaremminsä tarjoavat vastauksen. Jos vastaus ei tyydytä, lähetä oma ehdotuksesi. Osoite: Usko Siskoa / Torsti tietää, HS Sunnuntai, PL 65, 00089 Sanoma. Sähköposti: hs.sisko@hs.fi tai hs.torsti@hs.fi.

Anne-Marie Aaltonen tarkentaa:

”Teos Helsingin kadunnimet kertoo, että Vallila alkoi laajentua vuonna 1908 asutuksen levitessä sinne Kalliosta ja Sörnäisistä.”

Silloin esimerkiksi Inarin-, Keiteleen- ja Päijänteentiet nimettiin suomalaisten järvien mukaan. Vähän myöhemmin kaavaa laajennettiin Backaksen tilan alueelle, jonne tuli Suomen pitäjien nimiä, muun muassa Euran-, Hauhon- ja Sammatintiet.

Markus Lång lähetti kaksisivuisen kirjeen huonosta kielenkäytöstäni. Kirjoitin viimeksi: ”Muutama lukija lähetti asiaan liittyen myös valo­kuvia.”

Tämä olisi paremmin esimerkiksi: ”Muutama lukija lähetti myös valokuvia, jotka liittyvät aiheeseen.”

Syvimmät pahoitteluni! Pitäisi muistaa Kotimaisten kielten keskuksen ehdotus: kannattaa kokonaan välttää muotoja ”liittyen”, ”koskien” ja ”sisältyen”, sillä ne synnyttävät tulkinnaltaan epäselviä ilmauksia.

Onko anoreksiaa ollut jo viime vuosisadalla, vaikkapa 60 vuotta sitten, kun olin kansakoulussa? Ei muistu mieleen nuoruusvuosiltani, että joku olisi laihduttanut sairaalloisesti. Oikein tarkoin kun mietin, niin ihailimme kavereiden kanssa langanlaihaa Twiggyä 60-luvulla. Emme lainkaan olleet syömättä, vaan ompelimme mallin mukaiset minihameet.

– Nälkä aina vieraanamme

Ensimmäisen lääketieteellisen kuvauksen anoreksiasta esitti lääkäri Richard Morton vuonna 1689. Anoreksiaa on kuitenkin ollut jo keski­ajalla, jolloin se tosin liittyi itsensä nälkiinnyttämiseen uskonnon ja puhtauden nimissä.

Roomalaisten orgiakuvauksissa taas kerrotaan itse aiheutetusta oksentamista. Vatsalaukku tyhjennettiin, jotta pidoissa jaksoi syödä lisää. Taustalla siis tuskin vaikuttivat samat psykologiset tekijät kuin syömishäiriöissä nykyään.

Yleensä kulttuurissa ihaillaan sellaista, mitä on vaikea saavuttaa. Maatalousyhteiskunnassa ruuasta oli pulaa, joten pyöreys ja runsaus oli vallitseva ihanne. Nyky-yhteiskunnassa, jossa ruuasta on ylitarjontaa eikä ruumiillinen työ kuluta yhtä paljon energiaa, ihailun kohde on hoikkuus – joskin tämäkin on ehkä murroksessa.

Syömishäiriöliiton toiminnanjohtajan Kirsi Broströmin mukaan syömishäiriöt ovat lisääntyneet Suomessa ja länsimaissa 90-luvulta alkaen.

Syiden arvellaan liittyvän hoikkuutta ihannoivaan yhteiskuntaan, ajan epävarmuuteen, suorituskeskeisyyteen sekä median tuottamaan yksipuoliseen kehokuvastoon.

Myös yksilön psykologinen kehitys, geeniperimä ja kasvuympäristö ovat isossa roolissa. Syömishäiriössä ei myöskään ole kyse vain syömisestä ja omasta kehosta, vaan taustalla voi olla turvattomuutta tai pahaa oloa.

Vaikka anoreksia on syömishäi­riöistä ehkä tunnetuin, se on niistä harvinaisin. Suurin osa syömishäi­riöistä ei näy ihmisestä päällepäin, joten jo 1960-luvulla niitä saatettiin sairastaa luultua enemmän.

Syömishäiriöitä ei myöskään osattu tuolloin tunnistaa terveydenhuollossa, joten moni on saattanut sairastaa, mutta sairautta ei ole tunnistettu tai hoidettu lainkaan tai sitä on hoidettu jonain muuna mielenterveyden ongelmana.

Yleisen elämänkokemuksen mukaan taiteilijat ovat poliittiselta ideo­­lo­gialtaan useammin vasemmistolaisia kuin oikeistolaisia. Miksi näin?

– Liian vanha

Suuri osa taiteilijoista Suomessa on pienituloisia tai köyhiä. Taiteilijoiden olisi haastavaa pärjätä, jos taidetta ei rahoitettaisi verovaroin. Tämä lienee yksi syy kannattaa tulonsiirtoa rikkailta köyhille.

Taiteilija voi olla ylpeä työstään ja yhteiskunnallisesti arvostettu pienistä tuloistaan huolimatta – hänen on siis helppo kuvitella, että näin on myös muilla aloilla, eivätkä markkinat pysty yksin määrittelemään, mikä on arvokasta työtä tai oikea korvaus siitä.

Kuvataiteen tohtori, taiteilija Teemu Mäki muistuttaa, ettei kuitenkaan pidä yleistää liikaa: taiteilijoissa löytyy myös sivistysporvareita, jotka voivat olla hyvinkin oikealla esimerkiksi talouspoliittisilta näkemyksiltään.

Toisaalta kaupallisesti menestyvä taiteilija saattaa hyvinkin ajatella, että taide kuuluu sellaisten poikkeustapausten joukkoon, kuten terveydenhuolto, koulutus tai maanpuolustus, joita ei pidä jättää pelkkien markkinamekanismien armoille.

Osa vasemmistolaisiksi itseään kutsuvista taiteilijoista taas on sitä mieltä, että maksullinen koulutus tai sosiaaliturvan heikentäminen tekisivät ihmisistä ahkerampia tai että verovaroilla pitäisi tukea sellaista taidetta, jolle on eniten kysyntää.

Mäki siis tunnistaa ilmiön, jossa taiteilijoiden ehkä ajatellaan olevan vasemmistolaisia, vaikka todellisuudessa mielipiteet eivät aina vasemmistolaista maailmankuvaa vastaakaan.

