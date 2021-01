Navalnyi tiivistää Putinin ideologian: jos haluat lypsää Venäjää, jaa saaliisi Putinin kanssa, kirjoittaa kolumnissaan Jari Tervo.

Tänään Venäjällä osoitetaan jälleen mieltä toisinajattelija Aleksei Navalnyin puolesta. Pamput on kiillotettu. Navalnyi itse istuu Matrosskaja Tišinan vankilassa Moskovassa. Häntä vastaan on tekaistu syytteitä. Aiemmin hänet tuomittiin poliittisin perustein.

Katsoin Navalnyin ryhmineen tekemän dokumentin Venäjän presidentin Vladimir Putinin yli miljardin euron arvoisesta palatsista Mustanmeren rannalla. Sitä on rakennettu viisitoista vuotta. Ensimmäinen versio homehtui. Työvoima on kaiketi venäläistä. Videota on katsottu Youtubessa sata miljoonaa kertaa. Navalnyi on tehnyt Putinista yleismaailmallisen naurun­aiheen.

Putin sairastaa samaa palatsitautia kuin Romanian diktaattori Nicolae Ceausescu. Tämä rakennutti jättiläismäisen virkapalatsin Bukarestiin. Kansannousussa 1989 Ceausescu vaimoineen tuomittiin kuolemaan. Heidät teloitettiin saman tien. Putinin sisustusmaku taas on sukua Donald Trumpille: kalleinta kitschiä, jota rahalla saa.

Navalnyi avaa surullisen näkymän siihen, jonka paikalla tavallisilla ihmisillä on sielu. Putin rakastaa rahaa, ökyä ja blingiä. Palatsiin on tuhlattu kultaa, marmoria, silkkiä ja samettia. Cocktail loungea ei ole unohdettu eikä videopelihallia. Tontilla on muutama viinitila, samoin helikopterikenttiä. Maanalaisia jääkiekkohalleja on vain yksi. Tässä olisi petrattavaa.

Palatsissa on tilaa yli 17 000 neliömetriä. Isännän makuuhuone on 260 neliötä. Sitä ennen avautuu oleskelutila, jossa isäntä voi levätä ennen kuin siirtyy lepäämään. Jacuzzia rajaavat marmoripylväät. Meressä viljellään ostereita. Tämä mahdollistaa sen, ettei kukaan pääse meren puolelta lähelle rantaa. Sinne vie palatsilta tunneli.

Palatsi näyttää 1960-luvun alun kymmenvuotiaan köyhän pietarilaispojan kuvitelmalta yltäkylläisyydestä: Kaikkee hienoo ei oo vain yks kappale, vaan monta. Mulla on ziljoona kertaa ziljoona ruplaa. Kaikki pitää mua kovana tyyppinä. Me kävellään jätkien kans vierekkäin mustat aurinkolasit päällä. Mutta mä oon aina pomo.

Unelma on nyt valitettavasti toteutunut. Putin saisi tietysti rakennuttaa omalla rahallaan, mitä haluaa. Mustanmeren-palatsin nielemät rahat on kuitenkin varastettu. Navalnyi tiivistää Putinin ideologian: jos haluat lypsää Venäjää, jaa saaliisi Putinin kanssa.

Putin on antanut miljardööreilleen oikeuden ryöstää Venäjää puhtaaksi. Sen vuoksi he antavat Putinille, mitä tämä haluaa: pyörittävät jääkiekkoliiga KHL:ää, rakentavat kisakyliä, pystyttävät suuruudenhulluja palatseja, palkitsevat Putinin tyttöystäviä ja heidän äitejään sekä isoäitejään.

Navannyin dokumentti on julma ja tarkka. Putin on jo kiistänyt Navalnyin tiedot. Ne siis pitävät paikkansa. Jos Matrosskaja Tišinan tutkintavankilassa tullaan tarjoamaan toisinajattelijalle koronarokotetta, kannattaa varmaan kieltäytyä.

Kestää vielä jonkin aikaa ennen kuin venäläisissä koulukirjoissa kerrotaan totuus Putinista: Vladimir Putin oli neuvosto­ajan juristi ja KGB-upseeri. Hänet oli siis koulutettu kiertämään lakia ja piinaamaan kansaa. Hän tapatti vähemmän oman maansa kansalaisia kuin Stalin. Varasti heiltä kuitenkin enemmän kuin Isä Aurinkoinen koskaan.