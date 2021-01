Aikamme on täynnä puhetta, mutta samalla olemme kadottamassa kuuntelemisen taidon. Etätyö muuttaa meidät biteiksi työkaveriemme ruuduilla, kirjoittaa kolumnissaan Jaakko Lyytinen.

Kuuluuks nyt? Entä nyt?”

”Poista videokuva, jos se auttais.”

”Hirvee rapina. Lyytinen, voitsä pliis panna itsesi mutelle.”

”Arvatkaas, missä mä olen?”

”Ootsä Maikki Halkovajassa? ”

”Eiku taloyhtiön saunassa. Pukkarissa taitaa olla yks naapuri.”

”On kai teillä vaatteet päällä?”

”Toi on Teukka tiiätsä tosi loukkaavaa. Ihan meetoo-kamaa.”

”Vitsi vitsi! Etsä nähny tota itkunauruhymiötä, minkä mä postasin.”

”Oolrait, onks Nieminen ehtinyt paikalle? Elikkäs, alotellaan. Näkyyks mun slaidit?”

Koronapandemiaksi kutsutun dystooppisen murhenäytelmän kolmas tuotantokausi on alkamassa. Henkinen laajakaista alkaa olla tukossa.

Keski-ikäisten toimistotyöläisten Facebook-seinillä kan­sallis­puisto­poseeraukset ovat vaihtuneet monotonisiin hiihtopäivityksiin, joissa ”skinit” eivät viittaa kuulapäiseen natsipartioon vaan karvapohjasuksiin.

Pandemian vaikutuksista on puhuttu, mutta yksi teema on jäänyt vaille huomiota. Kuuntelemisen kriisi, joka alkoi jo ennen koronaa.

Aikamme on täynnä puhetta, mutta samalla olemme kadottamassa kuuntelemisen taidon, väittää yhdysvaltalainen toimittaja Kate Murphy juuri suomeksi ilmestyneessä kirjassaan Et taida kuunnella – miksi kuunteleminen on tärkeää ja miten se muuttaa meitä.

Nykykulttuuri korostaa esiintymistaitoa. Meidät koulitaan johtamaan keskustelua, ei seuraamaan sitä. Arvoa annetaan sille, miten itseään ilmaisee, ei sille, miten hyvin asioita omaksuu. Lopputuloksena ajaudumme Murphyn mukaan ”kuuroon dialogiin”, jossa puhumme päällekkäin ilman aitoa kuuntelemista. Kuuntelua on alettu pitää hidasteena.

Suuri syypää on älypuhelin. Se kulkee mukanamme kaikkialle. Se on kiihdyttänyt huomiotaloutta, jossa silmämunia ja kuuloaistia kaupataan monimutkaisissa digitaalisissa vuorovaikutustilanteissa.

Murphyn havainnot ovat niin osuvia, että sattuu.

Ihmiset eivät katso enää toisiaan vaan puhelimiaan, olivat he sitten baarissa tai perheaterialla. Keskustelukumppani kilpailee huomiosta puhelimen kanssa. Brittitutkimuksen mukaan jopa pöydällä oleva, äänettömälle pantu puhelin saa läsnäolijat tuntemaan hatarampaa yhteyttä toisiinsa ja välttelemään keskustelua merkityksellisistä aiheista.

Kate Murphy vertaa sosiaalista mediaa virtuaaliseen megafoniin, jolla kuka tahansa voi toitottaa kaikki ajatuksensa: ”Kulttuurissa, jonka on lävistänyt eksistentialistinen kriisi ja oman minän markkinointi, hiljainen jää pimentoon. Kuuntelu on menetetty tilaisuus edistää omaa brändiä ja tulla huomatuksi.”

Murphyn kirja toi mieleeni käsitteen, jota tulevaisuudentutkija Mika Mannermaa käytti vuonna 2008 ilmestyneessä kirjassaan Jokuveli. Elämä ja vaikuttaminen ubiikkiyhteiskunnassa. Ubiikki tulee englannin sanasta ubiquitous, kaikkialla läsnä oleva. Mannermaa ennusti 13 vuotta sitten, että aikakäsityksemme muuttuu. Lineaarisen ajan tilalle tulee polykronologia, moniaika. Teemme useampaa asiaa yhtä aikaa. Tätä ilmiötä Mannermaa kutsui läsnäpoissaoloksi.

Pim. Tervetuloa tulevaisuuteen.

Katsokaapa tarkemmin niitä työ­kavereitanne Zoomissa, Teamsissa ja Hangoutsissa. Eikös vain Lyytinen päivitä pöydän alla Twitteriä. Ja ottaako Maikki selfieitä siellä saunassa?

Koska monta asiaa tapahtuu koko ajan, kaikkialla, yhtä aikaa, kaikkien kanssa, kuvittelemme harhaisesti, että­ voimme seurata tätä kaoottista kaikkeutta ilman, että kognitiivinen koneistomme ylikuormittuu.

Kate Murphy kirjoitti kiehtovan kirjansa ennen pandemiaa, mutta korona on pahentanut tilannetta. Puhe muodostaa ihmisten välisestä kommunikaatiosta vain osan. Etätyössä ja bittien virrassa sanaton viestintä katoaa. Eleet, ilmeet, tauot, taju siitä, mitä tunteita omat sanasi toisessa herättävät.

Kuuntelemisen merkitys paljastuu neurotieteellisissä tutkimuksissa. Magneettikuvat kertovat, että mitä parempaa kommunikaatio on, sitä enemmän päällekkäisyyttä on kuulijan ja puhujan aivotoiminnassa. Kun molemmat keskittyvät ja osallistuvat, ollaan kuin kauniissa tanssissa, Kate Murphy kirjoittaa.

Aivoaallot ovat tahdistuneet.

Kaikilla on sama toive elämässä. Tulla ymmärretyksi. Syvät keskustelut rakentuvat hitaasti, ne vaativat ponnistelua. Keskittymistä.

Jos keskustelukumppani vilkuilee vähän väliä puhelintaan, tuntuu kuin yrittäisi tanssia wienervalssia trance-reivaajan kanssa.

Korona on paljastanut, mitä kaikkea ei voi korvata digitaalisesti. Yhteisen tilan ja ajan jakamista. Läsnäoloa, ilman henkistä poissaoloa. Nyt viimeiset älylaitteettomat turvasatamat, kuten teatterit tai konserttisalit, ovat kiinni. Mutta onneksi on edes kävely.

Olen kokenut pandemia-ajan parhaita hetkiä kävelyillä ystävieni kanssa. Kuljemme rinnakkain. Puhumme, alamme vähitellen kuulla toisiamme.

Vieressä virtaa Vantaanjoki, jonka vesi on ruskeaa kuin englantilainen kahvi. On niin kylmä, ettei voi kopeloida taskussa polttelevaa puhelinta.

Keskustelu syvenee, merkitys tihentyy. Ja lopulta koko henkinen laajakaista on käytössä.