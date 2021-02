Toisinajattelu on raaka laji. En uskaltaisi suositella lapsilleni, kirjoittaa kolumnissaan Tommi Nieminen.

Tommi Nieminen­

Lähdin riskillä liikenteeseen.

Viritin Twitterissä keskustelua siitä, ketkä ovat 2020-luvun merkittävimpiä toisinajattelijoita Suomessa.

Alussa oli kiivas debatti määritelmistä: Minkälaisia agendoja toisinajattelija voi ajaa? Voiko demokratioissa ylipäätään olla toisinajattelijoita?

Osa vaati, että koko termi tulee säästää Neuvostoliiton ja Kiinan kaltaisiin diktatuureihin. Mutta jos rajaamme toisinajattelun vain Andrei Saharovin ja Hu Jian kaltaisille diktatuuriäänille, termi kutistuu kuriositeetiksi ja se täytyy hylätä kaikkien suomalaisten osalta.

On outo ajatus, ettei voisi olla suomalaista toisinajattelijaa. Outona ajatusta piti myös enemmistö vastaajista.

Onhan heitä ollut ennenkin.

Ikonisin suomalaisista toisinajattelijoista on aseistakieltäytyjä ja pasifisti Arndt Pekurinen, joka teloitettiin jatkosodan rintamalla marraskuussa 1941.

Oli Kekkosen kauden ulkopolitiikan toisinajattelijat. Ekofilosofi Pentti Linkola vei ajatuksensa tietoisesti pimeälle puolelle. Professori Tauno Tiusanen ennusti 1980-luvulla Neuvostoliiton romahtamisen ja sai vihat niskaansa.

Kettutytöt Kirsi Kultalahti, Mia Salli ja Minna Salonen radikalisoivat eläinoikeusaktivismin, saivat ankarat tuomiot ja julkisen nöyryytyksen.

Toisinajattelu on raaka laji. En uskaltaisi suositella lapsilleni.

Demokratiassa siitä harvemmin vangitaan tai tapetaan, mutta rangaistus saattaa olla lähes yhtä kova kuin diktatuurissa. Kun ilma on jo valmiiksi sakeana aatteista, toisinajattelun täytyy olla niin jyrkkää ja yleisten arvojen vastaista, että se muuttuu lähes kaikille muille vastenmieliseksi.

Aito toisinajattelu johtaa yksinäisyyteen ja epäsuosioon.

Keitä Twitter-ketjuissani sitten ehdotettiin 2020-luvun suomalaisiksi toisinajattelijoiksi?

Ehdotuksia tuli noin kolmesataa. Twiittiketjut levisivät kauas oman kuplani ulkopuolelle. Debatti porisi. Yksi yhteiskunnallinen kupla hermostui toisen kuplan ehdotuksista – ja päinvastoin.

Syntyi paikoitellen kiivas ja kiehtova minikulttuurisota.

Aluksi hylkäsin vakiintuneiden puolueiden poliitikot, sillä he ovat kaikkea muuta kuin toisinajattelijoita. Toisinajattelu on vallalle alisteinen asema.

Mutta mainittakoon nyt, että poliitikoista kannatusta saivat Jussi Halla-aho, Elina Lepomäki ja Anna Kontula – kansallismielinen populisti, liberaali oikeistolainen ja teoreettinen kommunisti.

Konservatiivikristillisen kentän edustajista ääniä saivat kansanedustaja Päivi Räsänen ja kasvatustieteen professori Tapio Puolimatka, joista Räsänen on mielipiteineen joutunut mittavaan rikostutkintakierteeseen.

Moni muukin kiinnostava hahmo sai kannatusta, kuten taloustieteilijä Tuomas Malinen, radikaalipappi Kai Sadinmaa, ilmastopolitiikan toisinajattelija Eija-Riitta Korhola, pankkiiri Björn Wahlroos, kansallismielinen historioitsija Teemu Keskisarja, trumpilaisuuteen kallistuva historioitsija Markku Ruotsila, kosmologi ja ihmisoikeusaktivisti Syksy Räsänen, eläinfilosofi Elisa Aaltola, tohtori ja tietokirjailija Janne M. Korhonen sekä ideologisesti työttömäksi julistautunut kirjailija Ossi Nyman.

Kirjailija ja ohjaaja Juha Hurme sai pienen äänivyöryn. Hän räksyttää ja elää kuin toisella vuosisadalla, mutta toisinajattelijaksi Hurme on liian palkittu ja rakastettu.

Ehdotettiin muitakin taiteilijoita: ohjaaja ja näytelmäkirjailija Susanna Kuparista, poliittista pilapiirtäjä Ville Rantaa ja esseisti Antti Nyléniä.

Mahtavia hahmoja jokainen. Mutta ovatko he toisinajattelijoita?

Nylén kirjoittikin twiittiketjuun: Minua on ennenkin sanottu ”toisinajattelijaksi”, mikä on toki kiusallista. Koko käsitteessä on jotakin strukturaalista epätarkkuutta. Kysymys on ehkä enemmän jonkinlaisesta keskustelupiirien rajoilla seisomisesta. Ettei ole sitä eikä tätä.

He kaikki ovat kiinnostavia vaikuttajia. Mutta he ovat korkeintaan kevyttoisinajattelijoita. Light-versioita.

Työelämäprofessori Pekka Sauri osallistui debattiin ja ehdotti kriteeriksi: Toisinajattelijan pikatesti: haluaisimmeko näyttäytyä hänen seurassaan?

Se oli kelpo kiteytys. Toisinajattelija tekee itsestään kuin spitaalisen, mahdollinen kunnianpalautus tulee vasta jälkikäteen.

Jos se edes tulee.

Suomessa termistä onkin riisuttava sellainen moraalinen jalous, joka on annettu vaikkapa Neuvostoliiton toisinajattelijoille. Koska toisinajattelu on ytimeltään vallitsevan järjestelmän vastaisuutta, diktatuurissa toisinajattelijat ovat demokraatteja.

Vapaassa maassa asetelma on juuri päinvastainen.

Keitä sitten ovat 2020-luvun toisinajattelijat?

Uudessa polvessa heitä voisivat olla vaikkapa radikaalin ympäristöliikkeen Elokapinan aktiivi Elina Kauppila tai Kommunistinuorten puheenjohtaja Jiri Mäntysalo.

He eivät vastusta epäkohtia, vaan järjestelmää kokonaisuudessaan.

Kesyttämätöntä toisinajattelua on myös salaliittouskovaisuus, uusautoritaarisuus ja jyrkkä tiedevastaisuus.

Erikseen on vielä se keskipolven hylkiölauma, jonka tuntee siitä, ettei heitä sopisi edes mainita. Sellaisia ovat vaikkapa putinistit Johan Bäckman ja Janus Putkonen.

Pekka Saurin kriteerin täyttänee myös äärioikeistolainen kulttuuriesseisti ja runoilija Timo Hännikäinen tai äärioikeistolaispuoluetta perustava Terhi Kiemunki.

Voi olla, ettei 99 prosenttia suomalaisista suostuisi näyttäytymään Hännikäisen ja Kiemungin seurassa. Jos tuntisi heidän ajatusmaailmansa.