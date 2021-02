Naisen kylkiluu

On tärkeää huomata, että prinsessa aviomiehineen hurraa sohvalla juuri Skotlannin rugbyjoukkueelle, kirjoittaa kolumnissaan Annamari Sipilä.

Annamari Sipilä­

Britannian kuninkaallinen perhe on joutunut olemaan pandemian aikana enimmäkseen hissukseen. Kun gaalat punaisine mattoineen ovat pannassa, on siniveristenkin pitänyt lymytä kotona palatseissaan. Vain aivan välttämättömät synnytykset ja oikeusjutut mediaa vastaan ovat olleet sallittuja.

Viime viikonloppuna kuningattaren tytär prinsessa Anne, 70, onnistui kuitenkin niin sanotusti kohauttamaan. Hovin Instagram-tili julkaisi kuvan fleece-liivisestä Annesta vara-amiraalimiehineen television ääressä pariskunnan kotisohvalla.

Valveutunut lukija ihmettelee tietysti tässä vaiheessa, että mistä kohu. Sosiaalinen mediahan on pullollaan kuvia pariskunnista kotisohvillaan. Voisi jopa kysyä, että onko parilla suhdetta ja sohvaa lainkaan, jos siitä ei ole kuvallista some-todistetta.

Prinsessan sohvakuva on merkityksellinen kolmesta syytä: tirkistyksellis-brändäyksellisesti, poliittisesti sekä yksityisyyden käsitteen kannalta.

Tirkistyksellisesti kuva on katsojan unelma – mutta vain näennäisesti. Kuninkaallisen perheen vanhempi polvi on pitänyt koti­arkensa visusti piilossa sitten vuoden 1969, jolloin hovi teki virhearvion ja dokumenttikuvaajat saivat ikuistaa kuningattaren säilömässä ruoantähteitä Tupperware-tötteröihin. Nyt Anne avaa katsojalle olohuoneensa, ja somen harrastelijasosiologeilla ja -antropologeilla käy ruksikäsi vinhaan: Koiransänky! Pikkurihkamaa! Ruutupaita! Tilpehööriä! Sintsiä! Kehystettyjä valokuvia! Sotkua! Onpas kotoisaa, ihan niin kuin meillä. Nehän ovat aivan tavallisia ihmisiä!

Paitsi että eivät ole.

Kun analysoi englantilaista sisustusta, täytyy muistaa, että koirankarvat, kolhiintuneet eripariset huonekalut, koinsyömät pielukset ja yleinen epäjärjestys kertovat yläluokkaisesta elämäntyylistä. Yläluokan ei tarvitse ajatella, mitä muut ajattelevat. Huonekalut (ja joskus vaatteetkin) ovat perittyjä ja siirtyvät perintönä jälkipolville.

Tietoinen sisustaminen sen sijaan kuuluu alemmille yhteiskuntaluokille. Erityisen epäilyttävää on siisteys. Poikkeus sääntöön on perinteinen ylisiisti työväenluokkainen koti, joka on nykyään tavoiteltava statussymboli ja retromuotia.

Samalla kun kuninkaallinen perhe brändää itseään Annen avulla ”tavallisiksi ihmisiksi”, sisältyi olohuonekuvaan myös ovela poliittinen veto. On tärkeää huomata, että prinsessa aviomiehineen hurraa sohvalla juuri Skotlannin rugbyjoukkueelle, joka kukisti ottelussa vastapuolensa Englannin luvuin 11–6.

Brexit on voimistanut Skotlannin itsenäistymistoiveita. Toukokuun alussa käydään skottiparlamenttivaalit. Jos itsenäisyyden kannattajat saavat enemmistön, alkaa unioni natista liitoksistaan. Kukaan ei ole tietenkään niin naiivi, että kuvittelisi Annen olohuonekuvan käännyttävän yhtään itsenäisyydestä haaveilevaa skottia takaisin ruotuun. Kyse on kuitenkin hienovaraisesta urheilun siivellä tehdystä viestinnästä, kun varsinainen poliittinen viestintä ei ole sallittua: Englannissa edes joku kannustaa Skotlantia. Jos Anne olisi Englannin joukkueen suojelija ja jos Englanti olisi hakannut Skotlannin, ei kuvaa olisi koskaan julkaistu.

Yksityisyyden yleisesti hyväksyttyjä rajoja Annen olohuonekuva venyttää entisestään: Jos kerran vanhan koulukunnan prinsessa panee kotikuvansa someen, niin miksi emme sitten mekin. Kerrotaan kaikki kotiasiatkin samalla, niin saadaan enemmän tykkäyksiä.

Nuorisolle sanon, että älkää tehkö niin kuin Anne. Ei ole pakko kertoa, näyttää ja jakaa. Yksityisyys ei ole muodikasta, mutta sen – niin kuin poikuudenkin – voi menettää vain kerran. Varttuneempien rouvashenkilöiden ja neiti-ihmisten koteja (herroja unohtamatta) tutkailisi sen sijaan useamminkin. Milloin Instagramiin saadaan 70 vuoden alaikäraja? Tai edes lapsi- ja makulukot.