Valokuvaaja Sami Kero kuvasi ja kuunteli koronaosastojen hoitajia ja lääkäriä heidän työvuoronsa päätyttyä.

Suomen sairaaloissa hoidetaan parhaillaankin lukusia korona­potilaita mutta emme näe heitä. Sairaaloiden korona­osastoilla on vierailukielto. Toisin kuin joissain muissa maissa, Suomessa mediaa ei ole päästetty niihin lainkaan. Helsingin ja Uudenmaan sairaan­hoito­piirissä tätä on perusteltu myös sillä, että potilaiden yksityisyys pitää taata. Tietenkin. Ammatti­journalistit osaavat huomioida turvallisuuden ja yksityisyyden; me lehtikuvaajat teemme anonyymejä kuvauksia joka viikko.