Kysy Siskolta etiikasta, tapakulttuurista ja elämän pulmatilanteista. Ellei vastaus tyydytä, voit ehdottaa parempaa. Osoite: Usko Siskoa / Torsti tietää, HS Sunnuntai, PL 65, 00089 Sanoma. Sähköposti: hs.sisko@hs.fi tai hs.torsti@hs.fi.

Rakkaat ystävät! Tällä kertaa menemme suoraan kysymyksiin.

Olen päivittäin lukenut Hesarista niin sanottuja oikaisuja. Tuntuu että ne lisääntyvät vain. Kuka huomaa nämä oikaisut? Ja mistä johtuu, että niitä on niin paljon? Useasti on tuottanut ongelmia mikä ministeri Krista Kiuru on. Oikaisukin tehtiin väärin. Presidentti piti uutenavuotena itsenäisyyspäiväpuheen, kirjoitettiin kesäpäiväntasauksesta joulukuussa.

Utelias

”Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.” Näin määräävät journalistin eettiset ohjeet, joihin Helsingin Sanomatkin on sitoutunut.

Joskus syntyy komiikkaa, kun oiotaan hyvin pientä virhettä, tai oikaistaan oikaisua. Oikaisut ovat kuitenkin tärkeä osa lehteä. Yleisön on voitava luottaa siihen, että aivan kaikki virheet korjataan. Siksi oikaisukynnys on hyvin matalalla. Käsittelemällä virheet avoimesti lehti lunastaa lukijan luottamuksen.

Toimituspäällikkö Laura Saarikoski kertoi minulle, että oikaisuista ei pidetä tilastoa, joten emme tiedä, onko määrä lisääntynyt. Verkkouutisoinnin kiivas tahti saattaa joskus kyllä synnyttää virheitä. Ja sosiaalisen median myötä virheiden osoittaminen on helpottunut.

”Suurimman osan julkaisuun päätyneistä virheistä huomaa luultavasti valistunut lukija”, Saarikoski arvioi.

Joskus tekstissä ei ole ilmiselvää virhettä ja oikaisemisesta keskustellaan toimituksessa.

”Lukija saattaa esimerkiksi vaatia oikaisua, koska on eri mieltä jutun tai haastateltavan kanssa tai haluaa täydentää juttua. Yleensä kyse ei silloin ole virheestä. Lukija voi tarjota omaa näkökulmaansa asiasta mielipideosastolle.”

Nykyään niin kirjoitetussa teksteissä, mainoksissa kuin tv:n aamuohjelmissa viljellään runsaasti käsitteitä eeppinen ja narratiivi. Mistä tällainen muoti-ilmiö on tullut ja eikö näille termeille ole selkosuomeksi sanoja, joita jokainen kansalainen ymmärtäisi?

Kyselee Elise Espoosta

Ah, sain taas syyn soittaa rakkaaseen Kotukseeni eli Kotimaisten kielten keskukseen! Juttelin Kielitoimiston sanakirjan päätoimittajan Tarja Heinosen kanssa. Hän kertoi minulle ”sanastamisesta”, jota sanakirjan kokoajat ahkerasti harrastavat. Se tarkoittaa uusien ja ajankohtaisten ilmaisujen poimimista esimerkiksi lehdistä.

’Eeppinen’ on esiintynyt Kotuksen julkaisemissa vuoden 2014 sanapoiminnoissa. Ilmaisu on laina englannista ja tarkoittaa uudessa merkityksessään mahtavaa tai hienoa. Heinonen kertoi, että vähän samanlainen historia on esimerkiksi sanalla pateettinen, joka on alun perin tarkoittanut paatoksellista, mutta on sitten lainannut englannista merkityksen ’surkea’.

Heinosen mukaan eeppinen on sanastettu sanatietokantaan jo tätä ennen Perttu Häkkisen Nyt-liitteen kolumnista tammikuussa 2012. (”Itse kuulun siihen onnekkaaseen sukupolveen joka sai metromatkoilla nauttia varanotaari-luonnontieteilijä Kauko Niemisen eeppisistä palopuheista”, kolumnisti kirjoitti.)

Vuonna 2013 vauva.fi-sivustolla taas joku on kysynyt, mitä eeppinen tarkoittaa ja hänelle on vastattu, että se on legendaarisen suurta, ikimuistoisen ainutlaatuista, Heinonen kertoi.

Narratiivista ei sen sijaan löytynyt näin selvää historiaa. Tämäkin ilmaus on laina englannista, mutta nuorisokieltä se ei ole, päinvastoin. Ehkäpä ’tarina’ kuulostaa ulkomaan kielellä sanottuna hieman virallisemmalta.

Kertomuksen vaarat -tutkimushankkeen tutkijat ovat kirjoittaneet kiinnostavasti siitä, miten narratiivi-sanalla maalataan vastapuolta vilpilliseksi.

”Tieteellisellä käsitteellä yritetään ottaa haltuun isännän ääntä keskusteluissa, vaikka oma sanottava perustuisi ihan yhtä kapeasti omiin kokemuksiin ja oman porukan valmiisiin ajatuskulkuihin kuin muidenkin”, kirjoittaa narratologi Maria Mäkelä hankkeen Facebook-postauksessa joulukuulta 2017. Hän listaa esimerkkejä oikean äärilaidan verkkokirjoittelusta, jossa sanapari ”valtamedian narratiivi” toistuu tiheään.

Läheskään aina sanalla ei silti ole negatiivista kaikua, usein se on vain jargon-versio ’tarinasta’. Hesarissa se näyttäisi esiintyvän etenkin taidekritiikeissä. Sain myös vinkin, että sanaa viljellään paljon Urheilulehdessä. Ja totisesti, nopea haku tuotti useita tuloksia. ”Senegalilaisvahti Edouard Mendy on kääntänyt Chelseaa ympäröivän narratiivin päälaelleen”, lehdessä esimerkiksi kerrotaan.

Hauskaa kyllä, molemmat mainitsemasi sanat ovat alun alkaen kirjallisuustieteen sanastoa. Siellä ”eeppinen narratiivi” ei kuitenkaan tarkoita mahtavaa tarinaa.