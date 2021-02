Mikä saa sietämään kavereita, jotka kiusaavat ja kiduttavat? Hyvinkään paloittelusurmassa kuolleen pojan isä on miettinyt sitä paljon.

Ihminen kaipaa ystäviä. Niin kipeästi, että voi viettää heidän kanssaan aikaa huonosta kohtelusta ja väkivallasta huolimatta – jopa kuolemaan asti.

Tämä asia on jäänyt mietityttämään, kun on puhuttu Koskelan surmasta. Nuori poika vietti iltaa kaveriseurassa, joka kidutti häntä ja jätti hänet kuolemaan. On puhuttu vanhempien roolista, ammattilaisten vastuusta ja tekijöiden persoonasta.