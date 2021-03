Kysy Siskolta etiikasta, tapakulttuurista ja elämän pulmatilanteista. Ellei vastaus tyydytä, voit ehdottaa parempaa. Osoite: Usko Siskoa / Torsti tietää, HS Sunnuntai, PL 65, 00089 Sanoma. Sähköposti: hs.sisko@hs.fi tai hs.torsti@hs.fi.

Rakkaat ystävät! Viimeksi palstalla käsiteltiin oikaisuja. Lukijani Juhani Koskinen kirjoittaa:

”Tällaisen vanhemman polven lukijan mielestä oikaisujen määrä on lisääntynyt kahdesta syystä. Kirjoittajat tekevät kiireessä huolimattomuusvirheitä, ja koska oikolukijoita ei enää ole, virheet jäävät tekstiin. Nuoremman toimittajapolven yleistiedot eivät kata kunnolla edes lähihistoriaa eli viime vuosisadan loppupuoliskoa.”

Nimimerkki Utelias 2 Raisiosta puolestaan kysyi jatkokysymyksen, päätyvätkö oikaisut myös verkkoarkistoon. Vastaus kuuluu: kyllä!

11-vuotias poikani kysyi: miksi lapset nukkuvat eri huoneessa kuin vanhemmat? Luetteloin päässäni kaikki nukkumarauhasta itsenäistymiseen, enkä ikäväkseni keksinyt perimmäistä syytä. En oikein edes muista, minkä ikäisenä olen omat lapseni siirtänyt omiin huoneisiinsa. Siinä kohtaa luultavasti olen vain kaivannut rauhallisia yöunia ja tehnyt kuten muutkin. Miten tähän ratkaisuun on päädytty, että lasten ”kuuluu” nukkua omassa huoneessaan?

– Mari Partanen

Kun katsotaan historiaa, nykyinen länsimainen käytäntö, jossa ihmiset nukkuvat omissa sängyissään, on poikkeuksellinen ja hyvin nuori.

Suurimman osan ihmiskunnan historiasta yhdessä nukkuminen on ollut normi. Siihen on ollut hyviä perusteita, esimerkiksi lämpö ja toisten tarjoama turva. Keskiajalla varakkaassakin talossa koko perhe saattoi vielä nukkua samassa sängyssä ja palvelusväki samassa huoneessa. Tien päällä matkalaiset jakoivat vuoteen vieraiden kanssa.

Muutos koitti vasta 1800-luvun lopulla. Teollinen vallankumous tarkoitti myös unen vallankumousta.

Työn murroksesta seurasi, että aiempi kahteen jaksoon jaettu uni katosi lopullisesti ja sen korjasi yhtäjaksoisen yöuni.

Samaan aikaan yksityisyydestä tuli hieno ja tavoiteltu asia ja yhteisöllisestä nukkumisesta jotain paheksuttavaa. Eristäytyminen muista liittyi myös ajan tiukkaan siveysihanteeseen sekä Euroopassa vuosisatoja kiertäneisiin tappaviin kulkutauteihin.

Työläisten ahtaissa asumuksissa taudit ja syöpäläiset levisivät, ja niin vierekkäin nukkuminen yhdistyi ylemmän luokan mielissä köyhyyteen, likaan ja sairauteen.

Aluksi omiin soppiinsa vetäytyivätkin vain rikkaat. Mutta vähitellen yläluokan kotkotuksena alkanut tapa muuttui normiksi ja koko nukkumisen kulttuuri muuttui.

Esikoiseni syntyy pian. Koska omat vanhempani olivat aikoinaan tosi noloja, pohdin jo nyt, mikä tulee olemaan nuorisolaisten mielestä noloa 10–15 vuoden kuluttua. Osaisitko auttaa?

– Cool äiti

On paras pelata varman päälle, eli erottaa se, mitkä asiat lapsia hävettävät aina ja mitkä asiat taas muuttuvat muodin mukana.

Ehdotan, että selkeytät tätä jakoa palaamalla omiin kipeisiin häpeämuistoihisi.

Meistä moni on joskus hävennyt esimerkiksi vanhempiensa ulko­näköä. Nyt äidin ja isän silloiset vaatteet saattavat kuitenkin olla jopa tyylikkäitä! Siispä on haastavaa ennakoida, millaisia vaatteita kannattaa kymmenen vuoden päästä pukea päälleen, jos haluaa välttää vajoamasta maanrakoon. Ainakin klassikot säilyvät, eli varma valinta on pukea päällensä siniset farkut ja valkoinen t-paita tai mahdollisimman ajaton, yksinkertaisesti leikattu musta mekko. Näissäkin vaatteissa kannattaa kuitenkin pysytellä teinin läheisyydessä vain hetki kerrallaan, sillä vanhempiensietokapasiteetti on rajallinen huolimatta siitä, kuinka nolo todellisuudessa olet.

Sitten listaamme asioista, jotka nuoria hävettävät aina ja iankaikkisesti.

Yksi sellainen asia on tapa, jolla vanhemmat tanssivat. Tämä trendi on valitettavasti täysin ennustamattomissa, eikä tanssityyleistä löydy aikaa kestäviä klassikoita. Tanssiminen lapsensa nähden on (ainakin länsimaissa) nolouden venäläinen ruletti, jossa aseen patruunarullan jokainen pesä on ladattu.

Toki myös mikä tahansa suusta päästetty äännähdys voi olla teinille liikaa, joten suosi hiljaisuutta muiden ihmisten läsnä ollessa.

Jos epähuomiossa toimit näiden ohjeiden vastaisesti, ei hätää – on ihan hyvä, että nuori saa välillä myös hävetä vanhempiaan. Se tarkoittaa, että hän opettelee muodostamaan mielipiteitään itsenäisesti.

Lapsen kehityksen kannalta on tärkeää tehdä eroa vanhempien pukeutumis- ja tanssitapoihin. Kuten sanotaan: lapsi on terve, kun se leikkii, teini, kun se häpeää.

Toivon, että teini-ikäiset lukijat lähettäisivät palstalle tietoa siitä, mikä on juuri nyt noloa.

Huhu kertoo, että nuoret ovat nykyään entistä suvaitsevampia ja empaattisempia. Ehkäpä he ovat sellaisia myös vanhempiaan kohtaan? Kun kysyin lukupiirin teiniltä, mikä hänestä on noloa, hän listasi seuraavat: rasismi, kiusaaminen, valehtelu, invaparkkipaikkojen varastaminen sekä ”pitkät rumat paidat”.