Pekka Himanen pilasi 2010-luvun alussa filosofian maineen olemalla konsultti. Nyt kaikki puhuvat kuin konsultit, joten olisiko aika kuunnella Himasta jälleen?

Oskari Onninen­

Kirpputorilla tuli vastaan politiikan muistoesine: Pekka Himasen Kukoistuksen käsikirjoitus vuodelta 2010.

Kirjanen oli ensimmäinen raportti, joka tilattiin Himaselta kokoomuslaisen valtiovarainministerin Jyrki Kataisen johdolla ja kulttuuriministeri Stefan Wallinin (rkp) ja pääministeri Matti Vanhasen (kesk) suosiollisella hyväksynnällä. Kirjan Himanen teki pro bono, korvauksetta. Sitten ahneus vei voiton. Hän pilasi oman ja Kataisen maineen saamalla Suomen Akatemialta 700 000 euron tutkimusrahoituksen ilman kilpailutusta.

Ajattelin, että kirjalle olisi sopiva paikka kotikirjaston salatiedeosastolla. Nykyarvokin oli kohdillaan: kaksi euroa. Ostin.

Himasen mukaan 2010-luvun taitteessa maailma oli saranakohdassa. Kulttuurinen ja ideologinen suunta oli – jos ei hukassa, niin epäselvä.

Himasta huoletti, että 2010-luvusta oli tulossa talouskriisin jälkeiselle Suomelle menetetty vuosikymmen. Tilan korjaamiseksi hän tarjosi hyvin konkreettisen tehtävälistan.

Suurin uhka olisi ilmastohätätila, nimenomaan hätätila. Siksi Suomen julkisen sektorin pitäisi olla hiilineutraali vuoteen 2020 mennessä, Himanen esitti. Tätä voitaisiin lietsoa merkittävillä verokannustimilla ympäristöinnovointiin. ”Täysin varmaa on, että talouskasvu, joka ei vastaa ilmastonmuutoksen haasteeseen, ei ole enää mahdollinen.” Tärkeimmän lauseen Himanen oli itsekin kursivoinut.

Lisäksi hän kirjoitti, että talouskasvusta ylipäänsä oli tullut itseisarvo ja ihminen oli unohdettu.

Kulttuuriin ja taiteeseen Himanen halusi budjetoida lisää rahaa viisi prosenttia vuodessa, jolloin rahamäärä 1,6-kertaistuisi kymmenessä vuo­dessa.

Kukoistuksen käsikirjoituksen mukaan väestön ikääntymiseen tuli suhtautua uhan sijaan onnistumisena – koska sitähän se on, jos jotakin.

Samalla olisi pidennettävä työuria eli nykypolitiikan kielellä nostettava työllisyysastetta. Himasesta järkevin keino siihen oli mielenterveysongelmien hoidon parantaminen. Mielen sairaudet kun aiheuttavat työkyvyttömyyttä, jonka kustannukset valtiolle ovat miljardiluokkaa. Terapia olisi halpa ja alihyödynnetty mahdollisuus ihmisten voinnin parantamiseen.

Masennuksen hoidon mullistaminen oli Himasen mielikuvissa Suomen ”kuuhanke” eli megaprojekti, johon kaataa niin paljon rahaa ja aikaa kuin vain irtoaa.

No, sinne meni se vuosikymmen.

Siinä sivussa meni filosofian arvostus.

Himasen käsitteille, kuten ”rikastava vuorovaikutus” ja ”arvokkuuslähtöinen johtamis- ja työkulttuuri”, naurettiin.

Kukoistuksen käsikirjoittajalle luovuuden ja filosofian sankareita olivat lapset. Samalla hän kehtasi inspiroitua julkisesti johtajuustarinoista. Himanen palvoi kritiikittä Piilaaksoa ja kirjoitti uusinta uutta olevista Tesla-urheiluautoista, jotka tekevät sähkö­autoista viimein niin seksikkäitä, että myös niissä halutaan rakastella. Teslojen ”seksikkyys” mainitaan kirjassa kolmesti.

Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa arvioitiin heti julkaisun jälkeen, että Kukoistuksen käsikirjoituksen yhteiskuntakuvaus oli heppoista ja pirstaleista, analyysi höttöistä.

”Suuri osa Kukoistuksen käsikirjoituksesta olisi pitänyt ajaa jätevedenpuhdistamon läpi ja seuloa kaatopaikalle”, tylytti toimittaja Virpi Salmi Himasen kirjaa kolumnissaan.

Himanen oli varautunut kritiikkiin, selvästi. Kateelliset lannistajat hän haukkui jo etukäteen.

Ymmärtäjiäkin tosin oli. Harvempi muistaa, miten Helsingin Sanomien tiede-, taide- ja kulttuurivaikuttajista kokoaman HS-raadin enemmistö puolusti raporttia. Tietokirjailija Tommi Uschanov arvioi, että raportti sisältää joukon järkeviä, aliarvostettuja ja huomionarvoisia ajatuksia, jotka on peitetty ”myötähäpeää herättävällä tyhjällä kuohalla”.

Kun filosofian arvostuksen katoamisesta alettiin tämän koronavuoden 2021 alussa puhua, arvioi filosofiasta väitellyt tutkija Timo Miettinen Twitterissä, että juuri Himasen toiminta söi kansan uskon filosofeihin.

Vielä vuonna 2010 johtajuus ei tarkoittanut Suomessa jenkkioppaista matkittua abstraktia lässytystä, jonka taakse voi piilottaa sen, ettei osaa sanoa tai uskalla tehdä yhtikäs mitään.

Himanen oli siis aikaansa edellä ja jäi siksi yksin. Hän esiintyi filosofina, vaikka fiksumpaa olisi ollut olla konsultti. Hänellähän oli rooli nerona, jonka ei tarvinnut katsoa peiliin ja joka saattoi antaa saman luvan muillekin vuosiksi eteenpäin.

Menestymisestä on kymmenessä vuodessa tullut juuri niin naiivia ja tyylitöntä kuin mistä Himasen kirjaa parjattiin.

Nykyisin työelämässä menestyneimmän kansanosan tyylilaji on korporaatiokitsch. Se on anglisminsekaista broken finnishiä, kehulässytystä ja pakkopositiivisuutta. Se on pelon ja hyväksynnänkaipuun luoma sosiaalinen velvollisuus esittää ahkeraa menestyjää LinkedInissä. Lörs lärä merkityksistä, luovuudesta ja haasteista ja niiden ”tuomisesta keskiöön” on sukupolvensa visionäärien kieli.

Nykyisten ajatusjohtajien lörinään verrattuna Kukoistuksen käsikirjoitus on jopa selkeä ja konkreettinen.

Pekka Himanen voisi viimein kukoistaa, mutta häntä ei näy missään.