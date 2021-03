Kaikkein konservatiivisimmat ajatukset ovat sinänsä sallittuja, mutta vain tietyille ihmisille, kirjoittaa kolumnissaan Annamari Sipilä.

Annamari Sipilä­

Muistatteko ajan, jolloin valtaosa kansasta oli taantumuksellisia jarruttajia ja vain pieni edistyksen etujoukko piti otsalamppujaan päällä? Nyt tilanne on päinvastainen. Enemmistö haluaa olla edistyksellistä ja liberaalia tai ainakin käydä sellaisesta. Edistyksellisyydestä on tullut omakuvan rakentamisen peruspalikka ja lähtökohta. Edistyksellinen suhteessa mihin? Toissijaista. Pääasia. että tapahtuu.

Missä luuraavat maltilliset suomalaiset konservatiivit? Tarkennan: kuka julkeaa enää olla konservatiivi?

Kuluvalla viikolla Ylen tuottama All Points North -podcast tapasi keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon. ”En hyväksy konservatiivisen naisen leimaa”, Saarikko julisti. Jos perikonservatiivisen keskustan johtaja pelkää konservatiivin leimaa, niin mitä tapahtuu äänestäjien kuluttajansuojalla? Jos uudeksi poliittiseksi spektriksi tulee kevytedistyksellisyys perusedistyksellisyyden kautta raskasradikaalisuuteen, pitää äänestäjien omistaa iltansa puolue- ja vaaliohjelmien alaviitteiden tutkimiselle.

Helppoa ei ole Britanniassakaan, vaikka ensi katsomalta niin vaikuttaisi. Maan suurimmat puolueet ovat konservatiivit ja työväenpuolue, mutta nimien ei pidä antaa hämätä. Konservatiivit ovat ryhtyneet radikaaliin taloudenpitoon, pumppaavat kansalle pandemia-avustuksia miljardeilla punnilla ja suunnittelevat nostavansa kohta veroja. Ei ihme, että työväenpuolueen vasemman siiven Momentum-liike lähetti kuluvalla viikolla kitkerää sähköpostia: ”Ne varastavat meidän ideamme.”

Samaan aikaan työväenpuolueen johto on ottanut hädissään uudeksi strategiakseen paluun konservatiivisuuteen. Sotaveteraanit, Britan­nian lippu ja puvut ovat nyt in. Identiteettipolitiikka, mielenosoitukset ja Che Guevara -teepaidat ovat out.

Äänestäjät ovat vaihtaneet junaa jo aiemmin. Työväenluokka on ruvennut suosimaan konservatiiveja ja keskiluokka työväenpuoluetta.

Edistyksellisyyden edistäminen Suomessa vaatii nyt sen, että konservatiivien sekä muiden jarrumiesten ja -naisten nimet pitää saada julki. Viimeinen niitti tuli kokoomuksen pormestarisekoilussa. Ei voi olla oikein, että oikeistolaisessa kokoomuksessa piileskelee konservatiiveja. Aatteellinen tosiuskovaisuus on hyväksyttävää vain edistyksellisissä piireissä.

Suomalaiset konservatiivit voi jakaa vaarallisuutensa mukaan kolmeen ryhmään. Ykkösryhmään kuuluvat vähiten vaaralliset eli setämiehet, perinteiset tytöttelijät, 45–75-vuotiaat sekä naiset, jotka ottavat avioituessaan rakennekynnet ja miehensä nimen, koska ”ovat sen verran vanhanaikaisia”. Heidät on helppo tunnistaa, eikä heistä ole edistyksellisille aitoa haastetta tai harmia.

Kakkosluokkaan kuuluvat ne, jotka ajattelevat itse mutta vääriä ajatuksia. Kaikkein konservatiivisimmatkin ajatukset ovat sinänsä sallittuja, mutta vain tietyille ihmisille. Esimerkiksi Päivi Räsänen ajattelee väärin, mutta jos samalla tavalla ajattelisi vaikkapa umpikonservatiiviseen uskonnolliseen vähemmistöön Suomessa kuuluva mies, olisivat asiat kunnossa.

Vaarallisimpia konservatiiveja ovat ne, joiden pitäisi itse ymmärtää liittyä edistyksen etujoukkoihin, mutta uppiniskaisuuttaan eivät niin tee. Näitä ovat perinteiset naisasianaiset, joille feminismi tarkoittaa naisten ja tyttöjen aseman parantamista. Yhtä moitittavia ovat ne vähäosaiset, jotka kuvittelevat, että he voivat itse punnertaa hyväosaisiksi. Niin itsekeskeistä! Pahimpia konservatiiveja ovat ne, jotka kieltäytyvät olemasta uhreja. Miten he ilkeävät?

On selvää, että konservatiivit pitää savustaa ulos. He jarruttavat muutosta. Kuten historiasta tiedämme, muutos johtaa aina ja väistämättä parempaan. Vai... miten se nyt menikään?