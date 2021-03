Marttyyriksi on tunkua

Ketään ei yllätä brittiläinen rasismi, kirjoittaa Jari Tervo. Mutta kun herttuatarpari syyttää siitä kuningashuonetta yksilöimättä ketään, vievät he myös mahdollisuuden puolustautua.

Jari Tervo

Moni haluaa marttyyriksi ilmoittautumalla itse paljon kärsineeksi.

Entinen Yhdysvaltain presidentti Donald Trump valitti, ettei ketään presidenttiä ole kohdeltu niin kaltoin kuin häntä. Neljä Yhdysvaltain presidenttiä salamurhattiin, monen muun päivät yritettiin päättää.

Meghan Markle, Sussexin herttuatar, ilmoittautui marttyyriksi televisiohaastattelussa. Herttuatar miehineen lopetti vastikään työnsä Englannin hovissa. He solmivat sen jälkeen sopimuksen ohjemien ja elokuvien tuottamisesta Netflix-suoratoistokanavalle. New York Times haarukoi sopimuksen arvon sadan miljoonan dollarin luokkaan.

Herttuatar poikkeaa habitukseltaan marttyyrista. Hän on nuori, kaunis, terve, rikas, kuuluisa ja elossa. Herttuapari esitti vakavia syytöksiä. Pariskunnan Archie-pojan ihonvärin tummuudesta oli oltu huolissaan kuningashuoneessa. Kun herttuatar oli kertonut itsemurha-ajatuksistaan, hänen ahdinkonsa oli sivuutettu.

Prinssi Harry ilmoitti haastattelussa, ettei koskaan tule kertomaan, kuka oli ollut huolissaan Archien ihonväristä. Hän ei halunnut edes kertoa, miten huoli oli ilmaistu. Kuningatar Elisabet ja prinssi Philip eivät kuitenkaan olleet syypäitä.

Suora ja silti epämääräinen rasistiksi leimaaminen on tuhovaikutukseltaan ydinpommin luokkaa. Kun syytetään kohdetta yksilöimättä, viedään mahdollisuus puolustautua. Kaikki epäillyt ovat syyllisiä. Siihen oli kai pyrittykin.

Ketään ei yllätä brittiläinen rasismi. Imperiumilla on pitkät perinteet orjakaupasta lähtien. Muita kansoja on riistetty ja häväisty. Vanhakantainen, kolonialistinen rasismi kiteytyy tölväykseen: ”Natives are restless.” (Alkuasukkaat ovat levottomia.)

Hercule Poirotia katsomalla tajuaa myös saarelaisten nurkkakuntaisuuden. Kirkkoherran, Intiasta palanneen majurin ja perijättären naama menee aina mutkalle, kun mainitaan ”foreigner” (ulkomaalainen). Meghan Markle oli Britanniassa ulkomaalainen. Prinssi Williamin vaimo Catherine ei. Jälkimmäinen pääsi vähemmällä höykytyksellä tabloideissa, jotka ovat köyhien vieraskammoisten pää-äänenkannattajia Britanniassa.

Marklen kaksi pääväitettä, rasismi ja avun epääminen itsetuhoiselta, jäävät vahvistamattomiksi. Kukaan ei tule ilmoittautumaan rasistiksi, yhtä vähän kylmäsydämiseksi. Tuskinpa Sussexit ovat nauhoittaneet keskustelujaan. Väitteitten totuusarvo on siis herttuattaren ja herttuan sanan varassa. Miksipä epäilisimme heidän sanaansa? Tunnetaanko heidät valehtelijoina?

Ei tunneta. Mutta jos otamme heidän, rikkaitten ja kuuluisien, väitteet todesta, kai meidän pitää uskoa myös muita, korkeintaan keskituloisia ja tuntemattomia.

Muutamaa päivää ennen herttuaparin kohuhaastattelua The Times kertoi, että Markle kiusasi kahta henkilökohtaista avustajaansa niin, että he joutuivat eroamaan kuninkaallisten palveluksesta.

Herttuattaren tiedottaja vastasi: ”Herttuatar on surullinen tästä viimeisestä hyökkäyksestä hänen persoonaansa kohtaan, varsinkin kun hän itse on ollut kiusaamisen kohde ja vannoutunut auttamaan niitä, jotka kärsivät. Hän aikoo päättäväisesti jatkaa myötätunnon levittämistä maailmaan ja aikoo pyrkiä toimimaan esimerkkinä oikean ja hyvän edistämisessä.”

Tuo oli nätisti kirjoitettu marttyyrin tiedottajalta. Mutta siinä ei kiistetty alaisten kiusaamista.