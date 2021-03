Kriisiajan pääministerin julkikuvaa tyly käytös saattaa jopa vahvistaa

Kuluvalla viikolla sosiaalisessa mediassa kohkattiin pääministeri Sanna Marinin (sd) tylyksi tulkitusta käytöksestä Yleisradion aulan pyöröovissa.

Kyse oli lyhyestä klipistä, joka oli irrotettu Ylen koronavuoden tapahtumia kuvaavasta dokumentista. Kesäkuussa kuvatussa kohtauksessa Marin saapuu virka-autolla Ylen toimituksen eteen, jossa häntä on vastassa Ylen sisältöpäällikkö Hannu Särkkä.

Särkkä ohjaa pääministerin sisään toimitukseen. Viisihenkinen seurue kuitenkin jumahtaa Ylen aulan pyöröoviin.

Marin huokaa kovaäänisesti.

“Musta tuntuu, että meitä taitaa olla vähän liikaa tässä”, Marin sanoo. Sen jälkeen ovi avautuu ja seurue pääsee sisään.

Sosiaalisessa mediassa tulkittiin, että Marin oli tyly. Kun Särkkä yritti virittää small talkia, Marin vastaili niukasti.

“Päivät ovat täysiä?” Särkkä kysyi.

“On”, vastasi Marin.

Minuuttiaikataulussa elävä pääministeri oli hetkeä ennen Ylelle saapumistaan käynyt puhelinneuvottelun Ranskan pääministerin Emmanuel Macronin kanssa. Ja nyt hän oli menossa suoraan televisiohaastatteluun. Ja päällä oli siis globaali pandemia.

Marinilla oli siis varmasti paljon asioita mielessä, ja leppoisa small talk on kohtuuton vaatimus.

Mutta kohtuuttomia nämä pääministereiden töksäytyksistä nousseet kohut ovat ennenkin olleet.

Harri Holkeri MTV3:n uutisissa 11.2. 1990.­

Sosiaalisessa mediassa Marinin tylyyttä on jo ehditty verrata pääministeri Harri Holkeriin (kok), joka sanoi vuonna 1990 lausuntoa kärkkyville toimittajille “minä juon nyt kahvia”.

Riku Keski-Rauskan kirjoittamassa Ilkka Suomisen elämäkerrassa tapahtumien kulku kuvataan yksityiskohtaisesti. Kyse oli kokoomuksen sisäisestä valtataistelusta, jossa olivat vastakkain Suominen ja Holkeri.

Suomista tukenut puoluesihteeri Pekka Kivelä oli teettänyt kokoomusaktiivien keskuudessa jäsenkyselyn, jossa tiedusteltiin heidän kantaansa kokoomuksen presidenttiehdokkaasta.

Kyselyn tarkoitus oli osoittaa Suomisen olevan kokoomusväen keskuudessa Holkeria suositumpi. Ja se täyttikin tehtävänsä, sillä Suominen päihitti Holkerin selvästi.

Holkeria kysely suututti, sillä se oli tehty hänen tietämättään. Hän ei olisi halunnut kommentoida tuloksia millään tavalla.

Kyselyn julkistuksen aikaan kokoomusjohto oli koolla Imatralla ja paluumatkalla Holkeri hyppäsi Lahdessa junasta, ettei joutuisi kohtaamaan Rautatieasemalla odottavia toimittajia.

Illalla kokoomus kuitenkin järjesti M/S Mariellalla laivaristeilyn, johon pääministeri Holkerinkin oli osallistuttava.

Toimittajilla oli kiire saada Holkerilta kommentit ennen laivan lähtöä, jotta ne ehtisivät illan televisiouutisiin. Holkeri puolestaan oli päättänyt kommentoida asioita julkisesti vasta puheessaan, jota toimittajatkin pääsivät kuulemaan.

Holkerin odotellessa puheensa alkua toimittajat piirittävät hänet.

Aamulehden toimittaja Riitta Järventie kysyi Holkerilta:

”...jos teidän pitäisi nyt päättää..”

Siihen Holkeri vastasi ärtyneesti juovansa kahvia. Järventie jatkoi kysymystään, johon Holkeri ärähti:

”Sovitaan niin, että minä juon nyt kahvia.”

Samana iltana MTV3:n Kympin uutisissa näytettiin Matti Simulan ja Merja Ylä-Anttilan tekemä uutinen laivalta. Uutisessa näkyy miten Simula juoksee Holkerin perässä ja yrittää turhaan saada kommenttia. Lopulta Holkeri lausuu kahvikommenttinsa toimittajaringin keskellä.

Arrogantilta kuulostava kahvikommentti jätti Holkerin imagoon pahan lommon.

Voisiko Marinin pyöröovikommentista tulla hänelle samanlainen imago-ongelma?

Holkerin osalta asiaan vaikutti se, että hänen imagonsa oli jo entuudestaan julkisuudessa ylimielinen. Kahvin juonti vain vahvisti olemassa olevaa julkikuvaa.

Marinin imagoon pyöröoviepisodi tuskin sen sijaan vaikuttaa mitenkään. Polarisoituneessa politiikassa Marinin kannattajat kannattavat häntä entiseen tapaan ja vastustajat vastustavat.

Sitä paitsi kriisiajan pääministerin julkikuvaa tyly käytös saattaa jopa vahvistaa. Se luo mielikuvaa siitä, että johtaja tekee stressaavaa työtä ja kantaa kaikki isänmaan murheet harteillaan.

Eikä tylyys välttämättä ole pääministeritason poliitikolle edes haitaksi. Tästä paras esimerkki on Paavo Lipponen (sd), jonka so what- ja minä keskustelen vaikka Kiinan keisarin kanssa -kommentteja pidettiin lähinnä virkistävinä.

Ja lisäksi pitää mainita, että Ylen aulan pyöröovista ei kerta kaikkiaan pääse kulkemaan viisi ihmistä kerralla – oli sitten pandemia tai ei.