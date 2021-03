Miksi Suomessa on työvoimapula ja samaan aikaan paljon työttömiä?

Hei, hyvät lukijat, tässä Torsti! Edellisellä palstalla tiedusteltiin Sokoksen Helsingin-tavaratalon katolle 1960-luvulla asennetuista valouutisista. Nimimerkki Seikkuli huomautti, että vastauksesta jäi auki, milloin valouutiset poistettiin Sokoksen katolta.

Kysymys osoittautui varsin kinkkiseksi. Täsmällistä vastausta Torstilla ei ole tarjota – ainakaan vielä.

Varmuudella voidaan kuitenkin sanoa, että valotaulu on ollut Sokoksen katolla vielä vuonna 1968. Silloin Helsingin Sanomat lupasi näyttää normaalista poiketen uutisia myös aamuisin, nimittäin Méxicon olympiakisatuloksia. Varmuudella voidaan todeta myös, että huhtikuussa 1971 uutistaulu oli poissa. Kaivokadulla otetuissa ja Helsingin kaupunginmuseon kokoelmiin arkistoiduissa valokuvissa sitä ei enää Sokoksen katolla näy.

Tavaratalorakennuksen historiikissa Sokos–Vaakuna – maamerkki Helsingin sydämessä (2013) mainitaan, että Sokoksessa oli tehty mittavia uudistustöitä vuonna 1969. Olisiko valouutisille tehty jotakin tämän remontin yhteydessä?

Miksi Suomessa on valtava työvoimapula samaan aikaan kun on 200 000 työtöntä? Ajattelen, että työvoimapulan aloilla kyse on työtehtävistä, joita suomalaiset eivät halua tai kykene tekemään. Viime kesän koronasulku nosti esille esimerkiksi sen, ettei suomalainen maatalous pyörisi ilman ulkomaista halpatyövoimaa. Onko tämä todellinen syy työvoimapulaan?

– Marko

Tikkaremmin ekonomisti haluaa aloittaa tärkeällä pointilla. Työvoimapulasta puhuminen ylläpitää ajatusta, että olisi tietty määrä työpaikkoja, jotka pitäisi täyttää. Taloustieteellisessä mielessä työvoimasta on aina pulaa. Kaikki palkkaisivat ihmisen avukseen, kunhan hinta olisi tarpeeksi halpa ja työntekijä tarpeeksi hyvä.

Työpaikka on työnantajan ja työntekijän sopimus, josta molemmat osapuolet kokevat hyötyvänsä. Työnantajaa kiinnostavat palkattavan työpanos ja mahdolliset riskit. Työntekijä haluaa työn mukavuudessa ja rahassa mitattuna mielekkään korvauksen.

Sopimus voi kuitenkin jäädä syntymättä monista syistä. Jos työntekijän pitäisi muuttaa toiselle paikkakunnalle päästäkseen töihin, hänen olisi koettava tarjotusta työstä saatava hyöty niin mittavaksi, että kannattaisi etsiä uusi asunto, maksaa kenties enemmän vuokraa ja etsiä uusia ystäviä. Eiköhän jokainen muuttaisi vaikka mihin, jos palkka olisi kymmenen miljoonaa.

Toinen este on se, ettei tieto työmahdollisuudesta saavuta työntekijää eikä tieto sopivasta työntekijästä työnantajaa. Kolmas syy on poliittisin: verot ja tulonsiirrot. Käytännössä siis se, kuinka paljon palkasta jää käteen, kuinka inhottavaa on olla työtön ja täyttääkö mahdollinen sopimus TES:n vaatimukset.

Työvoimapula on sitä, ettei työlle löydetä tekijää olemassa olevilla työehdoilla. Laiskuus ei kuulu taloustieteilijöiden sanavarastoon, vaan sana on preferenssi, eli ihmisten mieltymys. Kyse on ilman arvolatausta siitä, onko kannattava diili mennä töihin.

Suomessa on totuttu niin korkeaan hyvinvointiin, että ihmiset kokevat voivansa mieluummin tehdä kevyempää ja paremmin palkattua työtä kuin mennä mansikkatilalle tarjottuun hintaan ja kehnoihin olosuhteisiin. Siksi Suomeen tuodaan ihmisiä, joille kotimaahan jääminen on huonompi vaihtoehto kuin halpatyö Suomessa.

Jos mansikanpoiminnasta saisi viisi tonnia kuussa, suomalaisiakin löytyisi sitä tekemään, mutta viljely tuskin kannattaisi.

Ekonomisti huomauttaa, että tällaisissa tapauksissa kaikki lähtökohtaisesti voittavat. Suomeen töihin tulevan ihmisen hyvinvointi kasvaa, koska lähtötilanne kotimaassa on niin huono. Mansikanviljelijä pystyy harjoittamaan kannattavaa liiketoimintaa. Kukaan ei jää työttömäksi, sillä nämä työt vain jäisivät muuten tekemättä. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, suomalaisten kesäpöydissä on tuoreita mansikoita.

Tuntuu, kuin yleisurheilun hallimestaruuksia ja -ennätyksiä arvostettaisiin paljon vähemmän kuin ulkokenttien vastaavia. Etenkin ennätyksissä luulisi olevan päinvastoin. Ovathan sisällä olosuhteet kaikille aina samat, siis ”reilut”. Miksi silti vaikuttaa, että vain ulkokentillä tehdään ”oikeita” ennätyksiä ja mestareita?

– Outoa

Selitys on niinkin yksinkertainen kuin olympiahistoria, veikkaa tikkaremmin urheiluhistorioitsija, onhan yleisurheilu ollut alusta lähtien olympialaisten päälaji.

Sen rinnalla on ollut halliyleisurheilua 1800-luvulta lähtien erityisesti Yhdysvalloissa ja Britanniassa. Esimerkiksi Paavo Nurmi kilpaili 1920-luvulla useamman kerran hallikilpailuissa Yhdysvalloissa.

Ensimmäisistä virallisista hallimestaruuksista kisattiin kuitenkin vasta vuonna 1970 Euroopassa. Epäviralliset MM-kisat järjestettiin vuonna 1985 ja viralliset vuonna 1987. Vertailun vuoksi ulkoradoilla kisailtiin ensimmäisen kerran EM-tasolla vuonna 1934 ja MM-tasolla vasta Helsingissä vuonna 1983.

Nykyään ennätyksissä ei katsota sitä, onko ne tehty sisällä vai ulkona. Näin on ollut vuodesta 1998. Viime viikonloppuna korkeushyppääjä Ella Junnila ylitti olympiarajan hallituloksella. Ruotsalaisen Armand Duplantisin viimevuotinen seiväshypyn maailmanennätys 618 on sekin hypätty hallissa, helmikuussa Glasgow’ssa.

Olosuhteita merkittävämpi ero sisä- ja ulkokisojen välillä on lyhyempi juoksurata ja jyrkemmät kaarteet. Niitä voisi verrata uintiin, jossa 25 metrin lyhyen radan ja 50 metrin ”olympia-altaan” kilpailut ovat erillisiä vaikkakin uintimatkoiltaan yhteneviä.

