Englanti jyrää kouluissa, ja esimerkiksi saksan ja ranskan opiskelu on romahtanut. Opettajien mukaan syynä ovat koulutuspolitiikan uudistukset.

Hanna Välimäki aloitti Kalevan lukiossa Tampereella syksyllä 2018. Lukujärjestys täyttyi: laajaa matematiikkaa, reaaliaineita, englantia, ruotsia, äidinkieltä.

Kymmenien pakollisten lukiokurssien lisäksi Välimäki halusi jatkaa myös valinnaisen ranskan opiskelua, jonka hän oli aloittanut peruskoulun kahdeksannella luokalla eli niin sanottuna B2-kielenä.

Välimäki oli matkustanut muiden Kangasalan peruskoulun ranskan lukijoiden kanssa yhdeksännen keväällä Ranskaan. Se oli sytyttänyt innon.

Lukiossa Välimäen lyhyen ranskan ryhmässä oli aluksi kymmenen opiskelijaa. Toisena syksynä ranskan tunneille tuli enää neljä. Kolmannella eli abivuonna ranskaa halusi jatkaa enää yksi opiskelija, Hanna Välimäki.

Yli 600 oppilaan Kalevan lukio on yksityinen koulu, jossa pienten kielten opetusta on saatettu järjestää jopa kahden hengen miniryhmälle, kertoo Kalevan lukion kieltenopettaja Sari Mehtonen.

”Mutta yksi ei riittänyt”, Mehtonen sanoo.

Mehtonen on opettanut ranskaa, italiaa ja englantia lukiossa vuodesta 1997 lähtien. Viime syksy oli ensimmäinen, jolloin lyhyen ranskan abivuoden ryhmää ei saatu kasaan.

Hanna Välimäki joutui suorittamaan viimeiset ranskan kurssinsa pääosin itsenäisenä opiskeluna. Hän tapasi ranskanopettajansa Sari Mehtosen kerran viikossa. Se oli eräänlaista epävirallista tukiopetusta.

Soittokierros kieltenopettajille tuottaa samansuuntaisia vastauksia: Englannin kielen ylivalta on voimistunut. Muut kielet ovat muuttumassa uhanalaisiksi. Suomalaisten kielitaito kaventuu.

”Muiden vieraiden kielten kuin englannin asema on romahtamassa”, sanoo lukion saksanopettaja.

”Tilanne on huonontunut nopeasti. Se johtuu useista uudistuksista”, sanoo lehtori, joka opettaa kolmea kieltä yläkoulussa ja lukiossa.

Vuonna 1996 yläkoulun 8. ja 9. luokan oppilaista 43 prosenttia opiskeli valinnaista B2-kieltä. Vuonna 2017 osuus oli pudonnut 17 prosenttiin ikäryhmästä.

Sama trendi näkyy lukioissa.

Ylioppilastutkintolautakunta on tilastoinut ylioppilaskokeeseen osallistuneita eri oppiaineissa vuodesta 1997 lähtien. Vuonna 1997 lyhyen saksan, ranskan, venäjän, espanjan ja italian ylioppilaskokeisiin osallistui kevään ja syksyn kirjoituksissa kaikkiaan 18 326 lukiolaista.

Vuonna 2020 näiden viiden lyhyen kielen ylioppilaskokeisiin osallistui yhteensä 3 903 lukiolaista.

Eniten suosiotaan ovat menettäneet saksa ja ranska. Vuonna 1997 lyhyen saksan kirjoitti 12 411 oppilasta. Vuonna 2020 määrä oli 1 611.

Vuonna 1997 lyhyen ranskan kirjoitti 4 392 lukiolaista, vuonna 2020 enää 806.

Edes isojen kaupunkien isoissa lukioissa ei välttämättä saada koottua lyhyen saksan tai ranskan ryhmiä. Jos ryhmä syntyy, käy kuten Hanna Välimäelle Kalevan lukiossa. Ryhmä kutistuu ensimmäisten kurssien jälkeen olemattomiin.

Kieltenopettajien haastatteluista piirtyy kuva kahdesta rinnakkaisesta Suomesta.

Yhtäällä on päättäjien seminaari-Suomi, jossa politiikan ja talouden eliitti puhuu ylevästi kansainvälisyydestä ja laajan kielitaidon merkityksestä.

Ja sitten on arkinen koulu-Suomi. Teinihieltä tuoksahtavien luokkahuoneiden ja pätkivän etäopetuksen maa, jossa opettajat yrittävät motivoida murrosikäisiä opiskelemaan muitakin kieliä kuin englantia.

Opettajat kokevat, että he joutuvat luovimaan poukkoilevien koulu-uudistusten puristuksissa. Heidän mielestään päättäjät eivät tunne koulujen todellisuutta.

Jokainen hallitus on pyrkinyt vuorollaan painamaan kädenjälkensä myös koulutuspolitiikkaan. Seurauksena on ollut jatkuva uudistusmylly, jossa edellistä koulu-uudistusta on tuskin ehditty aloittaa, kun seuraavan reformin manuaalit jo ovat opettajainhuoneessa odottamassa.

Opettajien mukaan kielten katoa ovat kiihdyttäneet erityisesti tuoreimmat lukiouudistukset. Ylioppilaskirjoitusten reaalikoe muuttui useampaan osaan pilkotuksi ainereaaliksi vuonna 2006. Sen jälkeen yhä useampi lukiolainen alkoi panostaa reaaliaineisiin kielten sijasta.

”On selvää, että ainereaali vei kaistaa kieltenopetukselta. Sen myötä ylioppilaskokeisiin tuli myös lisää kirjoituspäiviä”, sanoo lukion ranskanopettaja Erja-Riitta Riihimäki helsinkiläisestä Munkkiniemen yhteiskoulusta.

Riihimäen mukaan nykylukiota vaivaa myös ”silppumaisuus”.

”Lukiossa on valtava määrä pakollisia kursseja. Kaikkea mahdollista pitää lukea pari kurssia ja hyppelehtiä eri suuntiin.”

Hanna Välimäki aikoo pyrkiä opiskelemaan oikeustiedettä. Lyhyen kielen ylioppilasarvosanasta ei ole juuri hyötyä pyrkiessä. Silti Välimäki jatkoi ranskaa loppuun asti. ”En halua antaa periksi kovin helpolla. Mutta välillä olen miettinyt, onko tässä mitään järkeä.”­

Kielten opiskelun vähyys ja yksipuolisuus näkyy jopa kieliin keskittyneissä kouluissa. Itä-Helsingin Puotinharjussa sijaitsevassa Helsingin kielilukiossa sata uutta opiskelijaa saattaa aloittaa lyhyen espanjan lukion alussa, kertoo espanjan ja ranskan lehtori Sara Favén.

Kakkosluokalla espanjaa jatkaa yleensä noin kolmisenkymmentä lukiolaista. Ja päätyyn asti eli ylioppilaskirjoituksiin espanjaa jatkaa 5–10 abia vuosittain – alle kymmenesosa aloittajista.

”Heti kun kieli vaikeutuu, moni lopettaa”, Sara Favén sanoo. Hän on opettanut kielilukiossa vuodesta 1997 lähtien.

Sara Favénin mielestä ongelma johtuu osin myös siitä, että nykylukio tähtää niin tiukasti ylioppilaskirjoituksiin. Ylioppilaskokeen tekstiosuus ja kielioppitehtävät ovat hyvin vaativia. Se ohjaa liikaa opetusta ja tappaa monelta opiskelumotivaation.

Lukiolaiset lopettavat lyhyen kielen, koska eivät aio kirjoittaa sitä. Favén haluaisi kannustaa lukiolaisia jatkamaan kieltä pelkän kielitaidon takia.

Hanna Välimäki aikoo kirjoitusten jälkeen pyrkiä opiskelemaan oikeustiedettä. Siksi hän on tutkinut tarkasti yliopistojen pistetaulukoita, joissa määritellään, kuinka monta pistettä pyrkijä saa eri aineiden ylioppilasarvosanoista.

Välimäki kirjoitti jo viime syksynä englannin ja ruotsin. Tänä keväänä hän osallistuu lyhyen ranskan lisäksi pitkän matematiikan, äidinkielen ja yhteiskuntaopin ylioppilaskokeisiin.

Pistetaulukot eivät varsinaisesti kannusta kirjoittamaan lyhyitä kieliä.

Oikeustieteelliseen pyrkiessä lyhyen kielen korkeimmasta arvosanasta eli laudaturista saa 22,6 pistettä. Pitkän matematiikan laudaturista saa 36,1 pistettä ja kolmanneksi korkeimmasta arvosanasta eli magnastakin vielä 24 pistettä.

Vaikka tuore ylioppilas pyrkisi yliopistoon opiskelemaan ranskan kieltä, saisi hän pitkän matematiikan laudaturista (36,1) enemmän pisteitä kuin pitkän ranskan laudaturista (34).

Korkeakoulujen pisteytysmalli syntyi vastauksena Juha Sipilän (kesk) hallituksen toiveisiin saada suomalaiset nuoret nopeammin lukioista opiskelemaan. Pisteytysmallissa korkeakouluun pyrkijä saa tietyn määrän pisteitä eri lukioaineiden ylioppilasarvosanoistaan. Korkeakoulut päättävät itsenäisesti, miten todistuksia pisteytetään. Malli painottaa erityisesti matematiikkaa ja äidinkieltä. Parhaassa tapauksessa opiskelupaikka voi irrota suoraan ylioppilastodistuksella.

Moni lukiolainen haalii alussa laajan ainepaletin, jossa saattaa olla mukana myös muita vieraita kieliä kuin englanti. Kun kuormitus kasvaa, alkaa aineiden karsinta. Se kohdistuu niihin aineisiin, joista hyvitetään vähiten pisteitä korkeakouluhaussa. Esimerkiksi lyhyisiin kieliin.

”Korkeakoulujen uusi pistemalli oli naula arkkuun. Nyt lukiolaiset panostavat niihin aineisiin, joista saa eniten pisteitä”, sanoo ranskanopettaja Erja-Riitta Riihimäki.

Riihimäen mukaan moni valinnaisesta kielestä luopuva sanoo, että haluaisi jatkaa mutta ei kerta kaikkiaan jaksa.

Opiskelijoita ei pidä syyllistää, hän korostaa. Tietenkin he panostavat matematiikkaan, jos sen avulla pääsee opiskelemaan.

”Meidän pitäisi nyt ihan oikeasti ajatella näitä nuoria ja heidän tulevaisuuttaan.”

Todistusvalinta vahvisti entisestään suuntausta, jossa suurin osa lukiolaisista kirjoittaa ylioppilaskirjoituksissa kielistä vain englannin.

Muiden kielten kuin englannin aseman heikentämisellä on 2000-luvun uudistuksia pitemmät juuret, sanoo helsinkiläinen ranskanopettaja Outi Vilkuna. Hänet valittiin marraskuussa 2019 Suomen kieltenopettajain liiton (Sukol) puheenjohtajaksi. ”1980-luvun puolivälistä lähtien on tehty yhteiskunnallisia päätöksiä, joissa kielten painoarvoa on koko ajan pienennetty”, Vilkuna sanoo.

Hän listaa etappeja: 1980-luvun puoliväliin asti kaikki lukiolaiset opiskelivat myös kolmatta kieltä, yleensä saksaa. Vuonna 1985 lyhyen kielen opiskelusta lukiossa vapautettiin opiskelijat, joilla oli laaja matematiikka. Vuonna 1993 lyhyen kielen pakollisuus poistettiin kaikilta lukiolaisilta.

Vastaavasti vuonna 1994 aloitettiin uudistus, jossa kielenopetusta yritettiin monipuolistaa koulutaipaleen alkupäässä. Alakouluissa alettiin tarjota vapaaehtoista A2-kieltä eli toista pitkää kieltä.

Ajankohta oli otollinen. Suomi oli liittymässä Euroopan unioniin, ja kielitaidon laajentaminen kiinnosti lasten vanhempia. Huippuvuonna 1997 vapaaehtoista A2-kieltä opiskeli 41 prosenttia viidesluokkalaisista. Heti seuraavana vuonna perusopetuslakia säädettiin kuitenkin tavalla, joka melkeinpä nollasi A2-uudistuksen. Yli 30 000 asukkaan kunnilta poistui velvoite tarjota useita vieraita kieliä.

Vapaaehtoisen A2-kielen opiskelu loppui kymmenissä kunnissa. Säästösyistä monet kunnat lakkasivat tarjoamasta muita pitkiä kieliä kuin englantia.

Vuonna 2009 enää joka neljäs viidesluokkalainen opiskeli A2-kieltä. Sittemmin osuus on hieman noussut.

Huoli kielitaidon kapenemisesta on noussut aika ajoin myös politiikan asialistalle. Kun päättäjät havahtuvat johonkin ongelmaan, ensin tilataan selvitys. Näin toimi myös Juha Sipilän hallitus.

Vuonna 2017 opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) tilasi professori Riitta Pyyköltä ja tutkijajoukolta laajan selvityksen suomalaisten kielitaidosta ja kieltenopetuksen ongelmista.

Joulukuussa 2017 julkaistu 140-sivuinen Monikielisyys vahvuudeksi -selvitys käsitteli muun muassa maahanmuuttajien määrän kasvun vaikutusta kieltenopetukseen. Selvityksen mukaan monet maahanmuuttajaoppilaat keskeyttävät lukion, koska eivät ole saaneet riittävää tukea kielen oppimiselle.

Pyykön työryhmän paperi erosi monista muista selvityspumaskoista siinä, että mukana oli kymmeniä konkreettisia toimenpide-ehdotuksia. Ne kattoivat koko kentän pikkulapsista koululaisiin ja aikuisopiskelijoihin.

Selvityksessä ehdotettiin muun muassa, että päiväkoteihin ja esikouluihin tuotaisiin kielenopiskeluun kannustavia elementtejä, kuten leikillisyyttä, pelillisyyttä ja kielisuihkuttelua. Toinen ehdotus koski suullisen kielitaidon kokeen ottamista osaksi ylioppilastutkintoa. Kolmas kannusti lisäämään ammattikouluissa muilla kuin kotimaisilla kielillä annettavaa opetusta. Ja niin edelleen.

Eniten huomiota sai ehdotus, jonka mukaan A1-kieli pitäisi aloittaa jo ala-asteen ykkösluokalla. Ehdotuksen perään professori Pyykön ryhmä kirjasi tärkeän täsmennyksen: A1-kielivalinnaksi suositellaan pääsääntöisesti muuta kuin englantia.

Kielenopetuksen varhentamisesta tuli osa Sipilän hallituksen Uusi peruskoulu -kärkihanketta. A1-kielen opetus laajeni koskemaan kaikkia Suomen ekaluokkalaisia, jotka aloittivat koulun syksyllä 2019. Kielitaidosta huolestuneet pitivät uudistusta tärkeänä askeleena parempaan suuntaan.

Mitä sitten tapahtui?

Se selviää helmikuussa julkaistusta Kielivaranto. Nyt! -raportista, jonka ovat laatineet Jyväskylän yliopiston soveltavan kielentutkimuksen keskuksen tutkijat Heidi Vaarala, Sanna Riuttanen, Erja Kyckling ja Susanne Karppinen. Kyseessä on tavallaan selvitys selvityksestä, sillä Jyväskylän yliopiston tutkijat ovat kartoittaneet, mitä tapahtui tälle viime vuosien tärkeimmälle kielipoliittiselle suunnitelmalle eli professori Pyykön työryhmän ehdotuksille, kuten kielitaidon varhentamiselle.

Tulos on hämmentävä.

Varhentaminen vahvisti entisestään englannin asemaa. Monessa kunnassa A1-kieleksi on määritelty automaattisesti englanti. Valinnanvaraa ei ole.

Näin on käynyt, vaikka kielenopetuksen varhennuksen tarkoitus oli laventaa kielitaitoa, ei kaventaa sitä. Ajatuksena oli, että yhä useampi lapsi valitsisi ensimmäiseksi vieraaksi kielekseen ranskan, saksan, venäjän, espanjan, kiinan tai vaikka japanin – mutta ei englantia, jota koululaiset käytännössä opiskelevat joka tapauksessa ja oppivat myös koulun ulkopuolella.

Englannin valitseminen ei johdu vain kunnista. Vaikka valinnanvaraa olisi, suuri osa huoltajista valitsi lapselleen aloituskieleksi juuri englannin. Huoltajat perustelivat valintaa englannin helppoudella ja hyödyllisyydellä. Vanhempien valintaa ohjasi myös pelko siitä, että muut kielet ovat liian kuormittavia tai niistä ei muodostuisi opetusryhmiä.

Tampereella pienet koululaiset saatiin houkuteltua aloittamaan muulla kielellä kuin englannilla. Lukuvuonna 2019–2020 kolmasosa tamperelaisista ekaluokkalaisista valitsi A1-kieleksi jonkin muun kielen. Tarjolla oli englannin lisäksi espanjaa, kiinaa, ranskaa, ruotsia, saksaa ja venäjää.

Selvityksen mukaan Tampereen salaisuus perustui opettajien kouluttamiseen ja ekaluokkalaisten vanhempien määrätietoiseen valistamiseen.

Englannin kielen ylivertainen asema tulee vastaan kaikissa kielipoliittisissa selvityksissä. Englanti saavutti valta-asemansa jo 1970-luvulla. Viidessäkymmenessä vuodessa englannin mahti on kasvanut niin suureksi, että se uhkaa viedä hapen muilta kieliltä.

Se ei tosin johdu suomalaisesta koulutuspolitiikasta, vaan siitä, että englannista on tullut globaali yleiskieli, lingua franca.

Samalla kun muiden kielten osaaminen on heikentynyt, englannin osaaminen on vahvistunut. Kieli tarttuu lapsiin jo ennen kouluikää: tv-sarjoista, verkosta, peleistä, sosiaalisesta mediasta, musiikista.

Hanna Välimäen mielestä yksinopiskelu on vaatinut paljon enemmän itsekuria ja harrastuneisuutta kuin ryhmässä opiskelu.­

HS haastatteli tätä artikkelia varten ranskan, saksan, italian ja espanjan opettajia. Muutamat heistä opettavat myös englantia. Kaikki nostivat esille englannin aseman kouluissa. Aihe on herkkä, sillä opettajat haluavat välttää kielten vastakkainasettelua.

Mutta kärjistynyt kehitys aiheuttaa myös katkeruutta. Muiden kielten opettajien työt ovat vähentyneet. Monelta on leikattu palkkaa vähentyneiden tuntien takia. Osa vaihtaa alaa. Jotkut siirtyvät opettamaan englantia.

Koska englantia opitaan melkein kuin itsestään, se on muuttanut suhdetta muidenkin kielten opiskeluun, sanoo Päivi Kuivalainen, joka opettaa englantia ja saksaa vantaalaisessa Martinlaakson lukiossa.

”Englanti tulee monelle melkein itsestään, oheistuotteena. Opiskelijat haluaisivat, että muut kielet tulisivat yhtä helposti, mutta eihän niille altistu samalla tavalla. Yhä harvempi lukiolainen tajuaa, että kielenopiskelu vaatii pitkäjänteistä työtä”, Kuivalainen sanoo.

Monet kieltenopettajat eivät pidä englannin osaamista enää kielitaitona, vaan kansalaistaitona.

”Varsinainen kielitaito tulee englannin päälle”, sanoo ranskanopettaja Erja-Riitta Riihimäki.

Englannin omaksuminen ilman varsinaista opiskelua on luonut eräänlaisen illuusion. Lopputuloksena on laajalle levinnyt keskinkertainen englanti.

”Hyvää englannin taitoa ei saa pelaamalla nettipelejä. Sekin vaatii vaivannäköä”, Riihimäki sanoo.

Muiden kielten tarve voi paljastua vasta korkeakoulussa, sanoo tamperelainen saksanopettaja Kirsi Aaltonen-Kiianmies. Hän kertoo, että esimerkiksi monet kauppatieteiden opiskelijat havahtuvat saksan kielen merkitykseen hakiessaan harjoittelupaikkoja. Saksa on Suomelle edelleen tärkein vientimaa.

”Yliopistossa opiskelijat huomaavat, että saksasta olisi suurta hyötyä. Sitten he joutuvat jonottamaan kielikeskuksen kursseille, vaikka olisivat voineet panostaa kielenopiskeluun jo peruskoulussa ja lukiossa. Jos osaa saksaa tai ranskaa, se on nykyisessä Euroopassa mieletön valttikortti”, Aaltonen-Kiianmies sanoo.

Englanti on enemmän kuin pelkkä kieli. Teini-ikään mennessä englannista on tullut monelle osa identiteettiä, sanoo Sara Favén:

”Nuoret mieltävät itsensä yhä useammin vähintään kaksikielisiksi. Taustastaan riippumatta he kokevat englannin omaksi kielekseen suomen rinnalla.”

Monet Helsingin kielilukion opiskelijoista puhuvat kotonaan vanhempiensa kanssa jotain muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia. Esimerkiksi venäjää, somalia, arabiaa, viroa tai kurdia. Äidinkielten kirjo vahvistaa osaltaan englannin ja suomen sekoitusta nuorten yhteisenä kielenä.

Kouluissa puhutaan yhä enemmän ”kielitietoisuudesta”. Termillä tarkoitetaan yleensä sitä, että opiskelijoiden erilaiset kielelliset ja kulttuuriset taustat huomioitaisiin paremmin. Samalla pitäisi tunnistaa kielten rikkaus.

Myös professori Pyykön kieliraportissa todettiin, että maahanmuuttajien oman äidinkielen opetusta ehdotetaan tuettavaksi lisäämällä oma äidinkieli perusopetuksen säädöspohjaan erillisenä oppimääränä.

Jyväskylän tutkijoiden tuoreen selvityksen mukaan tavoite on toteutunut lähinnä teoriassa. Oman äidinkielen tärkeys tunnistetaan, mutta vastuu äidinkielen kehittämisestä asetetaan ensisijaisesti perheille. Opetushallituksen tilastojen mukaan vuonna 2019 oman äidinkielen opetusta annettiin 57 kielessä. Opetukseen osallistui yhteensä 21 215 lasta tai nuorta, joista 210 oli lukiolaisia. Suurimmat kieliryhmät olivat venäjä (5 745), arabia (3 095) ja somali (2 261 opiskelijaa).

Sara Favén sanoo, että hän ei heti ensimmäiseksi kysele lukiolaisilta, mistä heidän vanhempansa ovat kotoisin.

”Minulle opiskelijat ovat suomalaisia. He voivat halutessaan kertoa taustastaan.”

Lukiolaisten tausta kuitenkin näkyy myös vieraiden kielten opiskelussa. Äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia puhuvat valitsevat lukiossa uusia vieraita kieliä, mutta eivät välttämättä jatka niitä muutamaa kurssia pidemmälle.

”Monella voi olla riittävästi kuormaa siinä, että he opiskelevat lukioaineita suomeksi”, Favén sanoo.

Sitä mukaa kun Suomi monikielistyy, myös ruotsin kielen asema joutuu väistämättä puntariin. Kieltenopettajat puhuvat aiheesta varovaisesti, sillä ruotsin asema on poliittisesti hyvin latautunut aihe.

Ylioppilaskirjoituksissa pakollisesta ruotsin kielen kokeesta luovuttiin vuonna 2005. Toista kotimaista kieltä on lukiossa silti vähintään viisi pakollista kurssia.

”Ruotsin asema on vaiettu aihe. Me kieltenopettajat emme halua panna kieliä arvojärjestykseen julkisesti”, sanoo Sara Favén.

Favénin mukaan monen lukiolaisen paukut menevät nyt englantiin ja ruotsiin.

Myös Sanna Marinin (sd) hallitus haluaa painaa jälkensä koulutuspolitiikkaan. Hallituksen koulutuspoliittinen selonteko oli alkuvuodesta lausuntokierroksella.

Kieltenopettajat yrittivät valmisteluvaiheessa tuoda näkemyksensä selonteon sisältöön mutta pettyivät pahasti. Puheenjohtaja Outi Vilkuna sanoo, että Sukol pyrki valmisteluvaiheessa vaikuttamaan siihen, että selvityksessä olisi varattu oma lukunsa kieli- ja kulttuuritaidoille.

”Mutta siitä ei ole sanaakaan. Selonteossa käsitellään vain suomea ja ruotsia ja hieman maahanmuuttajataustaisen väestön tilannetta”, Vilkuna sanoo.

Sukolin kannanotto koulutuspoliittisen selonteon luonnokseen on kuin hätähuuto: Englantia lukuun ottamatta vieraiden kielten tarjonnan, opiskelun ja osaamisen tilanne on äärimmäisen hälyttävä. Jo pitkään kestäneen negatiivisen kehityksen suunta tulisi muuttaa välittömästi, jotta kerrannaisvaikutukset eivät muodostu ylipääsemättömiksi.

Pian edessä on hallituksen jättiuudistus, jota on verrattu vaikutuksiltaan peruskoulun toteuttamiseen 1970-luvulla. Oppivelvollisuusikä korotetaan 18 ikävuoteen. Samalla toisen asteen opinnot muuttuvat maksuttomiksi. Uudistus koskee jo ensi syksynä toisen asteen aloittavia nuoria.

Useimmat HS:n haastattelemista kieltenopettajista suhtautuvat uudistukseen myönteisesti, mutta aikataulu ja koulujen rahatilanne hirvittää heitä.

Toisen asteen maksuttomuus lisää kustannuksia. Jo nyt monessa kunnassa rahat ovat tiukassa. Säästöpaineet kohdistuvat ylimääräisiksi miellettyihin kieliin. Niin on käynyt jo ennen uudistusta.

Tamperelaisen Sari Mehtosen mielestä kielten tarjonta on tasa-arvokysymys.

”Ajatellaanko kielten opiskelun kuuluvan yleissivistykseen vai onko se jotain ekstraa?”

Kauhukuvassa koulujen rahat eivät enää riitä pienten kielten opetukseen.

”Silloin osa vanhemmista alkaa ostaa lapsilleen kieltenopetusta yksityisiltä firmoilta”, Mehtonen sanoo.

Nyt lukioiden kieliluokat ovat tyhjentymässä, koska päättäjien seminaari-Suomessa kielten merkitys on jäänyt liian usein juhlapuheiden tasolle.

Moni lukiolainenkin tajuaa merkityksen vasta jälkikäteen.

Ranskanopettaja Erja-Riitta Riihimäki sai toissa kesänä Whatsapp-viestin Pariisista. Kuvassa seisoi Riihimäen entinen opiskelija tyttöystävänsä kanssa Eiffel-tornin edessä. Teksti kuului:

Kiitos, kun siirsit mut peräpenkistä eteen istumaan.