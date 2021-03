Kysy Siskolta etiikasta, tapakulttuurista ja elämän pulmatilanteista. Ellei vastaus tyydytä, voit ehdottaa parempaa. Osoite: Usko Siskoa / Torsti tietää, HS Sunnuntai, PL 65, 00089 Sanoma. Sähköposti: hs.sisko@hs.fi tai hs.torsti@hs.fi.

Rakkaat ystävät! Erikseen nukkuminen puhuttaa. Teppo Vapaavalta kirjoitti viestissään:

”Kun lapsi nukkui omassa huoneessaan, hän ei häiriintynyt, kun vanhemmat vielä valvoivat. Viereisestä huoneesta ei kuulunut pikku tuhahduksia, jotka olisivat häirinneet vanhempien unta. Perheenlisäystäkin saattoi harjoittaa rauhassa. Omassa huoneessa olivat omat tavarat ja nalletapetit. Myöhemmin se oli lapsen oma yksityisalue.”

Ja uusien kysymysten pariin!

Italiassa, esimerkillisenä pidettävässä ”ruokakulttuurin” maassa, juodaan paljon viiniä, erityisesti ruokailun yhteydessä. Meilläkin ruoka- ja viinilehdet pyrkivät edistämään viiniasiantuntemusta ja viini-ruoka-yhdistelmien tuntemusta. Samanaikaisesti asiantuntijat ja lehdet kirjoittavat (viinipalstaa lukuun ottamatta) negatiivisia juttuja viinistä ja varoittavasti sellaisistakin ihmisistä, jotka juovat niinkin kohtuullisesti kuin viiniä joka päivä, kuten italialaiset tekevät. Olemmeko geneettisesti erilaisia, vai mistä tämä ristiriita?

– Viinin ystävä

Italialaiseen ruokakulttuuriin kuuluu viini, ja yksinkertaisin selitys lienee, että sitä viljellään koko maassa. Näin on ollut jo kolmisen tuhatta vuotta, sillä jo etruskit viljelivät viiniä Toscanassa 900 eaa.

Suomessa ei kasva rypäleitä, ja viini on rantautunut tänne verrattain myöhään. Vielä 1950–1970-luvuilla suomalaiset kuluttivat lähinnä viinaa ja olutta. Olimme osa slaavilaista, pohjoiseurooppalaista juomakulttuuria.

Italiassa, kuten muuallakin Etelä-Euroopassa, alkoholinkulutus on vähentynyt. Teollistumisen jälkeen pitkät, viiniä sisältäneet lounaat ovat kadonneet. Tämän päivän työelämä ei taivu sellaiseen, ja runsaan alkoholinjuonnin terveyshaitat tunnetaan paremmin.

Nuoriso suosii nyt Italiassakin olutta. Mutta esimerkiksi eteläisemmässä osassa Italiaa humaltuminen on tuomittavaa, kun taas Suomessa juhlissa kännääminen on ollut sosiaalisesti sallitumpaa. On eri asia juoda maun kuin humaltumisen vuoksi.

Geneettisiä eroja, jotka selittäisivät suomalaisten ja italialaisten erilaisia viininkulutustottumuksia, ei ole. Näin varmistaa Helsingin yliopiston kansanterveystieteen professori Jaakko Kaprio.

Myöskään yksittäistä geeniä, joka säätelisi eurooppalaisten alkoholinkulutusta, ei ole.

Sen sijaan esimerkiksi Itä-Aasiassa on löydetty alkoholia polttavien geenien muunnoksia, jotka aiheuttavat punastumista ja voimakasta pahoinvointia alkoholin nauttimisen yhteydessä.

Jaakko Kaprio summaa, että pienistä alkoholiannoksista, kuten lasillisesta päivässä joka toinen päivä, ei ole mitattavia haittoja terveydelle. Mutta päivittäin parin kolmen lasillisen juominen johtaa jo tilastojen mukaan mitattaviin terveyshaittoihin.

Miten pärjätä patriarkaalisessa yhteiskunnassa? En jaksa enää.

– Tyttö 18 v

Voimia, sisko! Neuvon parhaani mukaan, mutta muista olla itsellesi armollinen.

Vastauksestani ei ole paljoakaan iloa, jos oma jaksamisesi on aivan nollassa. Silloin apua kannattaa hakea sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilta.

Yleisesti on niin, että jos ihminen kokee olevansa vailla toimintamahdollisuuksia, psyykkinen pahoinvointi pahenee. Jos taas pystyy toimimaan ongelmien taklaamiseksi, toivo pysyy yllä. Yhteiskunnissa, joissa yksilö ei voi esimerkiksi diktatuurin vuoksi toimia paremman tulevaisuuden eteen, on toivottominta.

Tutkimusten mukaan mielenterveyden kannalta on tärkeää kokea voivansa vaikuttaa asioihin. Ja se on tietysti tärkeää myös demokraattisen yhteiskunnan toimivuuden kannalta.

Pahinta on siis painaa pää pensaaseen ja jäädä yksin. Jokin konkreettinen tekeminen yhdessä muiden kanssa usein auttaa – onko siis jotain, mitä voisit tehdä patriarkaatin purkamiseksi? (Ehkäpä teet sitä jo, ja hyvä niin.)

Tulevaisuudenkuva ei ole synkkä. Siitä kertovat esimerkiksi nämä viimeaikaiset tapaukset, jotka ovat edistäneet tasa-arvoa Suomessa: Hallitusohjelmassa on ennätysmäärä sukupuolten tasa-arvoa edistäviä toimenpiteitä. Translain uudistus etenee eduskunnassa, samoin tyttöjen silpomisen rangaistavuuteen tehdään selvennyksiä. Kulttuurialalla esimerkiksi elokuvien tuotantotukea jaetaan tasa-arvoisemmin sukupuolten kesken, ja keskustelua representaatioista ja tasa-arvoisesta rekrytoinnista käydään paraikaa.

Koronapandemia on tuonut eriarvoisuuden räikeyden esille ympäri maailmaa, ja kriisi on herätellyt päättäjiä tarttumaan eriarvoistuvan väestön ongelmiin. #metoo toi feminismin keskustelun keskiöön, ja nyt me ihmiset arvioimme uudelleen oikeastaan vähän kaikkea: identiteettiä, perhettä, työtä, hoivaa, valtasuhteita.

Muutos ottaa aina aikansa, ja epätasa-arvon tiedostaminen on rankkaa.

Myönnän, että kun on lukenut ensimmäisen kerran vaikkapa Simone­ de Beauvoiria ja alkaa nähdä epätasa-arvoa kaikkialla, niin kyllähän sitä välillä toivoisi, että olisi jättänyt lukematta.