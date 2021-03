Eipä arvannut Minna Canth, että sitten aikanaan, kun Suomessa juhlittaisiin hänen syntymä­päivänään, 19. maaliskuuta, tasa-arvoa, merkittävin kysymys suku­puolten välillä olisi palkkaus. Canthin aikana, 1800-luvun loppu­puolella, naiset olivat nimittäin vasta astumassa työ­elämään.

Canth oli vahvalla panoksellaan kirjailijana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana rakentamassa tasa-arvoa, mutta projekti on edelleen kesken. Tiellä on yhä esteitä ja asenteitakin.

Esimerkiksi tällaisia: mediapersoona Tuomas Enbuske selitti vastikään sukupuolten palkkaeroa Pyhimyksen podcastissa: ”...kun katsotaan historiaa taaksepäin, se johtuu biologiasta.”

Enbuske siis onnistui yhdistämään samassa lauseessa sekä biologian että historian, mutta ei. Palkkaeroja ei voi selittää biologialla vaan pelkästään historialla.

Sukupuolten väliset palkkaerot ovat globaali ilmiö, mutta Suomi sopii pienessä kertauksessa hyväksi esimerkiksi. Täällä naiset ovat työllistyneet kansainvälisellä mittapuulla mitattuna varhaisessa vaiheessa. Samalla naisliike aktivoitui, ja yleinen äänioikeuskin toteutui ensimmäisten maiden joukossa vuonna 1906.

Naisten työelämän ja koulutuksen historiaa on tutkittu meillä paljon. Tietoa löytyy, muun muassa viime vuonna ilmestyneestä kirjasta Lahjakkaat, sitkeät, kyvykkäät (Siltala). Se on naisten koulutusta tukeneen Konkordia-liiton juhlakirja ja samalla erinomaisesti toimitettu historiikki, johon on koottu tutkimusta aiheesta.

Tarina on suorastaan liikuttavan yksioikoinen. Se alkaa siitä, miten naisia estettiin saamasta koulutusta, jatkuu johdonmukaisella vähättelyllä ja sukupuoliroolien (biologia!) vahvistamisella ja päätyy rahaan.

Naimattomat naiset olivat edelläkävijöitä. Vuonna 1864 annetun täysvaltai­suusasetuksen ansiosta yli 25-vuotiaat naiset saivat oikotien virkakoneiston alimpiin tehtäviin. Ensimmäinen merkittävä työnantaja oli postilaitos.

Samaan aikaan Minna Canthin ja kumppanien voimin tyttöjen koulutusta nostettiin alhosta. Kaikki menikin alkuun aika hyvin, kunnes pian kävi selväksi, että naisten urapolkuja ohjattiin eri suuntiin kuin miesten. Jos polulta yritti poiketa, vastassa oli ylipääsemättömiä esteitä.

Virkojen hierarkiassa naiset jäivät alimmalle tasolle, ja heidän piti pitkään anoa ”vapautusta sukupuolestaan”, joka kerta hakiessaan vielä erikseen. Esimerkiksi ensimmäiset naislääkärit saivat hakea vain assistenteiksi sairaaloihin ja kunnanlääkäreiksi maaseudulle.

Miehet saivat määritellä naisten virkakelpoisuutta mielivaltaisesti miten milloinkin. Naisia ei haluttu kilpailemaan korkeammista viroista, tekemään uraa. Vuonna 1926 säädettiin viimein laki naisten yleisestä kelpoisuudesta kaikkiin valtion virkoihin, mutta naiset olivat jo hävinneet yhden taistelun.

Sukupuolten välinen työnjako alkoi hahmottua hyvää vauhtia. Syntyi ajatus ”yhteiskunnallisesta äitiydestä”, jonka piiriin suljettiin naimattomat, lapsettomat naiset. Kun ei ollut omaa perhettä, naisten odotettiin suorittavan äitiyttään muulla tavalla.

Tällä kutsumustyön logiikalla voitiin julistaa, että naisten ei kuulunut puhua rahasta, ja ikävä kyllä osa naisliikkeestäkin hurahti samaan ideologiaan.

Tytöt ja naiset kasvatettiin epäitsekkyyteen ja uhrautumiseen. Työn tavoitteena ei saanut olla oma hyöty eli palkka, vaan yhteiskunnan etu. Auttaminen. Kun sairaalalaitos alkoi kehittyä 1800-luvun lopulla, huomattiin, että lääkärit tarvitsevat koulutettuja apulaisia. Vuonna 1899 ilmestynyt Terveydenhoito-lehti muistutti sairaanhoitajiksi pyrkiviä: ”Älköön kukaan sairaanhoitajaksi antautuko ainoastaan palkan vuoksi, ainoastaan saadakseen jokapäiväisen leipänsä.”

Maa teollistui, ja naisia tarvittiin myös tehtaissa. Sielläkin oli tie pys­tyssä: naisilla ei ollut pääsyä teollisuusalojen ammattikoulutukseen, vaan heistä tehtiin kätevää halpatyövoimaa. Perustelu kuului, että muuten heille ei olisi ollut tarjolla töitä ollenkaan.

Tutkija Pirjo Markkola sanoo, että Suomen historiassa ansiotyö on merkinnyt suurimmalle osalle naisista yksitoikkoisia ja huonosti palkattuja tehtäviä, joita ei ole arvostettu ammattityönä. Tästä taas on seurannut, että naiset itse ovat usein pitäneet palkkatyötä toisarvoisena asiana elämässään.

Sotavuosina naiset pääsivät näyttämään taitonsa ja voimansa, kun miehet olivat rintamalla, mutta sekin tilaisuus menetettiin. Vanhat asetelmat palasivat nopeasti, kun miehet ottivat yhteiskunnallisen paikkansa takaisin.

Monilla akateemisilla aloilla epä­tasa-arvoisuus jatkui pitkään sotien jälkeenkin. Esimerkiksi oikeustieteissä alempaa tutkintoa pidettiin naisille ”sopivana”, mikä näkyi alalla ainakin vielä 1980-luvulla.

Nyt olemme tässä. EU-maissa naisten palkat ovat keskimäärin 14 prosenttia alemmat kuin miehillä, Suomessa luku on 16 prosenttia.

EU-komissio teki 4. maaliskuuta direktiiviehdotuksen palkkojen läpinäkyvyydestä. Tavoitteena on varmistaa, että naisille ja miehille maksetaan samasta työstä sama palkka.

Komission puheenjohtaja Ursula Von der Leyen totesi: ”Naisten on saatava tietää, kohtelevatko työnantajat heitä oikeudenmukaisesti. Jos näin ei ole, heidän on voitava vaatia oikeuksiaan ja saatava heille kuuluva palkka.”

Jos esitys hyväksytään, jäsenmailla on kaksi vuotta aikaa tehdä asialle jotakin.