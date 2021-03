Naisten masturbointiin suhtaudutaan nyt eri tavalla kuin 20 vuotta sitten: nyt fiksulla naisella on tv-sarjoissakin aina dildo, kirjoittaa Anna-Stina Nykänen.

Kun oma asema muuttuu, näkee maailman toisin. Kun meille tuli vauva, mieheni tajusi, miten paljon vauva­kamat olivat muut­tuneet 20 vuodessa. Eli sen jälkeen, kun hän oli edellisen kerran saanut lapsia. Hän intoili tarra­vaipoista.

Minä olen 20 vuoden tauon jälkeen taas yksin elävä nainen. Katson romanttisia tv-sarjoja ja luen vähän erilaisia juttuja. Ja näen muutoksen.

Yksi niistä on se, että naisten masturboimiseen suhtaudutaan eri tavalla kuin ennen.

Naisten itsetyydytys ja siinä käytettävät apuvälineet ovat tavallisia asioita telkkarissa.

Ruotsalaisen Rakkautta ja anarkiaa -sarjan alussa perheellinen nainen pakenee masturboimaan vessaan, tiputtaa housut alas, katsoo puhelimen ruudulta pornoa ja tekee sen omin käsin. Se on keino rentoutua ja paeta stressaavia tilanteita.

Amerikkalaisessa Emily in Paris -sarjassa nainen muuttaa Pariisiin, vanhaan taloon, asuntoon, jonka ikkunasta näkyy kattojen yli. Hän lykkää hieromasauvansa piuhan seinään. Ja kas, koko alueelta katkeavat sähköt.

Kotimaisesta Hillo-sarjasta jäi mieleen sketsi, jossa nainen löytää kuntosalilla nautintoa hinkkaamalla itseään laitteisiin. Kundit luulevat, että kyse on uudenlaisesta treenistä ja yrittävät tehdä perässä... Auts!

Nuoruudessani ei ollut näitä sketsejä. Ei jäänyt Velipuolikuusta ja Hymyhuulista tällaista mieleen, en muista Fakta homman Pirreltä ja Hansultakaan tällaista otetta. Ennen seksi oli sketseissä pikkutuhmaa, rasvaista ja hihityttävää.

Nyt itsetyydytys on osa hyvinvointia, henkistä ja fyysistä. Ei paheellista lainkaan. Ei ylenpalttista nautintoa, vaan terveyden vaalimista. Stressin poistoa. Hyvän unen takaavaa rentoutta. Kiireisen naisen tapa huolehtia tarpeistaan. Sinkun tyytyväisyyttä elämään.

Ina Mikkolan Runkkarin käsikirjassa (Into 2020) puhutaan seksuaalisesta älykkyysosamäärästä. Teos näyttää isoäidin keittokirjalta.

Ihonväriset dildot tuntuvat yhtä vanhanaikaisilta kuin ruskeat sukkikset. Naisille on vaikka mitä klitoriskiihottimia, joista ei tule mieleen porno. Tai ylipäätään toinen ihminen.

Eihän häpykarvojen sheivaaminenkaan enää viittaa seksiin, vaan tyylitajuun. Luomu on ok, jos se on sun valinta. Itsetyydytykseen käytettävät välineet vertautuvat askelmittareihin ja hammaskiskoihin, ei niitä hävetä, kaikilla niitä on.

Helsingissä välineitä voi tilata netistä niin kuin ruoka-annoksia ravintoloista. Voi tehdä jopa heräteostoksia. Puoli tuntia ja kuski jättää uuden värisyttäjän oven taakse.

Vielä kun saataisiin miesten tilanne kohenemaan. Seksuaalisen häirinnän kitkemiseen pyrkivä julkisuus ja esimerkiksi #metoo-liike ovat todella tärkeitä asioita. Ne ovat tuoneet esiin sen, miten jotkut miehet ovat käyttäneet masturboimista kiusaamiseen ja ahdisteluun.

Mutta eihän se ole koko totuus. Miesten pitää saada nauttia itsetyydytyksestä yhtä viattomasti, vapaasti ja vilpittömästi kuin naistenkin. Se ei mädätä, vaan kasvattaa selkärankaa.

Kirjoitus on aiemmin julkaistu Hyvä Terveys -lehdessä.