Eduskunta on kuin televisiosarja, jonka jaksot päättyvät toivottomaan cliffhanger-tilanteeseen. Keskustassa on toiveita, että todennäköisen kuntavaalitappion jälkeen pelastajana toimii juhannustaika.

Kuntavaalien siirtopäätöksen jälkeen eräs keskustalainen arvioi vaalien uuden ajankohdan olevan puolueelle suotuisampi. Ei siksi, että keskustan kuntavaalitulos olisi kesäkuussa sen kummoisempi kuin huhtikuussakaan – historiallinen rökäletappio on tiedossa.

Hänellä oli mielessään juhannustaika.

Juhannustaialla hän ei tarkoittanut sitä, että kedon kukkia pantaisiin pieluksen alle ja nähtäisiin unta tulevasta siipasta. Tai sitä, että kirmattaisiin nakuna pellossa.

Sen sijaan hän viittasi juhannuksesta alkavaan eduskunnan istuntotaukoon.

Se tauko tekee nimittäin usein ihmeitä.

Jatkosarjoina julkaistavissa tarinoissa käytetään välillä niin sanottuja cliffhanger-lopetuksia.

Tarinankerronnassa cliffhangerilla (kalliolta roikkujalla) tarkoitetaan tarinan äkillistä loppua tilanteessa, jossa päähenkilö on pulassa.

Esimerkiksi tv-sarjoissa on usein nähty kohtaus, jossa sankari roikkuu sormiensa varassa kallion kielekkeeltä. Alla on rotko. Pahis astuu roikkujan sormien päälle. Tilanne on toivoton. Sankarin ote irtoaa...

Ja juuri silloin ruutuun ilmestyy teksti: to be continued, jatkuu seuraavassa jaksossa. Näin ollen katsoja joutuu katsomaan myös sarjan seuraavan jakson nähdäkseen liiskautuuko sankari rotkon pohjalle vai ei.

Myös politiikassa nähdään usein melkoisia cliffhangereita. Jostain syystä politiikan kriisit tuppaavat kasaantumaan aina eduskunnan istuntokauden loppuun joko juhannuksen tai joulun alle.

Viime juhannuksena nähtiin Katri Kulmunin (kesk) ero valtiovarainministerin paikalta. Vuoden 2019 joulun alla nähtiin pääministeri Antti Rinteen (sd) ero.

Aiempina juhannuksina on nähty perussuomalaisten hajoaminen, eksistentiaalista soteriitaa ja poliittisesti räjähdysherkkien eurotukipakettien hyväksymisiä.

Klassikko on tietysti juhannus 2003, jolloin hallituksen kakkospuolue Sdp pakotti pääministeri Anneli Jäätteenmäen (kesk) luopumaan tehtävästään.

Sinänsä poliittisen draaman pakkautuminen istuntokauden loppuun ei ole kovin yllättävää. Kaikissa työpaikoissa halutaan saada pöytä puhtaaksi ennen lomia – niin eduskunnassakin, jossa ennen istuntotaukoa tulee yleensä päätettäväksi iso joukko poliittisesti hankalia asioita.

Lisäjännitettä tuo se, että kansanedustajat tuntuvat ennen taukoa käyvän muutenkin kovilla kierroksilla. Kaikki istuntokauden aikana koetut turhautumiset, kiistat, väännöt ja vääryydet kasautuvat poliitikkojen mielissä, joten poliittinen tilanne on räjähdysaltis.

Televisiosarjojen cliffhanger-lopetuksiin liittyy usein myös se piirre, että seuraavassa jaksossa nähty ratkaisu tukalaan tilanteeseen on aika pliisu.

Pahis talloo rotkon yllä roikkuvan sankarin sormien päälle. Sankari putoaa – mutta yllätys yllätys, kallioseinämässä onkin vähän alempana kieleke, jonka päälle sankari tupsahtaa ja pelastuu.

Samoin tuntuu käyvän politiikassakin.

Viime joulun alla eduskunnassa oli kriisi päällä, kun perustuslakivaliokunta antoi lausuntonsa ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) virkarikosepäilyistä. Vihreät venkuloi lausunnoissaan mustaa valkoiseksi, minkä johdosta keskustan ja vihreiden välit kiristyivät katkeamispisteeseen.

Tilanne oli niin tulehtunut, että spekuloitiin jo hallituksen hajoamisellakin. Puheenjohtaja Annika Saarikko (kesk) julisti, että keskustan ja vihreiden pitää istua alas kriisipalaveriin ”ilman puhdistamiseksi”.

Kuinkas sitten kävikään?

Istuntotauko alkoi ja tuli joulu. Tammikuussa keskustan ja vihreiden kriisipalaverista ei kuulunut mitään. Sitten kerrottiin, että ilmanpuhdistuskokous on siirretty helmikuulle.

Helmikuun puolivälissä tapaaminen pidettiin vaivihkaa ilman sen kummempaa mediarummutusta. Osapuolet kertoivat, että kaikki on hyvin ja kyse on ”ihan normaalista hallitusyhteistyöstä”.

Vaikka Sdp pakotti Jäätteenmäen juhannuksena 2003 eroamaan, seuraavana syksynä keskusta ja Sdp jatkoivat hallitusyhteistyötä kuin mitään ei olisi tapahtunut. Sama kävi toisinpäin keskustan vaadittua 2019 Antti Rinteen eroa.

Istuntotauko rauhoittaa kiihkeät tunteet.

Tätä samaa keskustalaiset toivovat myös kuntavaalien osalta. Kun sunnuntaina 13. kesäkuuta selviää keskustan vaalitappion syvyys, alkaa spekulaatio puheenjohtajan vaihdosta, hallituserosta ja keskustan kuolemasta.

Keskustalaiset hyppivät seinille ja antavat harkitsemattomia lausuntoja. Tilanne on kaaosmainen ja räjähdysherkkä.

Keskustalaiset kuitenkin näyttävät toivovan, että kuohuntaa kestäisi vain reilun viikon. Sitten eduskunnassa tulee istuntotauko ja juhannustaika alkaa vaikuttaa.

Syyskuussa eduskunnan taas aloittaessa kukaan ei enää muista keskustan jääneen kesäkuussa roikkumaan toivottomassa tilanteessa kallionkielekkeeltä.