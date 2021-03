Kysy mitä vain – Torsti ja hänen tikkaremminsä tarjoavat vastauksen. Jos vastaus ei tyydytä, lähetä oma ehdotuksesi. Osoite: Usko Siskoa / Torsti tietää, HS Sunnuntai, PL 65, 00089 Sanoma. Sähköposti: hs.sisko@hs.fi tai hs.torsti@hs.fi.

Hei taas, lukijat, tässä Torsti! Paljon puhuttaneiden valouutisten mysteeri jatkuu. Uutistaululle näkyy käyneen tyypillisesti. HS:n Avaruusmatka – välilasku Vaakunan katolle luki Helsingin Sanomain henkilöstölehden valouutisia esitelleessä otsikossa. Katolta se on poistettu kaikessa hiljaisuudessa.

Torstille viestittäneet lukijat muistavat nähneensä valouutiset bussia odottaessaan syksyllä 1970 ja talvella 1971. Mutta Torstin viime kerran väitteestä poiketen löytyi vielä arkistokuva vuoden 1972 vappukulkueesta. Kuvassa taulu näkyy kaukaisuudessa Sokoksen katolla.

Miksi varsinkin vaalien lähellä pitää tehdä gallupeja? Eikö olisi paljon jännittävämpää, jos ennakkoasetelmista ei olisi ennusteita eivätkä viime hetkien gallupit vaikuttaisi ihmisten äänestyskäyttäytymiseen?

– Andy

Kysymyksessä on vissi pointti: kyselytutkimukset ovat monessa mielessä jännityksen pilaamista, ja niitä tehdään uteliaisuuden vuoksi. Ihminen haluaa tietää ennalta, mitä tapahtuu, ja keinot ovat olemassa. Gallupeja voisi siis verrata sääennusteeseen.

Galluptulos on uutinen, josta käydään kilpailua, minkä vuoksi me toimittajat olemme kiinnostuneita niistä. Ilman kyselyitä vaalien välinen tieto puoluekannatuksista olisi paljon epämääräisempää, vaikka varmasti sitä jostakin tihkuisi.

Puolueille gallupeista on hyötyä siinä, että ne saavat tietoa erilaisten ihmisten äänestystottumuksista. Hyvät galluptulokset myös helpottavat ehdokashankintaa. Vaaligallupit ovat tutkimuslaitoksille erityisen tärkeitä, koska niiden avulla laitokset voivat korjata mahdollisia mittausvirheitään.

Mutta toden totta gallupit vaikuttavat äänestyskäyttäytymiseen. Yhdysvalloissa tieto suotuisista gallup-tuloksista on voinut lisätä äänestäjien määrää jopa kuudella prosenttiyksiköllä verrattuna joukkoon, joka ei tuloksista tiennyt. On kuitenkin muistettava, ettei gallup ole koskaan alkuperäinen syy kannatuksen nousulle. Se voi korkeintaan puhaltaa tuulta purjeisiin ja saada ihmiset hyppäämään voittajan vankkureihin.

On myös maita, kuten Italia ja Slovakia, joissa kyselytutkimukset lopetetaan pariksi viikoksi ennen vaaleja. Toisaalta on maita, joissa tehdään vaalipäivänä ovensuukyselyitä. Siinä vasta jännityksen pilaamista!

Todellinen trilleri on seurata ääntenlaskua reaaliajassa. Suomessa viimeiset gallupit julkaistaan yleensä vaaliviikon alussa, mutta noin joka viides äänestäjä tekee äänestyspäätöksensä vasta vaalipäivänä.

Auringossa tapahtuu luonnostaan ydinräjähdyksiä kaiken aikaa. Voisivatko tiedemiehet ja -naiset kehittää ydinjätteille raketin, jolla olisi vain menolippu Aurinkoon?

– Aktiivimummo

Hanke olisi teknologisesti mahdollinen mutta järjetön. Se olisi tähtitieteellisen kallis eikä lainkaan riskitön, sillä raketin ampumisessa voi aina mennä jokin vikaan, jolloin ydinjätteet leviäisivät maapallon ilma­kehään.

Maapallo kiertää Aurinkoa yli 100 000 kilometrin tuntivauhtia. Jotta raketti saataisiin ammutuksi Aurinkoon, sille pitäisi antaa yhtä paljon vauhtia vastakkaiseen suuntaan.

Tikkaremmin astrofyysikko havainnollisti asiaa karusellin avulla. Kuten jokainen karusellin kyydissä istunut tietää: mitä kovempi vauhti, sitä vaikeampi on mennä karusellin keskelle. On pidettävä kiinni, ettei lennä ulos kyydistä. Jos hyppää pois, saa kovat vauhdit.

Helpompaa olisi ampua raketti ulospäin, kohti Jupiteria, ja antaa jättiläisplaneetan painovoiman tehdä työ ja lingota raketti takaisin kohti Aurinkoa. Vuonna 2018 Aurinkoa kiertämään lähetetty Parker-luotain hakee lisävauhtia lentämällä peräti seitsemästi Venuksen läheltä.

Mittakaavaa hankkeen vaikeudesta saa Parker-luotaimen painosta: 685 kiloa. Käytettyä ydinpolttoainetta syntyy Suomessa vuodessa yli 60 tonnia – satakertainen määrä, joka tosin mahtuisi pieneen kuorma-autoon.

Ensimmäiset 3–5 vuotta polttoaineniput makaavat voimalan vesialtaassa. Sen jälkeen jätettä voidaan siirrellä esimerkiksi terässäiliöissä, joiden seinät ovat 15 senttimetriä paksut. Jo tällainen säiliö painaisi siis enemmän kuin ennennäkemättömänä tieteellisenä taidonnäytteenä pidetty luotain.

Vanhemmillani on 35 vuotta vanha mikroaaltouuni, joka on äidin mielestä menettänyt tehoaan ja tulisi vaihtaa uuteen. Isän mielestä ei, sillä mikroaaltouuneissa ei ole kuluvia komponentteja, jotka vaikuttaisivat lämmitystehoon. Miksi sitten pinaattiohukaisten lämmittämiseen tarvittu aika on lisääntynyt 20 vuoden takaisesta?

– Iiro Linnala

Tällä kertaa isäsi on väärässä. Mikroaaltouunissa on kuin onkin kuluva osa: mikroaaltomagnetroni. Se on yleensä kuparinen elektroniputki, jota hehkuttaessa keskellä olevalta katodilta alkaa siirtyä elektroneja ulkopuolen anodille. Tästä syntyy mikroaaltoja, jotka mikroaaltouunissa eristetään kammioon – siis mikron sisään.

Mikroaaltomagnetronin teho alkaa hiipua noin 2 000 käyttötunnin jälkeen, ja se aika on todennäköisesti tullut 35 vuodessa täyteen. Joten eikun äidin kanssa mikrokauppaan.

