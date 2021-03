Koronapandemia on osoittanut, että suomalainen auktoriteettiusko on pelkkä myytti, kirjoittaa kolumnissaan Annamari Sipilä.

Aina kun seisoskelen yksikseni tyhjissä liikennevaloissa odottelemassa valon vaihtumista punaisesta vihreään, muistelen erästä tapaamaani brittihistorioitsijaa, joka mollasi suomalaisten aloitekykyä. Hän kuvasi suomalaisia auktoriteettiuskoiseksi kansaksi, jolta puuttuu halu johtaa.

Hymyilin kohteliaasti, vaikkakin vinosti, mutta otin salaa itseeni. Tapaaminen jätti haavan, joka aukeaa aina liikennevaloissa. Odotanko kiltisti vihreää, koska uskon liikaa auktoriteetteihin? Vai onko lainkuuliaisuuteni pikemminkin osoitus siitä, että ajattelen omilla aivoillani, enkä ole kenen tahansa professorin tai satunnaisen kanssakulkijan sätkyteltävissä ja johdateltavissa?

Viimeistään koronapandemia on osoittanut, että suomalainen auktoriteettiusko on pelkkä myytti. Suomalainen ei halua uskoa valtaapitävien määräyksiä – suosituksista puhumattakaan – vaikka kyseenalaistaminen ja kapinointi vaarantaisi oman hengen.

Britanniasta katsottuna suomalainen keskustelu liikkumisrajoituksista ja maskipakosta on kuin toiselta planeetalta. Suomessa nimenomaan keskustellaan ja väännetään perustuslain-, tarkoituksen- ja oikeudenmukaisuudesta. Britanniassa ja monessa muussa Euroopan maassa marssijärjestys on ollut jo yli vuoden toinen: hallitus määrää ja kansa tottelee. Jos kansa jotain mukisee, ei se maskin takaa kuulu.

”Mikseivät suomalaiset voi vain tehdä niin kuin pitää?” tuhahti eräs ulkosuomalainen tuttu pari päivää sitten.

Se huvitti. Suomalaiset, nuo pandemia-ajan kapinalliset.

Mutta mitä oikein on ”niin kuin pitää”?

Ulkopuolelta katsottuna on vaikea päättää pitäisikö suomalaista pandemiavääntöä ihailla vai surkutella.

Ovatko suomalaiset demokratian sankareita, jotka eivät oikaise oikeusvaltion periaatteista edes keskellä kriisiä? Vai takerrutaanko kriisinhoidossa lillukanvarsiin, kun pitäisi kroolata kansalliselle pelastusrenkaalle? Joko me suomalaiset olemme hyvin fiksuja ja valveutuneita. Tai sitten olemme hyvin lyhytnäköisiä ja tyhmiä.

Suomessa on saatu elää ensimmäinen pandemiavuosi kansainvälisesti katsoen suoranaisessa idyllissä. On voitu mökkeillä ja matkustella kotimaassa, kahvitella tuttujen kanssa, istuskella ravintoloissa, shoppailla kauppakeskuksissa, kaulailla karaokebaareissa ja käydä kampaajalla.

Samaan aikaan esimerkiksi Englannissa on viruttu jo kuukausikaupalla kotona. Liikkumisrajoitukset ovat arkipäivää. Tuttuja ei saa tavata, eikä lähipiirin ulkopuolelle matkustaa. Maskipakko on itsestäänselvyys. Kauppaan, bussiin tai maanalaiseen on turha yrittää ilman naamasuojusta. Nyt rokotusten edetessä rajoitukset alkavat pikkuhiljaa vapautua. Jos hyvin käy, juhannukseksi palataan jo ”normaaliin”.

Britannia on tietysti iso maa, johon mahtuu myös monta rajoituskriitikkoa ja maskikapinallista. Monet heistä ovat konservatiivihallitusta oikeammalla, ja omasta mielestään myös oikeammassa. Mutta toisin kuin suomalaispäättäjien monipuoluejärjestelmässä, brittihallituksen ei tarvitse kuunnella hallituskumppaneita tai oppositiota. Iso enemmistö alahuoneessa takaa sen, että koronalait menevät läpi. Ja vaikka pääministeri Boris Johnson määrääkin koronarajoituksista vain Englannissa, eivät Skotlanti, Wales ja Pohjois-Irlanti voi vetää täysin omaa linjaa.

Britit ylpeilevät usein auktoriteettikammollaan ja horjumattomilla vapausoikeuksillaan. Pandemia yhdessä kaksipuoluejärjestelmän kanssa on johtanut kuitenkin auktoriteetin voittoon: oma harkinta ei ole sallittua, jotta yhteinen hyvä saavutettaisiin. Samaan aikaan mukamas-auktoriteettiuskoisessa Suomessa on eletty lähes miten haluttu. Oma harkinta on saanut ohjata omaa tekemistä. Nyt kun tekemisiä pitäisi rajoittaa, ei oma harkinta joustakaan. Auta, oi auktoriteetti.