Hei taas, lukijat, tässä Torsti! Viime viikon sivuilla oli puhetta Suomessa vuosittain tuotetusta ydinjätteestä.

Vesa Räsänen huomauttaa asiallisesti, että 60 tonnin kuorma vaatisi painonsa puolesta seitsemänakselisen ajoneuvoyhdistelmän.

Kuorma-autoarvio pohjautui kuitenkin tilavuuteen: vuoden ydinpoltto­aineet vievät tilaa alle 20 kuutiota, siis niin kutsutun koppiautollisen. Eri asia on, kestäisivätkö akselit, mutta esimerkki kertoo, miten tiheästä tavarasta on kyse.

Jari Peltola lähetti mikroaaltouuniaiheisen niksin. Hänen mikronsa pätki pidemmissä lämmityksissä, mutta ongelma ratkesi, kun putsasi pölyt laitteen sisuksista.

Se on hyvä neuvo muillekin elektronisille vempeleille.

Pandemian aikaan olen pohtinut, miksi poliitikot ja viranomaiset kommentoivat välillä kysyjille, että ”nyt ei ole aika syyllistää”. Juuri äsken luin poliisin keskeyttäneen 50 nuoren bileet Kemissä. Eikö heitä voisi syyllistää? Olisiko siitä haittaa vai hyötyä isossa kuvassa?

– Harri Kiljander

Syyllisyyttä on hyvin vaikea erottaa häpeästä, ja siksi se on henkilökohtainen ja rankka tunne.

Koska harva osaa suhtautua syyllistämiseen, se on poliitikoille riski. Ihminen on taitava motivoimaan omat tekemisensä. Mieluummin kuin omaa mokaansa hän saattaa ajatella sitä, ettei syyllistäjiä kannata kuunnella.

Poliitikoille kyse on myös miellyttämisen halusta ja oman nahan suojelusta. Hankalina aikoina poliitikoilla on muutenkin tarpeeksi hommia. Siksi he eivät mielellään puutu yksittäisiin tapahtumiin vaan katsovat sivuun ja yrittävät pysyä erossa.

Ministereiden ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtajien on helpompi esittää nuhtelunsa koko maan tasolla kuin ottaa suurennus­lasin alle yhdet bileet. Silloin he loisivat itselleen ehdoin tahdoin vastapuolen 50 nuoresta, näiden 50 kaverista ja ties kenestä.

Menneinä aikoina ministerillä oli selkeämpi valta-asema, mitä tiedottamiseen tulee, mutta sosiaalinen media on tasoittanut tätä asetelmaa. Syyllistävästä sormesta voi paisua lumipallomainen myllytys tai muu vastareaktio.

Pahimmillaan syyllistetyt provosoituvat niin, että eivät kuuntele muitakaan viranomaisohjeita tai kieltäytyvät rokotuksista.

Pieni syyllisyydentunto voisi kuitenkin olla bilettäjille kohtuullista. Syyllisyyden hyvä puoli on, että se motivoi moraalista käyttäytymistä ja toisten ihmisten auttamista. Hyvä esimerkki ovat kasvomaskit. Niitä käytetään muiden suojaamiseksi tai vähintään sosiaalisen paheksunnan ja häpeän pelosta.

Tai sitten poliitikot ja viranomaiset ovat katsoneet nuorten töppäilyä läpi sormien hyvää hyvyyttään. Rankan vuoden jälkeen tarvitaan myös empa­tiaa. Varsinkin jos rikkurointi ei toistu.

Teen- ja kahvinjuojien yhteisretkellä pohdimme, miksei kahvia pakata teepusseihin teen tavoin. Laatu varmasti kärsisi siinäkin, mutta syntyisikö retkiolosuhteissa juotavaa kahvia, jos ”kahvipussia” lilluttelisi vedessä teepussin tavoin?

– Laatutee ja -kahvi kunniaan

Tikkaremmin barista innostui kysymyksestä niin, että kokeili itse. Hän osti kaupasta teepusseja ja laittoi sisään kahvia. Lopputulos ei yllättänyt. ”Kahvi” jäi todella laihaksi, vaikka pussi oli vedessä kymmenen minuuttia.

Kuuma vesi uutti lähinnä pussin ulkopuolta, ei sisällä ollutta kahvia, joka oli pussissa liian tiiviisti, barista arvioi.

Kun kahvia tehdään pressopannulla tai vanhan ajan kahvipannulla, kahvinporot saavat heilua ja lillua vedessä vapaasti.

Teepussi estää tämän. Mukin vedellä ei ole riittävää painetta päästä pussista läpi, eikä uuttuneella kahvilla toisaalta ole painetta päästä pussista ulos. Syntyy ruskeaa vettä.

Barista muistaa kokeilleensa tuotetta, jossa juoma viimeisteltiin painamalla kahvipussia lusikalla mukin reunaa vasten. Vasta silloin uuttunut kahvi sekoittui muuhun veteen.

Periaatteessa estettä teepussikahville ei ole. Yhdysvalloissa onkin kahvifirma, joka myy lilluteltavia kahvipus­seja.

Nämä pussit ovat perusliptonia suurempia ja karkeajakoisempia. Niiden materiaali näyttää hallaharsolta, jonka läpi vesi pääsee paremmin kuin teepussin paperin läpi.

Järkevät markkinat vain puuttuvat.

Pikakahvihifistelyä on kyllä yritetty, mutta ne, jotka välittävät kahvinsa mausta valtavasti, välittävät myös artesaanikahvin rituaalista. Jos huippulaadukkaat purut vain lorauttaa pussista kuumaan veteen, kokemuksesta puuttuu puoli nautintoa. Samaan aikaan tavallisesta marketistakin saa nykyään aivan hyvää pikakahvia, joka kelpaa enemmistölle ja on vieläpä halpaa.

Retkeilijöille on baristan mukaan olemassa helppoja ja itsestäänselviä vaihtoehtoja. Hän kertoo nähneensä monia eräilijöitä, jotka kantavat mukanaan vajaata ja rullattua Juhla Mokka -pakettia.

Jos vähän parempaa haluaa, kahvit voi jauhaa kotona ja pakata ilmatiiviisti Minigrip-pussiin. Ne sitten pannuun, pannu nuotiolle ja avot.

Vasta jauhetun kahvin aromi on nimittäin se, jota yksikään pikakahvintekijä ei ole yrityksistä huolimatta oppinut säilömään.

