Rakkaat ystävät! Ruusujen lisäksi sain nyt myös risuja koskien vastaustani nuorelle naiselle, joka kysyi, kuinka pärjätä patriarkaalisessa yhteiskunnassa. Auvo kirjoittaa:

”Kovin on patriarkaalista juu. Itse en naisvihaa näe. En tietenkään, olenhan etuoikeutettu valkoinen heteromies. Maassa on naispääministeri. Suurimpien hallituspuolueiden puheenjohtajat ovat naisia. Lähes kaikki mediassa esiintyvät miehet myötäilevät tätä törkeää hyökkäystä. Enpä odota, että Torstikaan tulisi meitä tikkaremmeineen puolustamaan.”

Harvoin huomaamme täysin sellaista syrjintää, joka ei kohdistu itsemme kaltaisiin – se koskee meitä kaikkia. Siksi onkin aina hyvä hieman kysellä, miten muilla menee. Siihen liittyen, tällä viikolla olemme siivoustunnelmissa.

Olen nelikymppinen nainen, jolla on puoliso ja yksi kouluikäinen lapsi. Kotimme on kaaos. Pääsotkijat ovat minä ja lapsi. Lapsi ei siivoa, ellen käske ja vaadi. Raivosiivoan joka toinen viikko. En ikinä pääse komeroiden sisään saakka, sillä aika menee perussiivoamiseen. Joka kerta siivot­tuamme päätämme yhdessä perheen kanssa, että pidämme kodin siistinä. Ennätyksemme on kaksi viikkoa. Mistä johtuu, etten kerta kaikkiaan osaa pitää siisteyttä yllä? Puolisoni hoitaa omat jälkensä, täyttää tiskikoneen ja pesee pyykit mutta ei juurikaan siivoa lapseni jälkiä, joten minulle jää se osuus. Puolisoanikin kuitenkin tympii tämä minun ja lapseni sotkuisuus, enkä ihmettele yhtään.

– Miten muuttaa käyttäytymismallia?

Tein tilanneanalyysin. 1: Aikuisten vastuut ovat epätasaiset. Sinä sotket enemmän. Toisaalta, miksi lapsen sotkut jäävät yhden aikuisen vastuulle? 2: Siivous ei ole rutiininomaista vaan reaktiivista, joten asia tulee aina uutena ja herättää tunteita. 3: Kun komeroihin ei puututa, tavaroille ei ole paikkoja ja siivous on pintapuolista. Tällainen kuormittaa kaikkia.

Ehdotan järjestelyä, jonka sotkuinen boheemitätini kehitti kommuunissa asuessaan.

Ensin tarvitaan yksi yhteinen ponnistus: heitetään pois se, mitä ei tarvita, ja kaappeihin tehdään reilusti tilaa. Sitten sovitaan, mihin asiat kuuluvat. Siis kaikelle on oltava paikkansa.

Tämän jälkeen sovitaan viikoittainen siivousvuoro ja siihen kuuluvat tehtävät. Se joka on vuorossa, hoitaa kaiken. (Jos tehtäviä jaetaan mieltymysten mukaan, lopputulos on usein epätasainen ja tuntuu jostakusta epäreilulta.)

Lapsen kanssa voidaan toimia niin, että vuorossa olevan aikuisen vastuulla on saada lapsi siivoamaan osuutensa.

Rutiini takaa, että koti on säännöllisesti siisti, mutta vähitellen se vähentää sotkemista myös siivousvuorojen välissä.

Sitten on tietysti sekin vaihto­ehto, että päätätte antaa olla. Sotku lapsiperheessä on enemmän sääntö kuin poikkeus.

Kuulostaa siltä, että olet aika ankara itseäsi kohtaan. Oletko tietoinen, että nykyvanhemmat Suomessa ovat Euroopan loppuunpalaneimpia?

Yleensä syynä siihen, että siivoaminen ei kerta kaikkiaan huvita, on kiire, stressi tai masentuneisuus. Riittäisikö vähempi – jos pitäisitte vaikkapa lattian puhtaana? Tai sopisitte roinavapaista tasoista, joiden ääressä pitäisi sitten pystyä milloin vain syömään ja seurustelemaan? Valitkaa vaikka sotkunurkka, jossa ei tarvitse siivota niin usein! Ehkäpä vaatteet ja lelut tulee heitettyä sitten sinne. Ja yksittäistä sotkua on aina helpompi siivota kuin pommin jäljiltä olevaa taloa.

Likainen tiskirätti haisee pahalle, senhän tietävät kaikki. Mutta miksi ihmeessä kaikki likaiset tiskirätit haisevat samalle? Onhan selvää, että ne eri talouksissa altistuvat varsin erilaisille bakteereille ja rättien materiaalejakin on monia. Silti käytön tuloksena on aina se tietynlainen happamankirpeä lemu.

– Pyykkipäivä

Tämä on yksi arjen ihmeistä, ja tottahan se on: maailma muuttuu, mutta tiskirätti haisee samalta kaikkialla.

Mikrobeja on joka puolella: ilmassa, pölyssä, ihmisten, eläinten sekä kasvien sisä- ja ulkopinnoilla. Ympäristö valikoi niille sopivat asukkaat: jos aikoo asua vaikkapa tiskirätissä, täytyy kestää kuumuutta, kuivuutta sekä pesu- ja torjunta-aineita, joita tiskiräteissä voi olla. Tällaisissa olosuhteissa pärjää itiöivä bakteeri. Sen silmin katsottuna tiskirätti Lontoossa on siis samanlainen kuin tiskirätti Roomassa.

Lukupiirini mikrobiologit kertovat, että jos märkä tiskirätti haisee jollekin muulle kuin pesuaineen sisältämälle parfyymille tai rättiin pyyhitylle tuotteelle, haju tosiaan johtuu bakteerien toiminnasta.

Bakteerit kertyvät rättiin pinnoilta ja ihmisen iholta ja ikään kuin syövät aineita, joita rättiin tarttuu, usein siis elintarviketta. Bakteerien aineenvaihdunta tuottaa ”jätettä”, haisevia molekyylejä – ihan kuten ihmiset ja eläimetkin tuottavat.

Kuiva rätti ei haise, koska bakteerit tarvitsevat toimiakseen paljon kosteutta. Sukatkin haisevat märkinä, eivät kuivina. Ja aina samalle.