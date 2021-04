Nojatuoli on professori Juho Saaren ”vapaa-ajan olemisen keskipiste”.­

Professori Juho Saaren lempipaikka hänen kotonaan Tampereella on nojatuoli. Siinä hän lukee suurimman osan muista kuin työhön liittyvistä kirjoista. Saari on yhteiskuntatieteiden dekaani Tampereen yliopistossa.

Lempipaikan ympärille on kasautunut luettavana olevia kirjoja.

Saari selittää paikan parhaita puolia. Tuolin lisäksi tärkeää on riittävä valo, joka tulee sekä ulkoa että lampuista. Ja edessä oleva vanha matka-arkku, joka on täynnä eri tutkimushankkeiden asiakirjoja. Sekä taulu: valoa ja avaruutta tuova Katja Hannulan teos.

”Tila on minulle rauhallinen. Kun asetun kodissa vapaa-aikana johonkin, asetun yleensä tuohon tuoliin. Se on minun vapaa-ajan olemiseni keskipiste”, Saari sanoo.

Nyt hän haluaisi nähdä, millaisia ovat muiden suomalaisten suosikkipaikat kotona. Tarkoitus on tutkia kuvia. Niistä saadaan arvokasta tietoa korona-ajan arjesta Suomessa.

Te, hyvät lukijat, voitte auttaa tutkijoita. Sitä varten olemme nyt laatineet yhteistyössä Saaren tutkimusryhmän kanssa HS:n lempipaikkakyselyn, johon pääsee vastaamaan tämän linkin kautta.

Tärkeintä on liittää kyselyyn kuva juuri teidän suosikkipaikastanne kotona ja kertoa siitä.

Tutkijaryhmään kuuluvat Saaren lisäksi apulaisprofessori Sofie Pelsmakers, joka johtaa kestävän asuntoarkkitehtuurin tutkimusryhmää Tampereen yliopistossa sekä arkkitehti Katja Maununaho, joka on projektitutkijana samassa ryhmässä. Tuloksia on analysoimassa myös Sakari Kainulainen, hyvinvointitutkija Diakonia ammattikorkeakoulusta.

Mitä tutkijat kotikuvista oikein etsivät?

Korona-aikana kodista on tullut ihmisten arjessa entistäkin tärkeämpi. Moni tekee töitä kotona. Kun ulkona liikkumista ja tapaamisia on rajoitettu, kotona vietetään yhä enemmän aikaa.

Mikä nyt on tärkein paikka kotona? Missä halutaan viettää aikaa, rentoudutaan, ollaan rauhallisia tai tehdään töitä?

Saari selittää, että aiemmin hyvinvointitutkimus perustui yksilön ja yhteiskunnan tutkimiseen. Ei huomioitu sitä pesää, jossa ihmiset viettävät suuren osan ajastaan.

Yksilön ja kodin välinen vuorovaikutus on kuitenkin monella tavalla tärkeää, Saari selittää: Kotiin liittyvät hyvinvointi, rentoutuminen ja terveys. Koti on ylpeyden lähde. Moni rakentaa kotiaan, haluaa sisustaa. Koti on myös identiteetin lähde. Tila, jossa tavataan toisia, kohtaamisten areena.

Myös arkkitehdit saavat lempipaikkakuvista tärkeää tietoa.

Kodithan ovat periaatteessa rakenteeltaan funktionaalisia: keittiö ja makuuhuone on tehty erilaista käyttötarkoitusta varten. Mutta ihmisten tapa käyttää kotia ei kuitenkaan vastaa tätä rakennetta. Se tuli esille jo HS:n kotikyselyssä vuonna 2016.

Suuren osan kotonaoloajastaan ihminen viettää yhdessä ja samassa paikassa, jossa viihtyy.

”Siinä paikassa me kuuntelemme musiikkia, katsomme televisiota, ehkä lemmiskelemme, jos olemme sillä tuulella”, Juho Saari sanoo.

Kun kerätään kuvia, arkkitehdit näkevät ihmisten tavasta käyttää kotejaan, onko asuntojen suunnittelussa jotain tärkeää kehitettävää.

Uutta HS:n lempipaikkakyselyssä on se, että kuvia analysoidaan nyt myös tekoälyn avulla.

Tuhansista kuvista pystytään luokittelemaan pöydät, tuolit ja taulut tekoälyn avulla. HS:n lempipaikkakyselyn avulla päästään kehittämään tätä metodiikkaa, Saari sanoo.

Hän toivoo, että kun kodin tärkeimmät paikat saadaan nyt kuvattua ja tallennettua, niitä voidaan verrata vaikkapa 20 vuoden päästä uuteen aineistoon. Voidaan katsoa, mihin suuntaan elämä kodeissa on kehittynyt.

”Nähdään, onko kansa silloin lähtenyt liikkeelle makuuhuoneesta kohti keittiötä. Tai onko kodeista kadonnut sohvan ja telkkarin kasauma. Vai onko koti menettänyt merkitystään ja vietämme enemmän aikaa ulkona. Ehkä kotona on silloin jokin älyhärpäke, joka auttaa meitä valitsemaan, missä haluamme olla.”

Vastaajien henkilöllisyys ei tule kyselyssä ilmi. Muutamat taustatiedot, kuten asuinpaikka, asumismuoto ja ikä, antavat kuitenkin arvokasta tietoa.

Niiden avulla pystytään hahmottamaan, ovatko kaupunkien kerrostaloissa sijaitsevat tärkeät paikat erilaisia kuin maaseudun omakotitaloissa olevat paikat. Tai onko nuorille tärkein makuuhuone, keski-ikäisille keittiö ja vanhemmille keinutuoli, Saari sanoo.

”Nyt emme tiedä, missä kodin paikassa eri ikäryhmät viihtyvät parhaiten.”

Saari on tehnyt HS:n kanssa tutkimusyhteistyötä ennenkin ja pitää kyselyihin saatuja aineistoja hyvinä.

”HS:n lukijoiden kautta saadaan tietoa koko Suomesta aina Utsjoelta Helsinkiin. Aineiston moninaisuus ja kerroksellisuus on ollut ainutlaatuista.”

Kyselyyn pääsee vastaamaan tämän linkin kautta. Lomake avautuu uudelle sivustolle.