Mikä on asumiseen maailman energiaoptimaalisin kaupunki?

Kysy mitä vain – Torsti ja hänen tikkaremminsä tarjoavat vastauksen. Jos vastaus ei tyydytä, lähetä oma ehdotuksesi. Osoite: Usko Siskoa / Torsti tietää, HS Sunnuntai, PL 65, 00089 Sanoma. Sähköposti: hs.sisko@hs.fi tai hs.torsti@hs.fi.

Hei taas, lukijat, tässä Torsti! Viimeksi oli puhetta teepusseissa tehtävästä kahvista. Lukijoilta on tullut havaintoja amerikkalaisen kahviyhtiön lisäksi ympäri maailmaa: Malesiasta, Etelä-Afrikasta, Japanista ja Britanniasta. Makukokemukset ovat vaihdelleet ”yllättävän kelvollisesta” ”maukkaaseen”.

Eja Jägerroos kertoo jopa tuovansa Australiasta pussikahvia Suomeen, koska tuote on niin kätevä. Jägerroos harmittelee, ettei ole löytänyt Suomesta vastaavaa tuotetta.

Torsti vinkkaa, että kauas ei tarvitse lähteä. Jägerroosin kotikaupungissa Kuopiossa toimii nimittäin Cahfi-niminen yritys, joka valmistaa pussikahvia.

Sanotaan, että suomalaisten olisi paras muuttaa suuriin kaupunkeihin, joissa lämmitys voidaan hoitaa tehokkaasti ja keskitetysti. Mutta mihin kaupunkiin pitäisi muuttaa? Suomalaisissa kaupungeissa lämmitys vaatii liikaa energiaa. Roomassa talven lämmityksissä säästetty energia taas menee kesällä ilmastointiin. Missä on asumiseen käytettävän energian kannalta optimaalisin paikka maapallollamme?

– Kimmo Collander

Ratkaisu löytyy jäähdytys- ja lämmitystarveluvuista, joita tilastoidaan ahkerasti. Jos päivän keskilämpötila on keväällä alle 10 ja syksyllä alle 12 astetta, lämmitystarveluku kasvaa. Yli 18 asteen lämpötila taas kasvattaa jäähdytystarvelukua.

Lämpötilan kannalta optimaalisin paikka asua olisi siis sellainen, jossa näiden lukujen summa olisi pienin mahdollinen eli keskilämpötila olisi 10:n ja 18 asteen välillä mahdollisimman monta päivää vuodesta.

Välimeren kuumista kesistä huolimatta on vain kaksi EU-maata, joissa vuoden jäähdytystarve on suurempi kuin lämmitystarve: Kypros ja Malta. Suomessa lämmitystarve on EU:n suurin. Espanja ja Italia taas ovat niin suuria maita, että niihin mahtuu monenmoisia paikallisia ilmastoja.

Tikkaremmin meteorologi arvioi, että Euroopan optimaalisimmat paikat olisivat Välimerellä, lähellä merta, mielellään hieman ylängöllä, mikä viilentäisi kuumimpia päiviä. Tällaisia kaupunkeja olisivat vaikkapa Pohjois-Espanjan Santiago de Compostela ja Bilbao. Myös Porto Portugalissa voisi olla hyvä paikka.

Yhdysvalloissa pienimmät yhteenlasketut lämmityksen- ja jäähdytyksentarveluvut löytyvät eteläisestä Kaliforniasta: San Diegosta ja Los Angelesista. Maakohtaisen datan pohjalta vuoristoisista Perusta, Marokosta ja Etelä-Afrikastakin voisi löytyä sopivia kaupunkeja. Vertailu Eurooppaan ei kuitenkaan ole aivan täsmällistä, koska lämpötilarajat vaihtelevat maittain.

Kunhan tarjolla olisi mahdollisimman paljon uusiutuvaa energiaa, paikan merkitys vähenisi. Välimerellä olisi helppo lämmittää ja viilentää aurinkoenergialla, mutta vaihtoehtoiset kohteet voisivat olla paljon pohjoisemmassakin.

Esimerkiksi Islannissa viilennystarvetta ei juuri ole tai viilennys hoituu ikkunat avaamalla. Maasta voi kuitenkin pumpata lämpöä käytännössä rajattomasti lämmitykseen. Kanadassa Calgaryn eteläpuolella on Drake Landing -niminen koekylä, jossa energia tuotetaan aurinkopaneeleilla ja varastoidaan maahan. Lämpötiloiltaan suunnilleen Helsinkiä vastaavan paikan lämmitykset ja viilennykset pystytään hoitamaan liki sataprosenttisesti energianeutraalisti.

Lehdistöstä sai lukea sanatarkkoja sähköposteja, jotka oikeuskansleri oli lähettänyt pääministerille ja kahdelle muulle. Kysyn, miten toimittajat ovat saaneet nämä viestit haltuunsa. Onko virkamiesten sähköposti hakkeroitu, vai onko joku virkamies myynyt viestit toimittajalle korvausta vastaan?

– Kekkonen takaisin

Toimittajien tiedonhankinta on paljon vähemmän dramaattista kuin moni uskoo. Suomessa on julkisuuslaki, jonka mukaan monet sähköpostiviestitkin ovat viranomaisen asiakirjoja ja sikäli julkisia – eivät siis salaisia tai luottamuksellisia.

Oikeuskanslerin tapauksessa juttu oli Iltalehden Lauri Nurmen skuuppi. Nurmi kertoo, että hän saa suurimman osan tiedoistaan henkilölähteiltä, niin tässäkin tapauksessa. Välillä tiedot ovat suullista informaatiota, välillä asiakirjoja, joita jaetaan välikäsien tai korkeasti salattujen viestiyhteyksien avulla. Rahakorvauksia tiedoista ei Suomessa makseta.

Monien muiden toimittajien tavoin Nurmi tekee tietopyyntöjä, joihin viranomaisten on julkisuuslain nimissä vastattava.

Nurmen mielestä julkisuuslakia tulkitaan liian tiukasti. Kirjeenvaihtoa, jonka pitäisi olla asioiden julkista valmistelua, salataan keksimällä poikkeusperusteita. Tällaisissa tilanteissa toimittaja voi valittaa hallinto-oikeudelle, joka on usein määrännyt aineistot julkisiksi, mutta prosessi voi kestää pari vuotta. Juuri nyt oikeuskansleri Tuomas Pöysti taistelee korkeimmassa hallinto-oikeudessa salatakseen työviestinsä ministeri Anne Bernerille.

Toisinaan julkisiin asiakirjoihin ilmestyy viiveellä linkkejä, joiden takaa löytyvät kiinnostavimmat asiat. Silloin vallanpitäjä voi esittää jälkikäteen avointa ja sanoa, että kyllähän minä ne tiedot julkistin. Niin kävi Nurmen uutisoimien sähköpostienkin kanssa. Pöystin pääministeri Sanna Marinille (sd) lähettämät viestit löytyvät nyt myös Oikeuskanslerinviraston sivuilta – vaikeasti löydettävien linkkien takaa.

Torstin tikkaremmi Facebookissa: facebook.com/torstintikkaremmi