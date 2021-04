Kysy Siskolta etiikasta, tapakulttuurista ja elämän pulmatilanteista. Ellei vastaus tyydytä, voit ehdottaa parempaa. Osoite: Usko Siskoa / Torsti tietää, HS Sunnuntai, PL 65, 00089 Sanoma. Sähköposti: hs.sisko@hs.fi tai hs.torsti@hs.fi.

Rakkaat ystävät! Viimeksi palstalla puhuttiin tiskiräteistä. Nimimerkki Rätit järjestykseen! kirjoittaa:

”Tiskirätillä tarkoittanet liinaa, jolla pyyhitään pöytiä. Hämmästyin, sillä käsittääkseni tiskirätti on liina, jolla pestään astioita tiskiharjan sijaan. Sen sijaan liina, jolla kuivataan pintoja, on mielestäni pöytärätti tai vain rätti. Olenko aivan hakusessa, kun asiantuntijat mielestäni sekoittavat rättitermit?”

Et sinänsä: tiskirätti ei ole virallinen termi. Puhekieleen se on kuitenkin vakiintunut pintojen puhdistukseen viittaavana liinana, jolla pyyhitään tasot ruuanvalmistuksen ja ruokailun jälkeen.

Varmistin asian vielä Marttaliitosta. Tiskirätistä voisi kuulemma käyttää myös nimitystä pöytäpyyhe.

Tiskiharja on toki Suomessa yleisin tiskausväline, ehkäpä helppohoitoisuutensa vuoksi. Osa käyttää ulkomailla suosittua pesusientä. Liinapesua olen itse nähnyt lähinnä vanhoissa elokuvissa!

Miten pitäisi toimia, jos epäilee omaa lastaan poikkeuksellisen älykkääksi? Lapsellani on käsittämättömän terävä muisti, hän lukee sujuvasti ja laskee alakoulutasoisia laskuja nelivuotiaana. Hän on tavattoman kiinnostunut kirjoista, kirjaimista ja numeroista. Pitäisikö lapsen tulevasta opiskelu­motivaatiosta peruskoulussa olla huolissaan? Tai tulisiko lasta jotenkin auttaa kehittämään taitojaan?

– Pienen lukutoukan äiti

Kasvatustieteen professorin Kirsi Tirrin mukaan terävä muisti, varhainen lukemaan oppiminen ja yleinen tiedonnälkä ovat tyypillisiä älykkään lapsen ominaisuuksia.

Tärkeää on tukea lapsen lukemista ja keskustella lapsen kanssa häntä kiinnostavista asioista. Keskity siis tähän hetkeen lapsen kanssa hänen tulevaisuutensa murehtimisen sijaan!

Kun lapsesi sitten menee kouluun, lahjakkuudesta voi toki mainita opettajalle. Suomessa opettajat osaavat kyllä huomioida lasten erilaiset tarpeet ja tarjota haasteita myös edistyneille oppilaille (jos opettajia vain ei ajeta aivan uuvuksiin, tämäkin on toki resurssikysymys). Koulukin on mahdollista aloittaa jo 6-vuotiaana.

Ensimmäisellä luokalla oppilaat ovat tavallisesti hyvin eri vaiheissa lukemisessa, kirjoittamisessa ja matematiikassa. Tehtävien haasteellisuus myös ruokkii lapsen kiinnostusta, ja jos siitä on puutetta, kiinnostus aineeseen, jossa lapsi on lahjakas, voi lopahtaa.

Ja jos lapsi tottuu siihen, ettei oppimisen ja opiskelun eteen tarvitse tehdä juuri mitään, myöhemmin voi tulla shokkina, että opiskelun eteen pitääkin tehdä töitä. Jos koulu siis alkaa näyttäytyä lapselle epäkiinnostavana, kannattaa keskustella opettajan kanssa.

Turun yliopiston Motivaatio, oppiminen ja hyvinvointi -kollektiivin tutkijat muistuttavat, että jos lapsi todella on poikkeuksellisen älykäs, erilaisuus voi myös kuormittaa. Kognitiivinen ja sosiaalinen kehitysero ikätovereiden kanssa voi luoda haasteita. Huolehdi siis, että lukemisen lisäksi lapsi leikkii, ulkoilee, harrastaa liikuntaa ja saa kavereita.

Yhteenvetona asiantuntijat kehottavat sinua olemaan armollinen itsellesi vanhempana. Lapseen voi suhtautua ihan normaalisti: kannusta häntä asioissa, joissa hän on hyvä, ja tue niissä, jotka eivät tule hänelle luonnostaan.

Kun keskustelee ystävän tai tuttavan kanssa, on tietenkin hauskinta puhua itsestään. Toki on myös kiinnostavaa kuulla sen toisen ajatuksia ja kokemuksia – ja vastavuoroisuus ihmissuhteissa edellyttääkin tätä. Olenko kuitenkin itsekäs, kun en millään jaksaisi kuunnella keskustelukumppanin kertovan jostain kolmannesta henkilöstä? Joillakin on tapana kuvailla tällaisen, minulle usein täysin tuntemattoman ja yhdentekevän ihmisen sairauksia, työkuvioita tai kodin sisustusta tuskastuttavan pitkästi. Mitä tämä kertoo tuttavistani tai minusta?

– Itsekeskeinenkö

Myönnän, että joskus itsekin haukottelen, kun ystävä selittää pitkät pätkät jonkun toisen henkilön seuraelämän sotkuista, jotka eivät oikeastaan minulle kuulu. Joskus se on jopa vaivaannuttavaa.

Voit kuitenkin huokaista helpotuksesta, sillä Oulun yliopiston psykologian professorin Mirka Hintsasen mukaan itsekkyydestä tässä ei ole kyse.

Ihminen kiinnostuu luonnostaan enemmän asioista, jotka liittyvät läheisesti omaan elämänpiiriin.

Vieraidenkin ihmisten kokemukset kiinnostavat lähinnä silloin, kun ne koetaan jollain tapaa merkityksellisiksi itselle. Esimerkiksi jos sairastaa itse harvinaista sairautta, voi kokea tärkeäksi kuulla tuntemattomien, vastaavaa sairautta sairastavien kokemuksista.

Ihmiset myös ylipäätään kiinnostuvat eri asioista, mikä johtuu eroista persoonallisuudessa.

Kerrontatapakin vaikuttaa kiinnostuksen heräämiseen. Jos kuvaus etenee hitaasti ja takertuu merkityksettömiin yksityiskohtiin, voi jännittäväkin tarina menettää yleisönsä. Kiinnostavuuden yllä­pitäminen on taitolaji!