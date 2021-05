Ibrahim ja Ujuni Ahmed kuvattiin entisen koulunsa, Keinutien ala-asteen pihalla Kontulassa. Ibrahim asuu yhä Itä-Helsingissä, Ujuni on muuttanut läntiseen Helsinkiin.­

Somalitaustaiset sisarukset Ujuni ja Ibrahim Ahmed olivat nuorena toistensa vastakohtia. Ujuni kapinoi, lukutoukka Ibrahim sovitteli. Nyt molemmat puhuvat tyttöjen silpomista vastaan ja haluavat parantaa vähemmistöjen asemaa.

”Just niin Ibe, tää on se mitä mä tarkoitin!”

”Hyvin sanottu, Uju.”

”Ootko sä tosissas? Ihan random!”

Ei ole vaikeaa huomata, että somalitaustaisilla sisaruksilla Ujuni Ahmedilla, 33, ja Ibrahim Ahmedilla, 34, on läheiset välit. Kun he pääsevät vauhtiin kahvilassa Helsingin Itäkeskuksessa, he puhuvat maskiensa takaa jatkuvasti toistensa päälle.