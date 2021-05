Kysy mitä vain – Torsti ja hänen tikkaremminsä tarjoavat vastauksen. Jos vastaus ei tyydytä, lähetä oma ehdotuksesi. Sähköposti: hs.sisko@hs.fi tai hs.torsti@hs.fi.

Hei taas, lukijat, tässä Torsti! Viime viikon kysymys lämmityksen kannalta optimaalisista asuinpaikoista herätti viesteistä päätellen innostusta. Kiitos siitä.

Pari tarkkasilmäistä palautettakin tuli. Vastauksessa mainittiin kanadalainen koekylä Drake Landing. Nimimerkki Lassi huomauttaa, ettei koekylän lämpöä tuoteta aurinkopaneeleilla vaan aurinkokeräimillä, joissa virtaa pakkasnestettä. Paneelit tuottavat pelkkää sähköä.

Pekka Voipio sen sijaan löysi jo kysymyksen asettelusta raskauttavan kauneusvirheen. Virhe on mainitsemisen arvoinen, sillä se tuntuu pesiytyneen kieleemme laajemmin. Optimaalinen on itsessään superlatiivi. Optimaalisin menee överiksi eikä siten ole optimaalista kielenkäyttöä. Palstanpitäjänne lupaa ottaa opikseen.

Useat tahot ovat huolissaan koronarokotteiden patenttisuojasta ja lääketehtaiden voitoista. Siitä voi vetää analogian sota-aikaan. Saiko Tikkakoski konepistooleistaan satumaisia voittoja? Myikö Ruotsi Suomeen kranaatteja, vai tyytyikö se varmistelemaan oman maan arsenaalia?

– Herra Suominen

Tikkakosken tehtaalla oli täysi työ tehdä tuotteita omalle armeijalle, kertoo aseiden historiaan perehtynyt tikkaremmiläinen. Tikkakosken asetehtaan satumaiset voitot jäivät siis toiveajatteluksi, sillä kotimainen kysyntä oli niin mittavaa.

Aseiden lisenssejä Tikkakoski kyllä myi, esimerkiksi Sveitsiin, Ruotsiin ja Tanskaan. Samoin tehtaan pääomistaja, saksalainen Willi Daugs, yritti tehdä ulkomaanbisnestä.

Viennin määrät olivat kuitenkin pieniä. Mittakaavaa saa tarinasta, jonka mukaan Suomi-konepistooleja olisi viety Espanjaan hitsatussa säi­liössä. Kreikkaan Daugs olisi vienyt Suomesta aseita vuonna 1941, mutta Puolustusvoimat esti sen. Aseita kun olisi käytetty Saksan liittolaismaata Italiaa vastaan.

Sodan päätyttyä Tikkakosken tehdas päätyi Neuvostoliiton omistukseen mukamas saksalaisena omaisuutena. Daugs muutti Espanjaan vieden mukanaan M44-konepistoolin piirustukset, ja hän alkoi valmistaa niitä Oviedossa Länsi-Saksaan vietäviksi.

Muualta Suomi sai kuitenkin ase­tukea. Ruotsi ei jäänyt varmistelemaan omaa arsenaaliaan, vaan toimitti talvisodan aikana Suomeen 101 tykkiä, joista osan lainaan, ja niihin yli 48 000 laukausta. Ranskasta tykkejä toimitettiin yli kolmesataa ja ammuksia 124 000.

Olen kummastellut käsitettä ”kansainvälinen yhteisö”, johon usein viitataan. Keitä siihen kuuluu ja keitä ei? Miten se on määritelty?

– Matti

Kansainvälinen politiikka on perinteisesti ajateltu tilana, jossa valtiot ovat biljardipallon lailla poukkoilevia, omaa etua tavoittelevia palasia. Kansainvälinen yhteisö on se, mikä jää näiden väliin. Sen alustava muoto syntyi ensimmäisen maailmansodan jälkeen vastauksena sodan kauhuille, mutta toinen maailmansota osoitti, että vaikka sopimuksia kuinka allekirjoitettaisiin, kaikki eivät niistä välitä.

Nykyisessä järjestelyssä kansainvälinen yhteisö on olemassa instituutioiden kautta. Yksi sen legitiimi edustaja on vaikkapa YK, jossa jokaisella maalla on yksi ääni. Niillä sitten päätetään, mitä mieltä kansainvälinen yhteisö on. Kansainvälisessä valuuttarahastossa tai Maailmanpankissa yhden äänen tuo yksi rahayksikkö.

Koska kansainvälinen yhteisö kuulostaa hienolta, monet haluaisivat määritellä sen omilla ehdoillaan: onko se läntinen arvoyhteisö, Nato vai työväen keskinäinen solidaarisuus. Suomessa on alettu viime vuosina puhua ”sääntöpohjaisuudesta”, jotta Trump, Kiina ja Venäjä saataisiin häivytettyä yhteisön ulkopuolelle.

Tikkaremmin politiikan professori kertoo, että koronapandemia on tuonut uuden kysymyksen kiisteltäväksi. Maailman terveysjärjestö (WHO) on tehnyt rokotehankkeissaan yhteistyötä Bill ja Melinda Gatesin säätiön kanssa, jolloin on muodostunut uudenlainen hyvää tarkoittava kansainvälinen yhteisö, joka kertoo, miten rokotehommat tulisi hoitaa.

Tälle yhteisölle on tärkeää suojata rokotteiden patentteja. Jos niistä päätettäisiin maa ja ääni -periaatteella, patenttisuojaa hellitettäisiin, jotta väestöä saataisiin rokotettua nopeammin. Samaa ajavat ihmisoikeusjärjestöt.

Rokoteasiassa kansainvälinen yhteisö, siis Suomi, EU ja Yhdysvallat, olivat siis tähän viikkoon asti Bill Gatesin linjoilla, eivät valtioiden enemmistön. Keskiviikkona Yhdysvallat ilmoitti tukevansa väliaikaista patenttisuojasta luopumista. EU:kin suostui keskustelemaan.

Tämä ei ole ainut kerta, kun kansainväliseen etuun ja heikompien puolella olemiseen vetoava linja sisältää ristiriitoja. Juhlapuheissa ajetaan usein köyhille maille lisää päätösvaltaa. Mutta jos Afrikan mailla olisi ”kansainvälisissä yhteisöissä” sama äänivalta kuin länsimailla, äänestystulokset ovat kovin erilaisia. Silloin yhteisön saattaisi olla vaikeampi suojella esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen ja naisten oikeuksia.

Seuraa koominen ristiriita: suojatakseen ruskeita naisia länsimaat vaativat, että ruskeilla ihmisillä tulee olla vähemmän valtaa kansainvälisessä yhteisössä.

”Moni ei pidä sitä yhtään outona, vaikka se on kuin peruskurssi siitä, mitä on uuskolonialismi”, professori sanoo.

