Annamari Sipilä­

Koska äitienpäivä ja Eurooppa-päivä osuvat samalle sunnuntaille, on aihetta valita mantereemme äidillis-eurooppalaisin henkilö. Se on helppoa: Belgian entinen pääministeri ja nykyinen meppi Guy Verhofstadt antamassa vertauskuvallisesti ymmärtää, että se joka vitsaa säästää, se lastaan vihaa.

Tarkasti ottaen Verhofstadt sanoi helmikuussa näin: ”Jos uskot Eurooppaan ja jos rakastat Eurooppaa, on velvollisuutesi esittää kovaa kritiikkiä, kun Eurooppa ei yllä mittaansa ja täytä odotuk­siamme.”

Verhofstadt tiivisti olennaisen äitiydestä ja eurooppalaisuudesta. Hyvä äiti ei ihaile sokeasti jälkikasvunsa oletettua erinomaisuutta, vaan on vastuullinen vanhempi ja asettaa rajat. Hyvä eurooppalainenkaan ei ihaile mykkänä Euroopan ja EU:n saavutuksia, vaan älähtää kovaa ja ensimmäisenä, jos jokin on menossa vikaan.

Suomessa on yleistynyt valitettava tulkinta, jonka mukaan EU:n päätösten arvosteleminen tarkoittaisi EU-vastaisuutta tai peräti epäeurooppalaisuutta. Se kertoo Suomen lyhyestä historiasta Euroopan päättävissä pöydissä. Ei uskalleta sanoa vastaan, jos joku vaikka suuttuu.

Eurooppalaisuutta täytyy myös todistella itselle ja muille: pitää jättää voisarvenmuruset tarkoituksella rinnuksille, juoda huonoa punaviiniä, vaikka oikeasti tekisi mieli piimää, ja pohtia hurskaasti ääneen, ”miksi meillä Suomessa olisi tästä asiasta (mistä tahansa asiasta) erityistä viisautta, kun ei sitä ole muillakaan EU-mailla”.

Euroopan sydämessä Flanderissa syntyneellä Verhofstadtilla ei ole vastaavia estoja.

Federalistina tunnettu Verhofstadt voisi vaikka heittäytyä EU-parlamentin istuntosalin lattialle kirkumaan, että hän ei liikahdakaan ennen kuin EU-maat ovat tehneet sitä tai tätä – eikä kukaan epäilisi miehen eurooppalaisia arvoja.

Ranskalainen filosofi Simone de Beauvoir kirjoitti aikoinaan, että naiseksi ei synnytä, naiseksi tullaan. Vastaavasti eurooppalaiseksi ei synnytä, vaan eurooppalaiseksi tullaan. Eurooppa-päivän kunniaksi onkin aika opetella aidosti eurooppalaista käytöstä. Tällä pikakäytöskurssilla ei tarvitse opetella ranskan ja saksan kohteliaisuusfraaseja tai edes sisäkenkäkäyttöä. Pelkkä omien aivojen käyttö riittää.

Ensinnäkin kannattaa ottaa mallia Verhofstadtista ja opetella valittamaan ja arvostelemaan EU:ta. Niksi on siinä, että kritiikin pitää olla jatkuvaa ja vähintään 50-prosenttisesti rakentavaa. Äkillinen töksäyttävä ”ei” vuosien hiljaisuuden jälkeen ei aja samaa asiaa, sillä se ei aja mitään asiaa. Suomen poliittisella kentällä EU-kritiikkiä ei pidä missään tapauksessa jättää perussuomalaisten yksinoikeudeksi. Kuten Verhofstadt sanoo: Jos rakastaa Eurooppaa, on suorastaan velvollisuus olla kriittinen.

Eurooppalaiseen käytökseen kuuluu myös fyysinen ja henkinen tilanotto. Ei jäädä eteiseen tuumimaan tai keittiöön tiskaamaan. Istutaan keskelle parasta sohvaa (parhaalle tuolille, jos on nainen ja käymässä Turkissa) ja aloitetaan pontevasti, että ”meillä Suomessa on ajateltu, että näin tämä asia pitäisi hoitaa”. Mutta äideille, isotädeille ja papoille pitää hakea kahvia ennen kuin ottaa itse.

Eurooppalaisen käytöksen kimuranteimpia läksyjä on oikea ajoitus, eikä tämä koske vain illallisille saapumista. Mitä tärkeämpi EU-päätös, sitä vaikeampaa on löytää aikaa kunnon keskusteluun. Ensin keskustelu on mukamas turhaa ja ennenaikaista, koska mitään päätöksiä ei ole tehty. Sitten kun päätös yllättäen tehdäänkin, on keskustelu jo myöhäistä, koska päätöstä ei voi enää mukamas muuttaa. Tähän ikuisuusongelmaan on vain yksi ratkaisu: täytyy pitää jatkuvasti meteliä asioista, jotka kokee itse tärkeiksi.

Verhofstadt kuuluu EU:n Alde-ryhmään, eli samaan ryhmittymään kuin Suomessa keskusta ja Rkp. Jos Suomi ei hyväksyisi EU:n elvytyspakettia, voitaisiin Suomessa todeta verhofstadtilaisittain: Mutta kun me rakastamme Eurooppaa. Hyvää Eurooppa-päivää!