Vanhemmuuskeskustelu on niin äitikeskeistä, että vanhemmuuden paino pysyy naisten harteilla, kirjoittaa kolumnissaan Jaakko Lyytinen.

Jaakko Lyytinen­

Hyvää äitienpäivää. Sanat on kirjoitettu korttiin kuusivuotiaan hoipertelevalla käsialalla.­ Juurineen maasta kiskotut valkovuokot nuokkuvat vesilasissa. Naisella on haalistunut aamutakki. Pölyhiukkaset leijailevat toukokuisen sunnuntaiaamun valossa.

Aamutakkinainen on 35-vuotias kolmen lapsen äiti. Työ teatterissa vie illat ja voimat. Viikonloppuisin hän lukee runoja ja kuuntelee Schubertia. Mies hakkaa kirjoituskonetta työhuoneessaan. Lapset tekevät omiaan.

Yritän katsoa kuvaa tarkemmin, mutta välissä on liikaa kaikkea. Vuosia, muistoja. Raskaita ja rakkaita.

Tajuan, etten tiedä aamutakkinaisesta juuri mitään. Mitä hän ajatteli, mistä hän haaveili. Kuka oli ihminen kaiken sen äitiyskuorman alla?

Luin viisi vuotta sitten satavuo­tiaan Helvi Liikasen haastattelun. Helvillä oli seitsemän lasta, 18 lastenlasta, 27 lastenlastenlasta ja kolme lastenlastenlastenlasta. Hän tykitteli hienoja sitaatteja: ”Onnellisuus koostuu elämän arkisista asioista.” Ja: ”Lehmä on märehtiväinen ja ihminen erehtyväinen.” Sekä: ”Kunhan saan kaikki lapset vanhainkotiin, niin sitten joudan kuolemaan.” Huumorintaju oli tallella.

Helvin elämäntarinassa kiteytyi Suomea rakentaneen sukupolven sankariäitien eetos, agraari-Suomen ihannekansalaisuus. Maataloustöitä käsivoimin, loputonta lastenhoitoa.

Kun Suomi kaupungistui, muuttui myös naisen asema. Samalla äitiyspakkaukseen kertyi uutta lastia.

Märta Tikkanen syntyi akateemiseen perheeseen Helsingissä vuonna 1935, vain 19 vuotta Helvi Liikasen jälkeen. Märtasta tuli rajojen rikkoja ja naisliikkeen edelläkävijä, jonka elämää Johanna Holmström kuvaa tuoreessa elämäkerrassa Märta Tikkanen – Tyttö joka halusi juosta vetten päällä (suomentanut Maija Kauhanen).

Märta sai neljä lasta, joista kolme Henrik Tikkasen kanssa. Kahden taiteilijan liitto oli toistuvasti katkeamispisteessä. Molemmat kirjoittivat, Märta keskellä perheen vilinää ja tv:n meteliä, Henrik mökissään pihan perällä. Henrik myös piirsi. Ja joi.

Märta harkitsi häipymistä. Hänellä oli vaativa arkityö ja polttava halu kirjoittaa. Toukokuussa 1978 hän avautui kirjeessä ystävälleen Åsa Mobergille: Lapset ja koulukyydit ja kaikki muut käytännön asiat ovat minun harteillani, kaikkien vaatteet ja kirjat ja hohhoijaa, voit varmasti kuvitella.

Märta, aamutakkinainen ja muut aikalaiset varmaan olettivat, että 2020-luvulla naisen taakka olisi kevyempi.

Sosiologit alkoivat puhua 2000-luvun alussa perhearvoja korostavan familismin noususta. Osa äideistä omaksui kiintymyssuhdeteorian, joka korosti äidin hoivan ensisijaisuutta. Oli kantoliinat ja kestovaipat.

Familismista on äitiystutkijoiden mukaan edetty 2020-luvulla ”intensiivisen äitiyden ideaaliin”, joka korostaa entisestään äidin merkitystä ja jatkuvaa läsnäoloa. Intensiivisen äitiyden edelläkävijöitä ovat sosiaalisen median vaikuttajaäidit.

Mutta yksi pysyy: vanhemmuuskeskustelu on niin äitiyskeskeistä, että miehet välttelevät osallistumista. Kommentointi tuntuu monesta miehestä luultavasti yhtä houkuttelevalta kuin kävelyretki kevätjäillä, kivireppu selässä.

Ja niin äitiyspakkaus, vanhemmuuden paino, pysyy juntattuna naisten harteille.

Johanna Holmström kysyy elämäkerran lopussa Märta Tikkaselta, mitä tämä ajattelee naisten elinoloista nykytilanteessa. Tikkasen mielestä naisiin kohdistuu nyt paljon enemmän vaatimuksia. Naisen on elettävä useassa­ eri roolissa samanaikaisesti. ”Pikkulasten äitien pitäisi paitsi mennä työelämään ja ansaita yhtä paljon rahaa kuin miehensä, myös olla hyviä taloudenpitäjiä ja käteviä käsistään ja leipoa pikkuleipiä ja järjestää täydellisiä juhlia”, Tikkanen sanoo.

Tikkasen mielestä feminismi on alkanut tarkoittaa sitä, että naiset voivat tehdä kaikkea ja tekevätkin. ”Että on pakko tehdä kaikkea.” Entä jos ajattelisi niin, että mitä tahansa voi kyllä tehdä, mutta pakko ei todellakaan ole. ”Että on okei olla heikko, on okei ettei osaa tai ettei edes halua, ja on myös okei sanoa ettei pysty. Mutta se näyttää olevan mahdoton ajatus. Kaikki inhimillisyys on kadonnut”, Tikkanen sanoo.

Ei kai sentään? Taidamme olla Märtan kanssa yhtä kujalla nykyäitiydestä. Ehkä se johtuu julkisesta kehystyksestä. Äänessä ovat ääripäät, intensiivisen äitiytensä brändänneet vaikuttajat tai uupuneet. Suuri osa äideistä taitaa suhtautua itseensä ja vanhemmuuteensa inhimillisesti. On okei juoda pari muovimukillista kuohuviiniä hiekkalaatikolla naapurin kanssa, jos siltä tuntuu. Tai on okei olla juomatta.

Aamukävelyllä katson valkovuokkoja, jotka nousevat ruskeasta maasta. Kuin muistuttaakseen lähestyvästä äitienpäivästä. Mietin tuttuni sanoja: ihminen on aikuinen vasta sitten, kun hän lakkaa syyttämästä vanhempiaan.

Ei se ole helppoa. Kaikesta aikuisuudestamme huolimatta lapsuudenaikaiset tarpeet elävät ainaisesti sisällämme. Lohdun ja lohdutuksen kaipuu, josta sveitsiläissyntyinen filosofi Alain de Botton on kirjoittanut. Tiukassa paikassa kaipaamme sitä, että joku pitelee ja rauhoittelee meitä, ”kuten joku myötätuntoinen aikuinen, todennäköisesti äiti, piteli meitä vuosikymmeniä aikaisemmin”.

Aamutakkinainen ei ehkä ollut kovin hyvä äiti. Hän teki virheitä. Hän etsi­ itseään ja yritti käsitellä traumojaan. Kun hän kuoli 2006, osa lastista siirtyi perintönä jälkeläisille.

Mutta oli hän paljon muutakin kuin äiti. Hän oli ihminen, joka halusi nähdä kirkkaasti.

Hautajaisissa eräs ystävä sanoi minulle: Äitisi oli esikuvani. Älykäs ja itsenäinen nainen.

Hätkähdin. Hänet olisin halunnut tuntea.