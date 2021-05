16-vuotias tyttö kertoo kantavansa mukanaan linkkuveistä itsepuolustukseen kaduilla. Mitä vanhemman silloin pitäisi sanoa?

Eräänä iltana 16-vuotias tyttäreni kertoi, että yksi hänen tyttö­kavereistaan kantaa linkkuveistä mukanaan. Ja toinen pippuri­sumutetta.

Hätkähdin. Tähänkö on menty?

Mieleen nousi viime aikojen uutisia Helsingistä. Jätkäsaaressa oli puukotettu 14-vuotiasta poikaa, Malminkartanossa alaikäistä poikaa ja Rautatientorilla kuoliaaksi 24-vuotias mies, jonka puukottajaksi epäiltiin 16-vuotiasta poikaa.

Yhä useampi poika kantaa teräasetta, poliisin mukaan ”itsepuolustukseksi”.

Nytkö myös nuo perin kunnolliset tytöt Helsingin keskustasta? Jotka hoitavat koulunsa hyvin ja ovat kotona iltakymmeneltä? En tainnut tuntea riittävästi tyttöjen maailmaa, heidän huoliaan ja pelkojaan.

Halusin kuulla tytöiltä lisää. En arvannut, kuinka yllättyisin.

Linkkuveitsi on laukun meikkipussissa, jos pitää kävellä illalla yksin kotiin. Se antaa rohkeutta. Jos joku mies oikeasti kävisi kimppuun, yrittäisi raiskata, siepata tai tappaa, niin olisin veitsen kanssa tasaväkisempi miestä vastaan, tyttö kertoo.

”En ikinä haluaisi käyttää veistä. Tai käyttäisin, jos olisi pakko.”

Tyttö katsoo kirkkain silmin. Puolustaisin veitsellä sinua, jos joku hyökkäisi kimppuusi, toinen tyttö sanoo. Pippurisumutin on heidän ystävällään, joka on saanut sen turvaksi äidiltään.

Tytöt pelkäävät itseään vanhempia miehiä. Pari-kolmikymppisiä, jotka tuppautuvat kylkeen, kysyvät poikaystävästä tai kehuvat hyvännäköiseksi. Eivät puheet ole loukkaavia vaan katseet, joilla miehet arvioivat tytön vartaloa päästä varpaisiin. Ne haluavat seksiä, tytöt sanovat.

Se pelottaa.

Häirintä on arkipäiväistä. Sitä tapahtuu päiväsaikaan Helsingin keskustassa, liikennevaloissa ja siitä huolimatta, että tytöillä on kuulokkeet korvilla. Jos auto hiljentää vieressäni, lähden melkein juoksemaan, yksi tytöistä kertoo.

Tajuavatko ne miehet, että olen vasta lapsi? hän kysyy.

Olen häkeltynyt. Tytöt sanovat, että myös heidän ikäisensä pojat pelkäävät muita poikia tai miehiä, jotka haastavat riitaa. Miksi kaikki joutuvat pelkäämään miehiä, ikään kuin ne olisivat jotain eläimiä, yksi tytöistä kysyy.

Kysyn, mistä pelko johtuu. Siitä, että koko elämäni ajan aikuiset ympärilläni ovat varoitelleet miehistä, tyttö sanoo. ”Älä kävele yksin”, ”älä pukeudu noin”, ”älä tuijota vieraita miehiä silmiin”.

”Ja sitten, kun opin pelkäämään miehiä ja kerron peloistani, minua ei oteta tosissaan”, hän sanoo.

Aikuiset sanovat, että ”ota taksi kotiin” tai ”eivät kaikki miehet ole pahoja”. Mutta mistä voi tietää, kuka mies on oikeasti paha, tyttö kysyy. Äskettäin 33-vuotias Sarah Everard katosi Etelä-Lontoossa, kun hän käveli illalla kotiinsa. Hänet siepattiin ja murhattiin, ja tekijäksi epäillään miespoliisia.

Everardin kohtalo sai naiset pohtimaan, uskaltaako ulkona kävellä. Samalla heräsi kysymys siitä, miksi naiset eivät saa elää rauhassa ilman väkivallan pelkoa.

Tytöt löytävät vastauksen vinoutuneesta kasvatuksesta. Ei veljelleni opeteta, että ”ole kiltti tytöille” tai ”älä huutele tyttöjen perään”, yksi tytöistä sanoo. Pojilla on ikään kuin lupa käyttäytyä huonosti, koska ”pojat ovat poikia”. Eikö aikuisten tehtävä olisi opettaa pojille tyttöjen kunnioittamista ja tasa-arvoa? Silloin tyttöjen ei tarvitsisi olla niin peloissaan, tytöt sanovat.

Hämmennyn lisää. Kasvatammeko yhä tyttöjä ja poikia eri tavalla, tyttöjä varomaan ja poikia ottamaan vapauksia?

Mitä pitäisi tehdä, etteivät kaikki miehet näyttäydy vaarallisina ja pahoina tytöille, ja vastaavasti muut pojat ja miehet pojille?

Tytöillä on taas vastaus. Pitäisi puhua peloista, he sanovat. Tuoda ahdistelu julkisuuteen, kuten #metoossa. Muuttaa yhteiskuntaa, sillä eihän pelko muuten poistu.

On yritetty, ajattelen. Valtava urakka.

Tytöt peräävät tasa-arvoa, ja se on hyvä asia, sanoo Mirjam Kalland, joka on varhaiskasvatuksen professori ja lapsipsykoterapeutti.

Tasa-arvon perääminen hyödyttää myös poikia.

Kallandin mielestä kasvatus on murroksessa ja sen pitääkin olla, sillä vanhat stereotypiat joutavat romukoppaan uudessa maailmassa. Kaikkia, niin tyttöjä kuin poikia, on rohkaistava puolustamaan itseään ilman aseita. Uhkaavien tilanteiden varalle on harjoiteltava turvataitoja, kuten tulipalojen ehkäisyssä. Ennakointia, napakkaa äänenpainoa ja lausahduksia tyyliin: ”Soitan 112:een, ellet lähde heti”.

Harjoittelusta Kalland sysää vastuuta kouluille.

Entä miten pitää toimia, jos löytää kotona lapselta linkkuveitsen?

Pitää puhua, sanoo vuorostaan Kalland. Lapsi oppii ”omat strategiansa” selviytyä, jos ei voi keskustella peloistaan aikuisten kanssa. Vähättely ei auta, eivätkä aseet tee yhteiskunnasta turvallisempaa.

Ettei tulisi toista Amerikkaa, tytöt sanovat. Heistä kenenkään ei pitäisi kantaa asetta.

Minä jään miettimään pelon seurauksia.

Mitä tapahtuu, jos yhä useampaa nuorta pelottaa?

Kirjoittaja on vapaa toimittaja. Palaute: sunnuntai@hs.fi