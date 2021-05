Aleksis Kyrö tunnetaan burleskihahmo Dick Tatorena. Uudessa roolissaan MTK-pomona hän sanoo ottavansa tosissaan ilmastonmuutoksen ja huolen viljelijöiden uupumisesta.

”´Ooh, hän on burleskitaiteilija! Ooh, hän on maanviljelijä´. Se alkaa olla jo vähän väsyttävää”, sanoo Aleksis Kyrö. On perjantaiaamu, ja Kyrö on kotonaan Orimattilan Sammaliston kylässä.

Kyrö on 42-vuotias Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton MTK:n Uudenmaan liiton tuoreehko puheenjohtaja, joka toki yhä nauttii burleskiharrastuksestaan. Instagramissa hän on burleskihahmo Dick Tatore.