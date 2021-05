Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja Tytti Yli-Viikari oli koko kevään ajan kohun ja lopulta rikostutkinnan kohteena. Sitten hänet pidätettiin virasta. Nyt hän vastaa arvosteluun ja kertoo, mitä tekisi toisin.

Elokuvateatteri Bio Rex on arkiaamuna tyhjä. Valtiontalouden tarkastusviraston virasta pidätetty pääjohtaja Tytti Yli-Viikari astuu valokuvausta varten hiljaisen salin lavalle.

Hän on itse ehdottanut Bio Rexia haastattelupaikaksi. Samassa paikassa nimittäin järjestettiin syksyllä 2018 Valtiontalouden tarkastusviraston uuden strategian avajaistilaisuus. Pääpuhujana oli eduskunnan tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Eero Heinäluoma (sd). Kirjailija-juontaja Henkka Hyppönen puhui digitalisaatiosta. Yleisölle esitettiin myös sidosryhmien videotervehdyksiä.

Viime aikoina samainen strategia on ollut vähemmän myönteisen huomion kohteena. Julkisuudessa on kysytty, ovatko tarkastusviraston uudistukset tehneet tarkastajista hampaattomia sparraajia ja kenen toiveesta. Pääjohtajan runsasta matkustelua ja rahankäyttöä on kyseenalaistettu.

Keskusrikospoliisissa on käynnissä kaksi esitutkintaa. Niiden kohteena ovat pääjohtajan lentobonuspisteiden käyttö ja tarkastusviraston virkamiehen kanssa tehty poikkeuksellinen sopimus, jossa palkkaa maksettiin kaksi vuotta ilman työvelvoitetta.

Kohun vanavedessä eduskunnan kansliatoimikunta päätti huhtikuussa pidättää Yli-Viikarin pääjohtajan tehtävästä rikostutkinnan ajaksi. Parhaillaan tarkastusvaliokunnalla on työn alla mietintö viraston taloudenhoidosta.

Lain mukaan valtiontalouden tarkastusviraston eli VTV:n tehtävänä on tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä valtion talousarvion noudattamista. Nyt sen pääjohtaja on itse päätynyt tarkastusten kohteeksi.

Virasta pidättämisen jälkeen Yli-Viikarilla oli paljon siihen liittyviä hallinnollisia asioita hoidettavana. Muuten hän kertoo viettäneensä aikaa kotona Itä-Helsingissä sekä mökillä Satakunnassa.

”Viime vuodet ovat olleet tosi työntäyteisiä. Nyt on ollut aikaa perheelle ja ystäville. Olen lukenut paljon ja viettänyt arjen hetkiä rauhallisemmassa tahdissa, kun ei ole mitään aamulähtöä”, Yli-Viikari sanoo valokuvauksen jälkeen Lasipalatsin kulmalla sijaitsevassa kahvilassa.

Julkisuudessa Yli-Viikari on kommentoinut asioita niukasti. Viimeksi hän esiintyi huhtikuussa Arto Nybergin tv-ohjelmassa. Yli-Viikari sanoo, että ilmapiiri tuntui talvella niin tuomitsevalta, että haastattelujen antaminen ei vaikuttanut hyödylliseltä.

”Silloin siinä tilanteessa koin, että keskustelua rauhoittavat äänet jäivät vaimeiksi eikä minun ääneni olisi ollut oikea rauhoittamaan suuttumusta. Ei auta, jos yritän itse piipittää, että en minä mitään pahaa ole tehnyt.”

Yli-Viikari kuvailee kevään kohua ”hämmentäväksi” kokemukseksi.

”Eniten minua hämmentää tässä se, että olen tehnyt tarkastusvirastossa 14 vuotta töitä sen eteen, että antaisimme hallinnon toiminnasta tasapainoisen ja jäsennellyn kuvan, emmekä metsästä yksittäistä virhettä, jolla ei ole merkitystä kokonaisuudelle”, hän sanoo.

”Sitten omassa tapauksessani on nostettu esiin raflaavia yksityiskohtia, jotka ovat saaneet hirvittävän ison mittaluokan ilman, että on katsottu niiden taustaa. Ymmärrän suuttumuksen hirveän hyvin, mutta suhteellistaminen ja kohtuullistaminen ovat puuttuneet täysin.”

” ”Olen hyvin arkinen ihminen, en ole koskaan oppinut meikkaamaan.”

Esimerkki tällaisista yksityiskohdista ovat hänen mukaansa kauneudenhoitokulut, joista media hänen mielestään ”räjähti”. Niitä on lehtitietojen mukaan ostettu hänelle viraston piikkiin 4 729 eurolla vuosina 2018–2020. Palveluja on hankittu muun muassa meikkitaiteilijana tunnetulta Raili Hulkkoselta.

Yli-Viikari sanoo, että kyseessä oli viraston viestinnän tilaama kokonaisuus.

”Olen hyvin arkinen ihminen, en ole koskaan oppinut meikkaamaan enkä kiinnittänyt sellaiseen huomiota. Meidän viestintämme halusi, että pääjohtajan ulkoinen habitus ja julkikuva katsotaan kokonaisuudessaan läpi ja sitä varten tilattiin näitä palveluja.”

Valtion varojen käyttöä valvovalta virastolta odotetaan esimerkillisyyttä rahankäytössä. Kauneudenhoitokuluilla on epäilemättä kokoaan suurempi symbolinen merkitys.

Miksi et maksanut tällaisia palveluja itse?

”Koska kyseessä oli meidän viestinnän tilaama palvelukokonaisuus, ja sieltä tuli ohjeet että menet tähän osoitteeseen tällöin ja tällöin. Silloin se oli minusta hyvä tavoite, että tehdään parempia ja ammattimaisempia valokuvia. Ymmärsin sen nöyränä omasta olemuksestani, että tätä kautta tuen muiden työtä.”

Tarkastusviraston entisen viestintäpäällikön Tuovi Rautjoen mukaan viestinnän tilaamissa kauneudenhoitopalveluissa oli kyse kahteen kuvauspäivään valmistautumisesta, ei yleisestä julkisuuskuvan rakentamisesta. Hänen mukaansa ”taustalla oli havaittu tarve auttaa pääjohtajaa valmistautumaan kuvauksiin.”

Rautjoen mukaan viestintä kysyi mahdollisuutta käyttää ulkoista palvelua valmistautumiseen, ja johdosta vastattiin myönteisesti.

Meikkauspalveluja on kuitenkin lehtitietojen mukaan hankittu muulloinkin. Niin tehtiin esimerkiksi viime syksyn mediaesiintymisten alla. Silloin Yli-Viikari joutui selittämään julkisuudessa poikkeuksellisen runsasta matkusteluaan. Hänen mukaansa on ollut VTV:n viestinnän linja, että kauneudenhoitopalveluja voidaan hankkia kuvauksia varten.

Pääjohtaja on joka tapauksessa hyväksynyt tällaisen linjan. Onko se ollut hänestä asianmukaista rahankäyttöä?

”Minusta se oli silloin asianmukaista ja perusteltua, mutta nykyisessä valossa harkitsisin tilanteen toisin. Silti olen sitä mieltä, että kun asiantuntija puhuu julkisuudessa, siihen kuuluu olennaisena osana huoliteltu ulkomuoto. Jos kyseessä on työtehtävä, pidän perusteltuna, että viestintä huolehtii siitä, että virastoa edustava ihminen on edustavan näköinen”, Yli-Viikari sanoo.

Tytti Yli-Viikari osti veronmaksajien rahoilla kauneudenhoitopalveluita lähes 5000 euron arvosta. Hän sanoo, että harkitsisi nyt asian toisin.

Yli-Viikarin omasta taustasta tiedetään, että hän on frankofiili ja asunut vuosia Ranskassa. Hän muutti sinne 15-vuotiaana käydäkseen kansainvälistä IB-lukiota. Yli-Viikari sanoo, että hänellä oli ”melko romanttinen” ajatus ulkomaille lähtemisestä ja toisaalta myös vahva näkemys siitä, mitä tahtoo ja mihin pystyy.

”Monet sanovat minua määrätietoiseksi. Olin sitä varmasti jo silloin”, Yli-Viikari sanoo.

1990-luvun alussa hyppäys helsinkiläiseltä yläasteelta kansainväliseen sisäoppilaitokseen oli suuri. Yli-Viikarin luokalla oli oppilaita 37:sta maasta.

Ulkomailla kului lähes 15 vuotta. Yli-Viikari opiskeli taiteita ja viestintää Panthéon-Sorbonnen yliopistossa Pariisissa ja myöhemmin myös hallintokorkeakoulu École Nationale de l’Administrationissa (ENA). Se on maineikas mutta epätasa-arvon symboliksi noussut eliitin opinahjo, jonka Ranskan presidentti Emmanuel Macron on ilmoittanut lakkauttavansa. Yli-Viikari on opiskellut myös College of Europe -yliopistossa Belgiassa.

Yli-Viikari sanoo saaneensa nimenomaan Ranskan hallintokorkeakoulussa vahvan palon kehittää suomalaista hallintoa. Kouluun pääsevät vain harvat ja valitut, mikä näkyy ilmapiirissä.

”Kaikkia siellä yhdistää l’esprit de service public… miten se sanotaan suomeksi, tunne joka ihmisillä on, että he haluavat antaa julkisen toiminnan eteen kaikkensa.”

Hallintokorkeassa hän myös teki päättötyönsä politiikka-arvioinnista ja kiinnostui evaluoinnista.

Ranskan-vuosien jälkeen suomalainen hallintokulttuuri tuntui kuitenkin hämmästyttävältä. Sen hän huomasi pian saatuaan töitä Suomen valtiovarainministeriöstä.

”Ihmettelin, kun VM:ssä ministerit kävivät ruokalassa syömässä tarjottimen kanssa. Piti vähän aikaa kelata että häh, ihanko totta.”

Ranskassa sellainen ei hänen mukaansa tulisi kuuloonkaan.

”Ei todellakaan! Siellä on ministereillä hovimestarit ja hopea-astiat, täysi hovikulttuuri hallinnon sisällä.”

Yli-Viikari kertoi ENA-kollegoilleen myös havaintojaan ensimmäiseltä työmatkaltaan Brysseliin. Samalla matkalla oli raskaana oleva suomalaisministeri.

”Ministeri oli lentokoneessa heittänyt kengät pois ja istui siinä etupenkissä jalat ylhäällä, kun väkeä lappasi sisään. Kerroin tästä kollegoille ja ne oli ihan että ei ole todellista.”

Yli-Viikari sanoo arvostavansa suomalaisen hallinnon matalaa hierarkiaa. Nuorena virkamiehenäkin voi päästä puhumaan kokeneemmille viranhaltijoille ja poliitikoille.

”Suomi on niin pieni maa, että tekemällä töitä voi vaikuttaa todella isoihinkin asioihin. Täällä on jokaisella politiikka-alueella vain kourallinen ihmisiä.”

Vuonna 2018 elokuvateatteri Bio Rexissa järjestettiin tilaisuus, jossa VTV:n uusi strategia julkistettiin.

Yli-Viikari on tosiaan pyrkinyt saamaan aikaan isoja asioita. Vakavin kritiikki häntä kohtaan liittyy tarkastusviraston muutokseen ja uuteen strategiaan, siihen samaan, jota juhlistettiin Bio Rexissa muutama vuosi sitten.

Uusi strategia korostaa asiakaslähtöisyyttä ja vuoropuhelua tarkastuskohteiden kanssa. Organisaatiota on myllätty uusiksi, ja samalla entistä enemmän painoarvoa ovat saaneet erilaiset kansainväliset tehtävät, kestävä kehitys ja työryhmätyö.

Varsinaiseen tarkastustoimintaan käytetty aika on Yli-Viikarin kaudella vähentynyt selvästi. Osa virkamiehistä on sanonut, että varsinainen ydintehtävä eli valtiontalouden tarkastaminen on jäänyt muiden asioiden jalkoihin ja virasto on unohtanut perustehtävänsä. Jotkut ovat myös kokeneet, että pääjohtajan kanssa ei ole saanut olla eri mieltä.

Yli-Viikari mukaan tarkastusvirasto muuttuu, koska hallinto muuttuu.

”Ja se hallinto muuttuu aivan raivohullun nopeasti. Taloushallinto automatisoituu, ja meidän data-analytiikkajärjestelmämme pääsevät analysoimaan sitä paljon helpommin. Tarvitsemme ihmisiä, jotka ymmärtävät laaja-alaisia kokonaisuuksia”, hän sanoo.

Siksi VTV:n henkilöstön on hänen mukaansa ”opittava systeemiajattelua”.

Uudistuksiin on mennyt työaikaa, Yli-Viikari sanoo. Se on ollut pois perinteisemmästä tarkastustoiminnasta. Yli-Viikari kuitenkin huomauttaa, että työaika itsessään ei kerro vaikuttavuudesta tai toiminnan tehokkuudesta.

”Kun tulin virastoon töihin 2007, silloisessa toiminnantarkastuksen yksikössä oli ollut monta vuotta käynnissä tarkastus, johon virkamies käytti 100 prosenttia työajastaan. Siihen kirjattiin paljon työaikaa, mutta se ei koskaan valmistunut.”

Hänen mukaansa tarkastukset olivat aiemmin liian kapea-alaisia ja keskittyivät ”lillukanvarsiin”, eikä niistä ollut hallinnolle kunnolla hyötyä.

”Ei ollut tulevaisuuteen luotaavaa ymmärrystä, ja sitä me yritetään saada esiin.”

VTV:n sisältä on esitetty varsin toisenlaisia näkemyksiä. Tarkastusviraston virkamiehet ovat kertoneet julkisuudessa omilla nimillään, että raporteista on karsittu kriittisiä huomioita. Näin kävi heidän mukaansa esimerkiksi liikkuvan poliisin lakkauttamista käsitelleelle raportille, samoin kuin raportille, joka käsitteli perustoimeentulotuen siirtoa Kelaan.

Yli-Viikari kiistää, että hän olisi pyytänyt poistamaan raporteista kriittisiä huomioita. Tarkastuksien läpikäymiseen osallistuu hänen mukaansa aina monta ihmistä, ja johdon tehtävänä on varmistaa, että väitteiden tueksi on näyttöä.

”En tietääkseni ole pyytänyt poistamaan. En osallistu sellaisiin vaiheisiin. Olen nopea ihminen ja teen paljon töitä, mutta enhän minä ole jokaisen virkkeen päällä, se ei ole pääjohtajan tehtävässä mahdollista.”

Hän myöntää silti, että hänen pääjohtajakaudellaan virastossa on kiinnitetty enemmän huomiota tapaan, jolla tarkastuksen kohteista puhutaan.

”Olen ihminen, joka haluaa nähdä hyvän. Ja että tuodaan esiin myös asiat, joissa hallinto onnistuu. Samaa meillä on tehty sisäisessä kommunikaatiossa.”

Yli-Viikari kertoo, että aloitettuaan virastossa johdon asiantuntijana hän kiersi tapaamassa virkamiesjohtoa laajalti. Hänen mukaansa silloin tuli esiin, että VTV:n ”besserwisser-kulttuurista täytyy päästä eroon”.

Ei kai tarkastuksen kohteen tyytyväisyys voi olla onnistumisen mittana?

”Koko työmme vaikuttavuus perustuu siihen, että meillä on hyvä vuorovaikutus tarkastuksen kohteiden kanssa. Jos meidät koetaan sellaisiksi, että tulemme vain ripittämään tai ruoskan kanssa, kuka haluaisi tehdä kanssamme yhteistyötä? Sellainen tuottaa vain vastareaktion.”

VTV:n isot muutokset ovat herättäneet ihmetystä, sillä viraston lakisääteiset tehtävät ovat pysyneet ennallaan. Tarkastuksen kohteilla on myös lakisääteinen velvollisuus antaa tarkastusvirastolle tietoa.

Mistä uudet opit ovat lähtöisin? Onko tarkastusvirastoon kohdistunut poliittista painetta?

Yli-Viikarin mukaan uusi ajattelutapa perustuu ennen muuta kansainvälisiin tarkastusalan standardeihin, joita kehitetään maailmanlaajuisen kattojärjestön Intosain piirissä. Hän mainitsee erikseen vuonna 2013 laaditun Issai 12 -standardin.

”Tämä on lempistandardini, sillä se kääntää päälaelleen sen, mikä se juttu tarkastuksessa on. Juttu ei ole kertoa eduskunnalle jälkikäteen, että missä hallinto ei onnistunut. Ajatus on, että dialogin ja vuorovaikutuksen kautta tarkastaja tuottaa ennakoivaa tietoa ja tukee sitä, että hallinto kehittää toimintaa.”

Tällaista myös eduskunta on Yli-Viikarin mukaan edellyttänyt tarkastusvirastolta. Se kävi hänen mukaansa ilmi silloin, kun virasto haastatteli uutta strategiaa varten eduskunnan valiokuntien jäseniä.

VTV:n kokeneista virkamiehistä jotkut sanovat taustakeskusteluissa, että kansainväliset standardit ovat melko yleisiä periaatteita, joista voi sinänsä löytää tukea Yli-Viikarin ajatuksille vuorovaikutuksen tärkeydestä.

Samalla niissä kuitenkin korostuvat edelleen tarkastusvirastojen riippumattomuus ja valtion varojen vastuullisen käytön valvonta. Ne mainitaan Yli-Viikarin lempistandardin alussakin. Viraston sisältä arvioidaan, että monissa maissa, kuten Ruotsissa, tarkastusta tehdään samanlaisten kriittisten periaatteiden mukaan kuin ennenkin.

Jotkut pitkään talossa olleet virkamiehet sanovat myös, että viraston sisällä ihmisille ei ole oikein hahmottunut, mitä pääjohtajan visiot ja muutosvaatimukset konkreettisesti tarkoittavat tarkastustyössä. Niiden koetaan jäävän ylätason puheeksi.

Keskustelu VTV:n roolista ei ole varsinaisesti uusi asia. HS julkaisi jo vuonna 2012 uutisen, jonka otsikko oli VTV huolestui maineestaan. Tarkastusviraston johto oli tuolloin todennut, että eduskunnassa on mahdollisesti halua supistaa VTV:n toimintaa ja ohjata sitä. Asiasta laaditun kokouspöytäkirjan mukaan tähän saattoivat vaikuttaa ”viraston julkisuushakuiseksi koettu toiminta sekä puutteet tarkastuskohteiden kanssa”. Eduskunnasta painostus kiistettiin.

Useat VTV:n virkamiehet sanovat, että tuolloinen pääjohtaja Tuomas Pöysti piti kuitenkin tarkastustoimintaa arvossa eikä pyrkinyt hälventämään kriittisiä huomioita, vaikka joidenkin tarkastusten väitetyistä ylilyönneistä oli herännyt keskustelua. Taustalla oli etenkin eräs julkisuudessakin ollut, kiistaa aiheuttanut tietotekniikkahankintoja koskeva tarkastus.

Yli-Viikari valittiin pääjohtajaksi vuonna 2015. Sitä ennen hän oli kohonnut virastossa Pöystin kaudella useasti korkeampiin tehtäviin ilman julkista hakua. Sitäkin on tänä keväänä ihmetelty. Kritiikkiin hän vastaa, että tapa on ollut VTV:ssä yleisesti käytössä.

”Se ei kohdistunut vain minuun. Nykyinen johtokin on laajalti tehtävissään juuri tehtävänmääräysten kautta.”

Yli-Viikari sanoo, että hän teki Pöystin kanssa vuosia yhteistyötä ja arvostaa nykyistä oikeuskansleria paljon. ”Tiedän ja tunnen hänen vaimonsa, mutta emme ole perheystäviä emmekä tapaa työajan ulkopuolella.”

Tytti Yli-Viikarin mukaan asiantuntijan ulkoisen olemuksen on oltava huoliteltu, kun hän puhuu julkisuudessa.

Yli-Viikari puhuu hallinnon uudistamisesta lähes konsulttimaisen innostuneesti. Niin innokkaasti, että hänen äänensä kohoaa välillä kuin hän esitelmöisi yleisölle. Päät kahvilan toisella laidalla kääntyvät. Yli-Viikari ei tunnu kiinnittävän siihen huomiota.

Kysymykseen siitä, mikä on johtanut tällaiseen tilanteeseen – hyllytykseen ja esitutkintaan – hänen on kuitenkin vaikea vastata.

Yli-Viikari myöntää, että joitain asioita hänen olisi pitänyt harkita toisin. Silti hän tuntuu ajattelevan, että syy kohuun on pohjimmiltaan viraston uudistuksissa, joista kaikki eivät ole pitäneet.

”Olen toiminut vahvasti uudistaen hyvin konservatiivisessa ympäristössä. Minulla on vahva visio, joka lähtee ihan kehotuntemuksesta siitä, että uudistaminen on virkamiehen velvollisuus.”

Kehotuntemuksesta?

”Kannan uudistuksen ajatusta itsessäni, en voi jättää sitä tekemättä. Tässä on itselleni varmasti se iso oppi, että missä tulee raja, missä ihmiset ovat valmiita venymään.”

” Yli-Viikarin mukaan hänen ajattelunsa ydin kiteytyy rugbyssä. Hän toimi aiemmin naisten maajoukkueen päävalmentajana.

Venymisestä hän tietänee henkilökohtaisessa elämässään jotain. Uran ohella Yli-Viikari on saanut viisi lasta, jotka ovat iältään 8–19-vuotiaita. Ranskalainen puoliso toimii myyntialalla.

Aiemmin Yli-Viikari on toiminut myös Suomen naisten rugbymaajoukkueen päävalmentajana. Hän viehättyi pelistä Ranskan-vuosinaan, pelasi siellä mestaruussarjassakin. Yli-Viikarin mukaan rugby kuvaa hyvin hänen ajattelunsa ydintä.

”Rugby on hyvin yhteisöllinen laji. Siinä mennään yhteen kovaa, mutta siinä on myös hirmu selkeät lainalaisuudet, miten vastustajaa kunnioitetaan.”

Hän luopui harrastuksesta vasta pääjohtajanimityksen myötä, kun työtehtäviltä ja perheeltä ei enää riittänyt aikaa. Sitä ennen Yli-Viikari polkaisi muutaman muun tuella pystyyn naisten mestaruussarjan ja maajoukkueen. Hän sanoo saaneensa lajilta paljon ja halusi antaa takaisin mitä oli oppinut. Naisten maajoukkueen hän vei EM-kisoihin ”lähes kylmiltään”.

”Kun on kunnianhimoa, vahva visio ja tekee paljon työtä, tämä kaikki on mahdollista.”

Tytti Yli-Viikari ehdotti haastattelupaikaksi Lasipalatsia, joka sijaitsee Eduskuntatalon naapurissa.

Lasipalatsista näkyy Eduskuntatalo. Se kylpee toukokuun aamuna auringonvalossa.

Yli-Viikari on tehnyt hyllytyksestään valituksen hallinto-oikeuteen. Hänen mielestään eduskunta ei oikeasti pidättänyt häntä virasta rikostutkinnan vuoksi vaan kyse oli julkisuuden paineesta. Hän on perustellut asiaa sillä, että eduskunnan kansliatoimikunta ei ryhtynyt toimiin saatuaan tiedon poliisitutkinnasta vaan vasta viikkoja myöhemmin erään Iltalehden jutun jälkeen, kun paine kasvoi ja eduskunnan puhemiehelle Anu Vehviläiselle (kesk) tulvi kansalaispalautetta.

Tilanteen poikkeuksellisuudesta kertoo jotain se, että tarkastusvaliokunta on pyytänyt perustuslakivaliokunnalta lausuntoa siitä, miten pääjohtajan mahdollisessa irtisanomisessa tulisi edetä. Sellaista ei ole aiemmin tarvinnut pohtia.

Yli-Viikari herätti huomiota astelemalla kansliatoimikunnan kuultavaksi kainalossaan antiikin filosofin Plutarkhoksen kirja Mielen tyyneydestä. Se käsittelee sitä, miten ihminen voi saavuttaa mielenrauhan ja mistä viha syntyy. Mitä Yli-Viikari mahtoi kirjalla viestiä?

”Luin kirjaa silloin uudestaan, saan voimaa viisaista sanoista. Olin someraivon kohteena, eikä virkamies usein uransa aikana joudu sellaisen vihan kohteeksi. Sen käsittelyyn tarvitsin pari Plutarkhosta”, hän sanoo.

Vihaista kansalaispalautetta tuli hänelle paljon.

Yli-Viikari sanoo, että hän sai työssä ollessaan apua VTV:n viestinnältä, mutta ulkopuolista kriisiviestintäapua ei ole ostettu. Sen sijaan hän on käynyt keskusteluja aiemmin mediakohun kohteeksi joutuneiden ihmisten kanssa, jotka ovat olleet häneen yhteydessä. Nimiä hän ei tahdo kertoa, sillä keskustelut ovat olleet luottamuksellisia. ”Olen heille syvässä kiitollisuuden tilassa.”

Entä tulevaisuus? Yli-Viikarilla on yhä tarkastusvirastossa ylijohtajan virka, jota hän hoiti ennen pääjohtajanimitystä. Ajatteleeko hän vielä voivansa palata Valtiontalouden tarkastusvirastoon?

Hän sanoo, että ei ole tehnyt asiassa päätöksiä, sillä eduskunnan selvitys ja esitutkinnat ovat yhä kesken.

”Olen sen tyyppinen ihminen, että pidän asiat avoimina. On asioita, jotka eivät ole vallassani. Kun ne etenevät, alan pohtia sitä, mikä on edes mahdollista.” ■