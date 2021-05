Talonpojat vannoivat valansa turve päänsä päällä. Nyt ikiaikaiselle tavalle olisi käyttöä politiikassa.

Turvekeskustelu on kiihtynyt, väitteitä lentelee kuin paakkuja suolla ja niitä myös kyseenalaistetaan.

Turveyrittäjien nokkamiehet esimerkiksi kertoivat, että Suomessa on turvetta kuin Norjassa öljyä ja turpeen määräkin lisääntyy kahden ydinvoimalan verran vuodessa. Geologian tutkimuskeskuksen asiantuntija Ylellä rohkeni epäillä.

Mutta mikä on totuus?

Se selviää ehkä vain yhdellä keinolla, ja siihenkin tarvitaan turvetta.

On aika ottaa käyttöön ikiaikainen talonpoikainen tapa vannoa vala turve pään päällä.

Palataan vuoteen 1617. Ruotsi on juuri vallannut Venäjältä Karjalan. Rauhansopimuksessa on määritelty, mitkä pitäjät siirtyvät Ruotsille. Uutta rajaa joudutaan kuitenkin vetämään vuosikausia, sillä ensin on selvitettävä, mihin pitäjään kukin talonpoika on maksanut veronsa.

Prosessi on kuvattu Arvi Korhosen kirjassa Suomen itärajan syntyhistoriaa (1938).

Tiukan paikan tullen etenkin kreikanuskoisten eli ortodoksisten talonpoikien on vannottava todistuksensa pitäen turvetta päänsä päällä.

Esimerkiksi kun riidellään siitä, kuuluuko Kaunoselkä Salmin pitäjään ja sitä kautta Ruotsille, eräs talonpoika tarjoutuu ”ripustamaan jumalan kaulaansa ja panemaan turpeen päänsä päälle” ja näin varustettuna kulkemaan vanhaa rajaa pitkin.

Unusjärvellä taas ruotsalaismieliset talonpojat ”itse vaativat oikeutta tehdä vala siinä rajatodistusten sitovimmassa muodossa, että pitäisivät ristiä suudellessaan turvetta päänsä päällä.”

Venäläisten valtuuskunta kieltäytyy koko todistuksesta. He pelkäävät jäävänsä kiistassa tappiolle turvevalan edessä.

Uskontotieteilijä Uno Harvan artikkelin (1940) mukaan turvevala on tunnettu myös Savossa. Vuonna 1643 Juvalla eräs talopoika oli saanut rajan siirretyksi sillä, että oli mennyt ”kasken aitauksen päähän, siellä langennut polvilleen, pannut multaa päänsä päälle ja vannonut rajan siitä käyvän”.

Kuten kehysriihi osoitti, turpeella on aivan erityinen merkitys suomalaiselle identiteetille, mutta sen voiman ovat aistineet myös muut kansat.

Venäjällä turvevalan avulla on ratkottu usein juuri maariitoja.

Latviassa taas 1600-luvulla ”Riian seudun lättiläisten sanotaan asettavan turpeen päänsä päälle ja ottavan käteensä valkoisen sauvan sekä vannovan -- että, jos heidän valansa on väärä, kuihtukoot, mustukoot ja ränsistykööt he, heidän omaisensa ja vieläpä karjansakin.”

Harvan mukaan myös skandinaavit ovat pitäneet turvetta päänsä päällä tiedustelumenoissa.

”Trondheimin seudulla on uskottu, että henkilö, joka asettaa turpeen päänsä päälle, voi tavata kuolleet sukulaisensa, voi puhua niiden kanssa ja saada niiltä haudantakaisia tietoja.”

Tämä onnistuu parhaiten joulu- ja juhannusöinä.

Tanskassa taas on ajateltu, että jos juhannusyönä asettuu tien risteykseen turve pään päällä, voi kuulla kuinka näkymättömät noidat pitävät siellä kokoustaan.

Ehkä näin voi onkia tietoja vaikkapa EU:n juhannuksen huippukokouksen käänteistä.

Suomi on maailman suurin turpeentuottaja. Turpeen poltto on kuitenkin haitallista, koska se on tuhansien vuosien aikana muodostunut hiilinielu. Pintaturpeenkaan käyttö kasvihuoneissa ei ole ongelmatonta.

Ehkä Suomen suot kuitenkin kestäisivät, jos turvetta otettaisiin tarkoin harkittuun sakraalikäyttöön.

Kehysriihessä ilma oli kulttuuriministeri Annika Saarikon (kesk) mukaan ”sakeana erilaisia näkemyksiä, tahallisesti tai vahingossa tehtyjä väärinymmärryksiä”.

Asia ratkeaisi, jos ministerit pantaisiin esittämään asiansa turve pään päällä. Samaa käytäntöä noudatettaisiin ministeriaitiossa eduskunnan kyselytunnilla.

Valtioneuvoston uuden jäsenen ei enää tarvitsisi miettiä, vannoako käsi lakikirjalla vai Raamatulla. Ministerivala voisi kuulua vaikka näin: Minä Annika Saarikko lupaan ja vannon turve pääni päällä, että minä virassani noudatan perustuslakeja ja muita lakeja sekä toimin oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti kansalaisten ja yhteiskunnan parhaaksi.

Se olisi turpeen suurvallan arvolle sopiva tapa, jota voisivat kannattaa puolueet keskustasta perussuomalaisiin ja jopa vihreisiin, jos turpeenpoltto sillä loppuisi.

Stolbovan rauhan rajanveto 1600-luvulla tyssäsi monta kertaa siihen, että talonpojat olivat haluttomia antamaan turvevalaa. He pelkäsivät seurauksia, jos todistaisivat sellaista, joka ei täydellisesti pitänyt paikkansa.

Mikä turpeen merkitys valassa oikein on?

Vastaus on karu mutta ilmiselvä.

”Se on havainnollisesti kuvannut sen henkilön osaksi tulevaa kohtaloa, joka näin menetellessään väärin vannoo. Valapatto on ennen pitkää kuoleman oma”, kirjoittaa Uno Harva.

Väärästä valasta joutuu siis turpeen alle.