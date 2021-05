Suomen televisiosta puuttuu suuri tarinankertoja. Sellainen oli karvahattuinen ritari, joka lohdutti kaltoinkohdeltua poropaistilla, kirjoittaa kolumnissaan Jari Tervo.

Lapsuu­teni maagisiin televisio­muistoihin kuuluu toimittaja Hannu Karpo tuijot­tamassa minua silmiin ja laskemassa: ”Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi…”

Suomen tunnetuin toimittaja laski loput­tomiin noin viisi­kymmentä vuotta sitten. Hän laski pitkälti yli kahden­sadan. Ääneen laskeminen muuttui loitsuksi. Se vietteli katsojan. En voinut lähteä television äärestä, vaikka en tiennyt, mitä oikein tapahtui. Kyse oli liikenteessä kuolleista jalankulkijoista. Loitsu tehosi väkevämmin kuin tilasto.

Tutkivan toimittajan Hannu Karpon instrumentti oli televisio. Hän soitti sitä suvereenisti. Hän ymmärsi, että televisio ei ole näköradio, jonne mennään lukemaan paperista valmiiksi kirjoitettu luento: ”Latinalaisessa Amerikassa amerikkalaiset imperialistit riistävät paikallisia, kun taas…”

Karpon ohjelmat iskivät ja viihdyttivät aikana, jolloin ohjelmat olivat kahdenlaisia: joko pitkää piimää tai raskasta soutaa. Karpon raporteissa ideoitiin. Kamera vietiin sinne, missä ihmiset olivat. Harvoin he oleskelivat studiossa. Olen luonnehtinut kirjoittamista kehtaamislajiksi, myös toimittaminen on sitä.

Ari Matikaisen ohjaaman Karpo-dokumentin oheisia on julkaistu Yle Areenassa. Karpo valmisteli haastattelunsa perusteellisesti. Hän keskeytti haastateltavan ja vaati uusia ottoja. Monia kirjoittavia toimittajia tällainen hirvittäisi. He kuitenkin siivoavat haastateltaviensa sitaateista ennen niitten julkaisemista mutkut, niinkut, eikut, toistot, änkytykset ja jankkaukset. Ei Karpo sen kummempaa tehnyt.

Suomen kansalla oli ennen Karpoa vaikeuksia päästä televisioon, ellei Suomen kansa sattunut olemaan ministeriön ylitarkastaja tai heittänyt keihästä. Karpo kertoi kansalaisten kärsimistä vääryyksistä, byrokratian mielivaltaisuudesta ja viranomaisten ynseydestä.

Pulmien tragikoomisuudesta kertovat juttujen nimet: Torikauppias kusettaa, Koti Kehä I:n rampissa, Naapuririita: pysäyttääkö kirves traktorin, Poliisin tappama postilaatikko, Karpo lähettää rattijuopon matkaan. Ohjelmien nimistä jo selviää, ettei Karpo kerro tarinoita Belgiasta tai Italiasta.

Karpo ei muuten lähettänyt rattijuoppoa matkaan. Hän kylvetti viinalla selvän kuskin tukan, kaulan ja vaatteet ja selvitti, miten viinalta löyhkäävään autoilijaan suhtaudutaan. Viina ja liikenne olivat Karpon mielijutunaiheita. Ne kohtasivat toisensa rattijuoppousjutuissa.

Karpo karrikoi itsestään ohjelmiensa henkilöhahmon. Kaikki tunsivat hänet: partaisen ja karvahattuisen ritarin, joka lohduttaa kaltoin kohdeltua poropaistilla. Hän kulki kansan asialla. Vielä varmemmin hän sillä asialla liikkui, kun selvisi, ettei hän halua eduskuntaan. Häntä ei pidetty enää vain toimittajana, vaan viranomaisena, ylimpänä valitusinstanssina sen jälkeen, kun kansa ei enää oikeutta muita teitä saanut.

Karpo päätyi myös parodiahahmoksi sketseihin. Sen takasi vuosikymmenten televisionäkyvyys. Karpo liikkui itseparodian rajamailla uransa iltapuolella katsoessaan vakavana ruudusta Suomen koteihin: ”Hyvä Suomen kansa. Ohjelmalleni varattua aikaa on jälleen lyhennetty.”

Karpon dramaturgia toimi: kansa on köyhä ja sillä on ristinään herrat, jotka kansaa puijaavat ja sortavat. Kansa on yhä köyhää ja herrat täysiä narreja, mutta televisiosta puuttuu nyt Karpo, suuri suomalaistarinoitten kertoja.