Kysy Siskolta etiikasta, tapakulttuurista ja elämän pulmatilanteista. Ellei vastaus tyydytä, voit ehdottaa parempaa. Sähköposti: hs.sisko@hs.fi tai hs.torsti@hs.fi.

Rakkaat ystävät! Olette lähettäneet lukuisia kirjeitä tiskiräteistä ja älykkäistä lapsista, ja postinne ilahduttaa minua valtavasti. Sirpa 61-v ja äiti 87-v muistelevat näin:

”Lapsuudessani tiskasin tiskirätillä, jolla lopuksi pyyhittiin keittiön pinnat käyttäen huuhteluvettä. Muita pintoja sillä ei pyyhitty. Tiskirätti tehtiin vanhoista vaatteista. Parhaat rätit sai miesten flanellipaitojen selkäosasta tai aluspaidoista. Padat ja kattilat hinkattiin patasudilla, joka oli varvusta tehty kaksipäinen, keskeltä sidottu työväline.”

Reijo Marjanen kirjoittaa: ”Olen kahdeksankymppinen mies ja muistan hyvin, kun äiti käski tiskaamaan. Rasvaisten lautasten peseminen rätillä oli inhottavaa. Aikuisena tiskaamisesta tuli tiskiharjan myötä suorastaan mukavaa, varsinkin kesämökillä ulkona, kun aurinko paistaa ja puutarhaletkusta tulee lämmintä vettä.”

Lapsen älykkyydestä kerroitte omakohtaisia kokemuksia: Tunnetaidot eivät aina pysyneet muun kehityksen perässä. Vanhempien lasten kanssa ystävystyminen oli paikoin vieraannuttavaa, kun muut heilastelivat ja tunsivat jo rakkauden saloja. Älykkäälle lapselle suosittelitte kielikylpyjä ja työntekoa. Lapselle voi opettaa vaikka oman ammatin saloja!

Ranskalainen ystäväni kertoi nähneensä pitkin Ranskaa kylttejä, joissa kerrotaan Ruotsin kuninkaan polttaneen kylän toisensa perään ja että ranskalaiset toivoivat hyökkäävän joukko-osaston olevan suomalaisia, jotka tyytyivät ruokaan ja viiniin ja etenivät rauhassa seuraavaan kylään. Hivenen suomalaismyönteiseltä ruraalilta legendalta kuulostaa, mutta onko tässä totuuden siementä?

– Manne Laukkanen

Filosofian tohtori Olli Bäckström Helsingin yliopistosta epäilee, että näitä kylttejä, jos sellaisia todella on, ei löydy kaikkialta Ranskasta. Todennäköinen sijainti olisi Elsassissa (nykyinen Alsace), joka oli 30-vuotisen sodan aikana osa Pyhää saksalais-roomalaista keisarikuntaa, ei Ranskaa.

Vuonna 1633 Elsassin talonpojat nousivat kapinaan ruotsalaisia miehittäjiä vastaan ja surmasivat lukuisia ruotsalaissotilaita näiden majapaikoissa. Ruotsalaiset vastasivat polttamalla kyliä ja surmaamalla jopa tuhansia kapinallisia talonpoikia vuosina 1633–1634. Ruotsin alaisuudessa vaikuttaa tuolloin olleen myös suomalaista ratsu­väkeä.

Viimeaikaisen tutkimuksen valossa ainakin saksalaiset siviilit suhtautuivat suomalaisiin myötämielisemmin kuin muihin sotilaisiin, ilmeisesti suomalaisten kurinalaisuuden takia.

Ehkä suomalaiset ovat siis käyttäytyneet myös Elsassin siviilejä kohtaan paremmin kuin muut ruotsalaiset joukot (joista useimmat olivat saksalaisia palkkasotureita). Suomalaisista oli vähemmän taloudellista ja muuta vaivaa, sillä he vaikuttavat myös tyytyneen muita sotilaita suopeammin heille osoitettuun palkkaan ja muonitukseen. Eivätkä he ole yrittäneet parantaa olojaan esimerkiksi ryöstelemällä siviilejä.

Tunnen useita eläinrakkaita ja metsästystä intohimoisesti harrastavia ihmisiä, jotka kerskailevat kaadoillaan ja saaliillaan. Itse en voisi kuvitellakaan tappavani eläintä enkä varsinkaan nauttivani teosta. Miten empatiakykyinen ja eläimistä pitävä henkilö voi saada nautintoa eläimen tappamisesta? En sinänsä halua tuomita metsästystä tai pohtia sen eettistä näkökulmaa, vaan olen kiinnostunut psykolo­giasta metsästämisen taustalla.

– Riikka, Helsinki

Empatia on kovin kontekstisidonnainen ilmiö. Helsingin yliopiston psykologian tutkijatohtori Ville Harjunen kehottaa miettimään vaikkapa potilasta leikkaavaa kirurgia.

Haavoittuneen ihmisen näkeminen herättää normaalisti voimakkaan sijaiskipureaktion – aivomme peilaavat toisen ihmisen tuskaa aktivoimalla ne alueet päästämme, jotka prosessoivat kipua. Mutta kun tarkkaavaisuutemme on suunnattu rajatulle alueelle ja tiettyyn tavoitteeseen, kärsimyksen tunne toisen puolesta vähenee.

Metsästyksessä tarkkaavaisuus kiinnittyy metsästyssuoritukseen ja vaimentaa empaattista reaktiota.

Harjusen mukaan väliä on myös sillä, kuka kipua kokee. Vieraan ihmisen tai eläimen kärsimys ei aiheuta samanlaista kanssakärsimystä kuin oman lapsen, puolison tai koiran kokema tuska. Yksi syy tälle empatian rajaamiselle on se, että kanssakärsimys on todella kuormittavaa.

Ihmisten välillä on myös yksilöllisiä eroja siinä, kuinka voimakkaasti he myötäelävät toisten kokemuksia. Toisaalta empatiakykyään voi myös tietoisesti vahvistaa ja säädellä.

Ja erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa ja ryhmissä paheksutaan eri asioita. Identiteetilläkin on väliä, ja siihen liittyvillä sosiaalipsykologisilla prosesseilla: ihminen voi määritellä itsensä samanaikaisesti hyväksi koiranomistajaksi ja huippumetsästäjäksi ja nämä osa-alueet voivat rakentua osaksi samaa eränkävijän ja luonnonystävän identiteettiä, ilman minkäänlaista kitkaa.