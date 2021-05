2000-luvun alussa kaikki oli niin äijää, niin äijää. Sitten äijyys meni pois muodista. Ja nyt Itä-Helsingin lapset ovat antamassa äijä-sanalle aivan uuden merkityksen.

Itähelsinkiläisten alakoululaisten perheissä on havaittu täysin uudenlaista äijä-sanan käyttöä.

Jos vaikkapa yhdeksänvuotiaalta kysyy, kenen kanssa tämä oli ulkona, vastaus kuuluu: ”Oli siellä jotain äijiä.”

Ja äijä voi tarkoittaa ketä tahansa tuntematonta ihmistä: tyttöä tai poikaa, miestä tai naista, nuorta tai vanhaa. Viisivuotias eskarilaispoika on äijä. Ja pikkutyttö kesähatussaan – ilman muuta äijä.

Ilmiö on nuori, eikä sen laajuudesta ole tietoa. Muutamasta pojasta koostuvan porukan mukaan Itä-Helsingin suunnalla ”kaikki” heidän ikäisensä puhuvat näin.

Ja kun koululaisilta kysyy, tuntevatko he äijä-sanan muita käyttötapoja, he eivät ole uskoa korviaan.

Äijä on vanha suomalainen sana, jolla on aina ollut monia merkityksiä. Yksinkertaisimmillaan sillä on tarkoitettu iäkästä miestä. Väännöksiäkin on vaikka kuinka: äijänkuvatus, äijänkäppyrä, äijänköriläs.

Karjalankannaksella äijällä on vanhastaan tarkoitettu isoisää eli vaaria. Jossakin päin Suomea myös omaa aviomiestä on saatettu kutsua äijäksi tai äijeliksi.

Äijässä on myös jotakin mahtipontista. Nykysuomen sanakirjan mukaan äijä on päällikkö, johtaja. Äijä tarkoittaa myös suurta tai isoa: äijän annos ruokaa on kukkuralautanen.

Suomen kielessä äijän pari on tietysti ämmä, aivan kuin ukon kaverina pitää olla akka. Vanhassa hämäläisessä heimokulttuurissa on tiettävästi palvottu henkiä, joita on kutsuttu Äijäksi ja Ämmäksi.

Löytyy Äijänmäkiä ja Äijänvuoria. Vanhaa karhua on saatettu kutsua metsän äijäksi. Tai kun äijä jyrittää, on ilmassa ukkosta.

Kotimaisten kielten keskuksen mukaan äijä-sana teki kieleemme uuden tulemisen 2000-luvun alkuvuosina. Silloin monenlaiset asiat alkoivat olla äijäilyä.

Puhuttiin äijähuumorista, äijäkirjallisuudesta, äijäruuasta ja äijämeiningistä. Äijät-ohjelmassa tutustuttiin äijäammatteihin, joita olivat muun muassa metsuri, kaivosmies, palomies ja valimoäijä.

Polleassa Suomi-räpissä on tietysti äijäilty.

Mitä äijät, mikä boogie?

Mitä äijä? No eihän täs misis.

Mutta virtaukset vaihtuvat. Jossakin kohtaa äijäkulttuuri alkoi kuulostaa aikansa eläneeltä. Kuin tekoreteältä pukukoppipuheelta.

Sanojen merkitykset ja käyttötavat vaihtelevat ajan kuluessa. Myös niiden muodot voivat muuttua. Joitakin vuosia sitten Helsingissä levisi lasten keskuudessa tapa, että tyyppi-sana vääntyi muotoon tyyppä.

Tyyppä päätyi Kotimaisten kielten keskuksen sanatietokantaan, ja siitä tunnetaan myös versiot tybä ja tyybä.

Kielentutkija Heini Lehtonen Helsingin yliopistosta on tutkinut nuorten puhetta ja vuorovaikutusta Itä-Helsingissä. Äijä-sanan uudenlaista käyttötapaa hän ei tunne mutta pitää tietoa kiinnostavana.

Omassa tutkimusaineistossaan Lehtonen on havainnut, että äijä-sanaa on käytetty joskus viittaamaan läsnäolijaan, vähän kuin sinä-pronominia. Sanotaan, että ”äijäl on uus lippis”, kun tarkoitetaan, että sinulla on.

Lehtonen kertoo, että eri käyttöyhteyksissä samasta sanasta voivat aktivoitua erilaiset merkitykset ja toiset jäädä taka-alalle.

”On mahdollista, että sanasta, jolla aiemmin on viitattu vain miespuolisiin, haalistuu sukupuolittava merkitys”, Lehtonen pohtii.

Saapa nähdä, kuinka äijän käy!